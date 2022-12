Memes Mock Congress en tant que BJP, AAP dans un concours serré

Le dépouillement des votes pour l’élection de la Municipal Corporation of Delhi (MCD) a commencé à 8 heures du matin aujourd’hui et au moment de la rédaction de cet article, il semble que ce soit une lutte serrée entre l’AAP et le BJP. Les deux partis ont remporté six sièges chacun. Lors de leurs premières victoires, le BJP et l’AAP ont remporté respectivement les sièges Laxmi Nagar et Daryaganj. Vers 10 heures aujourd’hui, le BJP était en tête avec 109 sièges tandis que l’AAP suivait de près, avec une avance de 105 sièges. Le Congrès était loin derrière dans la course avec une avance de seulement neuf sièges à l’époque.

Alors que le BJP et l’AAP se verrouillent, les deux parties semblent confiantes dans la victoire. AAP MLA Saurabh Bharadwaj a déclaré: «Nous allons obtenir plus de 180 sièges. Si les électeurs nous favorisent, nous pouvons aussi franchir 230 sièges. Le maire sera de notre parti. Je pense que les sondages à la sortie des urnes pointent vers la victoire du parti Aam Aadmi. Pendant ce temps, Harish Khurana du BJP a déclaré: «Nous avons travaillé pour l’élimination des ordures et cela a continué même pendant Corona. BJP a travaillé. C’est pourquoi nous sommes convaincus que le prochain maire sera du BJP. La dernière fois aussi, les sondages n’ont donné que 50 sièges au BJP mais nous avons remporté la majorité des 2/3.

Il y avait 42 centres mis en place pour le comptage sous haute sécurité, ont indiqué des responsables. Le scrutin pour la Municipal Corporation of Delhi (MCD) a eu lieu le dimanche 4 décembre, avec un taux de participation de 50,48 % enregistré.

L’élection a été présentée comme un concours à trois entre l’AAP, le BJP et le Congrès. Il y a 250 quartiers dans la Municipal Corporation of Delhi (MCD) et 1 349 candidats sont en lice pour cette élection.

