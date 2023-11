Même vieille histoire pour Dak Prescott, les Cowboys dans un effondrement spectaculaire contre les Eagles

PHILADELPHIE — Mike McCarthy a déclaré qu’il n’était pas du tout surpris de la rapidité avec laquelle les Cowboys sont passés de leur propre ligne de 14 verges aux six des Eagles sans aucun temps mort (19 secondes). Tout cela est le produit de leurs séances d’entraînement, a-t-il déclaré. Il avait moins à dire sur l’effondrement tout aussi spectaculaire de l’offensive qui a suivi lorsqu’un premier et cinq au six s’est transformé en un dernier troisième et 26 désespéré sur le 27 où CeeDee Lamb a été arrêté au quatre pour terminer un sauvage 28- 23 Victoire des Eagles au Lincoln Financial Field.

Tu veux des chances ? Les Cowboys ont eu des occasions incroyables, certaines qu’ils ont créées grâce à leur propre jeu et, sur ce seul entraînement final, également 56 verges de pénalités contre la défense de Philadelphie. Tu veux des yards ? Dallas a devancé les Eagles 406-292, affichant 27 premiers essais contre 20 pour Philly.

Dallas a gagné dans toutes les catégories que vous souhaitez examiner. Mais comme cela a été le cas pour cette équipe et pour Dak Prescott, cela ressemble à une suite divertissante d’un film que nous avons vu de très nombreuses fois auparavant. Les Cowboys échouent. Les Cowboys rentrent chez eux 2 1/2 matchs derrière les Eagles. Les Cowboys semblent être sur le point de remporter une victoire qui changera la donne, puis la bande se brise et le film se termine.

Ou, dans ce cas, un faux départ sur Tyler Smith, puis une énorme défaite de 11 yards sur un sack de Dak, puis une passe incomplète destinée à Jalen Tolbert, puis un retard de jeu inexplicable qui repousse le ballon au 27. Le La défense des Eagles était à bout de souffle et tombait sur un autre cornerback et pratiquement incapable d’arrêter Lamb sur n’importe quel type de route. Mais à cinq secondes de la fin, les Cowboys leur avaient accordé un énorme sursis. Avec huit Eagles stationnés près de la ligne de but, il était inutile pour Lamb d’attraper le ballon juste à l’intérieur des cinq avant qu’un essaim de défenseurs ne l’arrête et ne lâche le ballon pour un échappé, ce qui n’avait pas d’importance.

Le temps était écoulé. Les Eagles dirigent toujours la NFC. Les Cowboys restent l’équipe qui intimide la faible concurrence, mais ont désormais une fiche de 0-4 à San Francisco et à Philadelphie au cours des 13 derniers mois.

“C’est le flux et le reflux d’un match de football”, a déclaré McCarthy, incapable d’expliquer de manière adéquate l’effondrement de son équipe après qu’elle ait organisé sa propre résurrection. Gardez à l’esprit que les Cowboys ont retourné le ballon avec 1:17 à jouer. Cela aurait dû être le jeu. Mais en utilisant leurs temps morts et en forçant un botté de dégagement des Eagles, Dallas a récupéré le ballon à son 14 avec 46 secondes à jouer.

Ensuite, les Cowboys ont fait de grandes choses. Puis ils se sont effondrés une fois de plus. McCarthy insiste sur le fait qu’il est bien trop tôt pour examiner le classement ou s’inquiéter de ce déficit de 2 1/2 matchs. Assez juste. Il est également beaucoup trop tôt pour considérer Dallas comme l’un des grands garçons de la NFC, car le club ne livre tout simplement pas ses fruits quand il le faut.

Pour Prescott, ce match ressemblait à une étude de cas de ses huit années de carrière. Quelques lancers parfois merveilleux et de nombreux lancers précis – 29 en 44 pour 374 yards et trois touchés. Mais il prend cinq sacs. Et lorsqu’il tente de réaliser une conversion à deux points, juste avant de toucher le pylône, le bord de sa chaussure droite entaille le blanc de la ligne hors-limite.

Qui d’autre joue à ce niveau contre une grande équipe (mais pas une grande défense des Aigles de nos jours) et ne vous surprend toujours pas lorsque tout se termine par une défaite ?

« Tout le monde dans notre vestiaire y a cru. Et nous le faisons toujours », a déclaré Prescott. « Nous sommes à quelques centimètres sur trois jeux différents. Nous allons nous améliorer. Je vous le promets. Nous allons bien.

Après la saison dernière, Dak a promis qu’il ne mènerait plus la NFL en matière d’interceptions et, sur ce front, il a tenu ses promesses. Le seul chiffre d’affaires de tout le match a été l’échappé insignifiant de Lamb après avoir été arrêté lors du jeu final.

Prescott s’est rendu à Lamb 16 fois dimanche, complétant 11 passes pour 191 verges – un autre sommet en carrière pour l’ancien receveur de l’Oklahoma. Cela semble ridicule de dire que Dak aurait dû aller vers lui encore plus mais… Dak aurait dû aller vers lui encore plus. La situation du cornerback des Eagles est compliquée, en particulier dans la machine à sous, puis ils ont perdu James Bradberry en fin de match. Ils n’avaient personne pour s’occuper de Lamb tout l’après-midi. Ils n’ont pas non plus eu beaucoup de succès contre l’ailier rapproché Jake Ferguson (7 pour 91 avec un autre touché).

Mais les Cowboys ont quand même atteint la mi-mi-saison avec une fiche de 5-3. Ils ont peut-être l’air bien meilleurs que les Seahawks de Seattle, mais ils possèdent le même record. Philly, à 8-1, avait quelques centimètres d’avance sur Dallas dimanche après-midi, mais a des kilomètres d’avance au classement de l’Est.

“Il n’y a pas de victoires morales, je peux vous le promettre”, a déclaré Prescott. “Nous nous en sommes rapprochés. Nous faisons les choses de la bonne manière. Un pouce ici, un pouce là – nous trouverons un moyen d’y parvenir.”

Les fans des Cowboys veulent vraiment le croire. Ce n’était pas 42-10 à San Francisco, mais ce n’est toujours pas le résultat que Dallas doit livrer pour s’imposer comme un véritable prétendant. Lorsque décembre arrive et que les Eagles, Buffalo, Miami et Detroit apparaissent au programme, nous pouvons décider si Dak et les Cowboys ont trouvé les pouces dont ils ont besoin pour se faire un nom dans quelque chose au-delà d’un concours de popularité.

L’ailier serré des Dallas Cowboys Jake Ferguson (87) marque un touché au premier quart alors qu’il est affronté par la sécurité des Philadelphia Eagles Reed Blankenship (32) au Lincoln Financial Field à Philadelphie, le 5 novembre 2023. (Tom Fox / Photographe)

Le kicker des Dallas Cowboys Brandon Aubrey (17 ans) regarde son but sur le terrain du deuxième quart contre la défense des Eagles de Philadelphie au Lincoln Financial Field à Philadelphie, le 5 novembre 2023. (Tom Fox / Photographe)

Le kicker des Dallas Cowboys Brandon Aubrey (17) lance un panier de 51 verges à la fin du deuxième trimestre pour mettre l’équipe en place 17-14 contre la défense des Eagles de Philadelphie au Lincoln Financial Field à Philadelphie, le 5 novembre 2023. Il a établi un record de la ligue, devenant ainsi le premier joueur de la NFL à commencer sa carrière avec 19 buts consécutifs sur le terrain (Tom Fox / Photographe)

Le secondeur des Dallas Cowboys Micah Parsons (11) limoge le quart-arrière des Philadelphia Eagles Jalen Hurts (1) à la fin du deuxième trimestre au Lincoln Financial Field à Philadelphie, le 5 novembre 2023. (Tom Fox / Photographe)

