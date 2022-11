Mèmes, calembours et feuilles de papier vierges : les actes de protestation créatifs de la Chine

L’affichage de journaux sans paroles “signifie” nous sommes les sans voix, mais nous sommes aussi puissants “”, a déclaré Hazel Liu, une productrice de films de 29 ans qui a assisté dimanche à la veillée le long de la rivière Liangma à Pékin.

Les personnes en deuil ont également utilisé des draps blancs vierges sur Urumqi Road à Shanghai samedi soir. Un habitant a déclaré que le but des papiers était initialement de signaler à la police que les personnes rassemblées allaient pleurer les disparus sans rien dire.

Mais à mesure que de plus en plus de personnes se rassemblaient, les sentiments de chagrin et de frustration se sont transformés en appels plus larges à la responsabilité du gouvernement. En fin de soirée, des centaines de manifestants ont apporté leurs propres papiers vierges, les levant vers le ciel et scandant pour la fin des restrictions de Covid.