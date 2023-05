Même vieille triste histoire pour le PSG malgré le 11e titre de Ligue 1 avec quelques nouveaux problèmes

Le Paris St Germain a remporté un 11e titre record en Ligue 1, mais son avenir semble flou après un nouvel échec en Ligue des champions.

Cette saison, l’équipe du PSG était réunie autour de Kylian Mbappe, mais l’attaquant français n’a pas encore annoncé s’il activera l’option de rester au club jusqu’en 2025 ou s’il partira en 2024.

Mbappe a été l’une des très rares satisfactions car le PSG n’a pas non plus remporté la Coupe de France, marquant 28 buts tandis que Lionel Messi était largement décevant et Neymar a raté la deuxième partie de la saison en raison d’une blessure.

Entre les postes, Gianluigi Donnarumma n’a pas fourni la même sécurité qu’il a donnée à l’Italie lors de sa campagne gagnante de l’Euro 2020 et le PSG a quitté la Ligue des champions en huitièmes de finale pour la cinquième fois au cours des sept dernières campagnes.

Les performances parfois déplorables du PSG, inattendues pour le club qatarien qui a dépensé plus d’un milliard d’euros en transferts depuis 2011, étaient dues à de mauvais choix de recrutement et à un manque d’esprit d’équipe.

Alors que sur le papier, Mbappe, Messi et Neymar pourraient former le trio offensif le plus redoutable de la planète, cela ne s’est jamais vraiment gélifié et ils ont été à peine soutenus par un milieu de terrain inférieur à la moyenne avec Marco Verratti une énorme déception tout au long de la saison.

Depuis que Carlo Ancelotti, sans doute l’un des entraîneurs les plus expérimentés d’Europe, a été limogé en 2013, les entraîneurs sont venus et repartis, tous n’ayant pas réussi à maîtriser l’équipe de manière spectaculaire.

Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino ont manqué, tout comme Christophe Galtier cette saison.

Messi a été suspendu pour un voyage non autorisé en Arabie saoudite au début du mois, mais Galtier a déclaré qu’il n’avait rien à voir avec la décision de sanctionner l’attaquant, dont la forme s’est effondrée de façon spectaculaire après avoir remporté la Coupe du monde avec l’Argentine.

Messi a marqué le premier match du PSG sur la passe de Mbappe samedi, mais le joueur de 35 ans devrait quitter le club à la fin de la saison. Il y a de plus en plus de spéculations selon lesquelles Neymar pourrait également partir, laissant la direction avec une équipe pour construire presque à partir de zéro, encore une fois.

Le refus du PSG d’admettre les erreurs de gestion a poussé ses fans les plus dévoués à protester à plusieurs reprises, ce qui a abouti à ce que certains d’entre eux se rassemblent devant le domicile de Neymar en scandant le départ du Brésilien.

Leur vœu sera peut-être exaucé, mais personne ne peut deviner ce qui va suivre, et 12 ans de décisions parfois erratiques n’inspirent pas confiance.

