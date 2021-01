Même une pandémie mondiale ne pourrait pas arrêter la mauvaise tradition de Melbourne de verser le sang des femmes

La tradition choquante d’effusion de sang de Melbourne s’est poursuivie tout au long de 2020, bien que ses habitants aient été enfermés pendant la majeure partie de l’année.

C’était le jour de l’An lorsque les Melburniens se sont réveillés en apprenant qu’une autre vie de femme avait été inutilement revendiquée.

Lindita Musai avait essayé de commencer une nouvelle vie loin de son père lorsqu’elle a été abattue par une pluie de balles aux côtés de son nouveau mari Veton.

Lindita Musai et son nouveau mari Veton ont été tués la veille du Nouvel An. Les Melburniens se sont réveillés avec une nouvelle année d’horreur qui s’est poursuivie tout au long de 2020

Maud Steenbeek avait eu un appel Skype avec son frère à l’intérieur de sa maison à Heidelberg Ouest lorsqu’elle a été attaquée

La scène à Coppin Grove où une femme a été assassinée alors qu’elle se garait chez elle en janvier

Ce serait le catalyseur d’une année cauchemardesque qui a commencé par des feux de brousse catastrophiques et s’est terminée par la mort de centaines de personnes à cause de la pandémie de COVID-19.

Et avant même la fin du mois de janvier, une autre femme était morte.

Maud Steenbeek avait eu un appel Skype avec son frère à l’intérieur de sa maison à Heidelberg Ouest lorsqu’elle a été attaquée.

L’homme de 61 ans avait été gravement malade à la suite d’un épisode de chimiothérapie pour lutter contre un cancer récemment diagnostiqué.

À peine quelques semaines auparavant, elle avait passé un temps précieux avec sa famille aux Pays-Bas, d’où elle était partie pour émigrer en Australie quelque 35 ans plus tôt.

Son meurtrier présumé, Xochil O’Neill, avait été brutalement frappé sur les lieux par le fils de Mme Steenbeek, qui s’était précipité à son aide.

Des images du fils désemparé courant vers une caméra de télévision sur les lieux ont été diffusées à travers le pays.

En juillet, O’Neill plaiderait non coupable du meurtre de Mme Steenbeek et continue aujourd’hui d’attendre son procès.

Les Melburniens n’ont eu que des jours pour s’attaquer à la mort de Mme Steenbeek lorsqu’une autre femme a été massacrée dans le sud-est de Melbourne.

C’est un meurtre maintenant presque oublié par le grand public en raison d’une série d’ordonnances de bâillon imposées par le tribunal qui interdisent de nommer le nom de la femme ou de son meurtrier présumé.

La mère de trois enfants avait été assassinée dans l’allée de sa propre maison après avoir tenté de protéger les enfants sous sa garde d’un homme accusé de l’avoir poignardée à mort.

C’était un crime qui a choqué toute la nation.

Une source a déclaré au Daily Mail Australia à l’époque que son meurtrier présumé avait isolé les enfants de la maison de sa victime présumée avant de se retourner contre elle.

Des témoins ont affirmé que la femme avait été vue et entendue courir pour sauver sa vie depuis la maison avant de s’effondrer dans une allée devant les enfants.

Ellie Price a été retrouvée morte dans son appartement du sud de Melbourne

La gendarme principale Lynnette Taylor et ses collègues, Kevin King, Glen Humphris et Josh Prestney sont tous décédés alors qu’ils étaient en service

Carol Clay a disparu en mars et aurait été assassinée

Un procureur agissant au nom du directeur victorien du Bureau des poursuites publiques, Kerri Judd, QC, avait tenté de supprimer toute information sur le meurtre présumé signalé, y compris le fait qu’il s’agissait d’une allégation de violence domestique.

À la fin du mois de février, les Melburniens étaient toujours aux prises avec un tragique déraillement de train, qui a coûté la vie à deux personnes, lorsque l’enfer s’est déchaîné.

Hawthorn’s Coppin Grove est un monde loin de la réalité australienne ordinaire.

Mais en mars, c’est devenu une scène de crime quand un couteau fou a poignardé à mort une femme devant chez elle.

Il a gravement blessé une autre femme qui était avec elle.

Un homme de 59 ans a également été tué par Mohammed Ibrahim ce jour-là.

La police pensait qu’il s’agissait d’une attaque complètement aléatoire.

La victime de Coppin Grove était une femme de 30 ans.

Elle n’a jamais été nommée par les médias et est devenue une autre femme sans visage tuée dans les rues de Melbourne.

Dans les semaines à venir, la tragédie deviendrait encore un autre souvenir effacé alors que les Australiens se trouvaient dans un verrouillage dur face à la pandémie de COVID-19.

Une autre bonne femme serait tuée le mois suivant.

Cette fois, c’était un policier.

La gendarme principale Lynnette Taylor et ses collègues, Kevin King, Glen Humphris et Josh Prestney, sont tous morts alors qu’ils étaient en service.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un meurtre, le chauffeur de camion Mohinder Singh Bajwa risque jusqu’à 20 ans de prison après avoir plaidé coupable de conduite coupable.

Les Melburniens ont enduré une semaine de funérailles au cours d’une année qui semblait aller de mal en pis.

Le véhicule incendié Carol Clay était entré dans la brousse avec son amant Russell Hill. Les deux n’ont jamais été revus vivants

Le corps d’Elaine Pandilovski, 44 ans, a été découvert en juillet sous sa maison de Mill Park, dans la banlieue nord de Melbourne.

Ils n’avaient pas besoin d’attendre longtemps avant que le sang d’une autre jeune femme ne soit versé.

Les détectives ont lancé une chasse à l’homme à l’échelle nationale pour Ricardo «Rick» Barbaro sur le meurtre présumé d’Ellie Price.

Mme Price avait partagé un message effrayant sur Facebook exhortant ses amis à ne pas « prendre la vie pour acquise » dans les semaines précédant sa mort dans son appartement du sud de Melbourne.

‘Covid-19 … M’a pris par surprise, je suis désolé pour toutes les vies Lost RIP. Puisse cela nous rendre plus forts, plus gentils envers les gens, plus reconnaissants pour les petites choses de la vie et, par-dessus tout, nos êtres chers.

«Ne prenez pas la vie pour acquise», écrit-elle.

Ses voisins ont déclaré avoir entendu une agitation quelques heures avant que son corps ne soit retrouvé, mais la police pensait qu’elle était peut-être déjà morte depuis plusieurs jours.

Barbaro devrait contester l’accusation de meurtre et reviendra au tribunal l’année prochaine.

Ce même mois, la nation serait captivée par un autre mystère impliquant la disparition et le meurtre présumé de Carol Clay.

Mme Clay, 73 ans, était portée disparue depuis mars, mais avait été largement négligée par le public pendant la pandémie.

Elle avait campé avec son amant Russell Hill, 74 ans, dans la vallée reculée de Wonnangatta, dans la région de Gippsland à Victoria, et les deux n’ont jamais été entendus depuis.

La voiture à quatre roues motrices Toyota de M. Hill avait été retrouvée par la police locale à côté de sa tente incendiée, mais la paire était partie sans laisser de trace.

La police soupçonne que le couple a probablement été assassiné, mais comment et pourquoi reste un mystère à ce jour.

Les Melburniens enduraient un hiver froid en lock-out lorsque le corps d’Elaine Pandilovski, 44 ans, a été découvert en juillet sous sa maison de Mill Park, dans la banlieue nord de Melbourne.

Son ex-mari, Zoran Pandilovski, 45 ans, a ensuite été inculpé de son meurtre et devrait être jugé l’année prochaine.

Celeste Manno n’avait que 23 ans lorsque sa vie lui a été arrachée dans la sécurité supposée de sa propre maison

Gabriel Messo a été abattu par la police alors qu’il poignardait sa maman adorée Lilla (photo) dans un parc de Melbourne juste en face de l’endroit où il vivait.

Pandilovski a été arrêté après avoir frappé de plein fouet sa voiture contre un automobiliste au hasard dans ce que les détectives soupçonnent d’avoir été un acte délibéré de se suicider.

La famille de l’institutrice spécialisée, qui s’occupait également de son fils autiste de 10 ans, avait décrit Mme Pandilovski comme un «bel ange».

Le lendemain, une autre femme a été brutalement poignardée à moitié par son propre fils dans une attaque filmée.

Gabriel Messo a été abattu par la police alors qu’il poignardait sa maman adorée Lilla dans un parc de Melbourne juste en face de l’endroit où il vivait.

Son colocataire, Sylvester, a déclaré qu’il avait vécu dans la peur de Messo et a déclaré que ce n’était qu’une question de temps avant de tuer quelqu’un.

La colocataire terrifiée a décrit Mme Messo comme une femme gentille qui avait adoré son fils.

La police est arrivée et a découvert que Mme Messo avait été brutalement agressée par son fils armé d’un couteau dans ce qu’ils ont décrit comme une « attaque frénétique ».

Son fils a refusé de se conformer aux ordres de la police de cesser d’agresser la femme et les agents ont ouvert le feu dans les 30 secondes suivant son arrivée.

Mme Messo a survécu.

Il faudrait plusieurs mois avant que Melbourne ne revienne sur la carte pour toutes les mauvaises raisons.

Celeste Manno n’avait que 23 ans lorsque sa vie lui a été arrachée dans la prétendue sécurité de sa propre maison.

La police allègue que Luay Sako, 35 ans, traquait Mme Manno depuis un certain temps lorsqu’il est entré par effraction chez elle à Mernda en novembre et l’a poignardée à mort.

Il avait été un ancien collègue de Mme Manno.

Son meurtre choquant a stupéfié les Melburniens qui venaient de sortir de plusieurs mois de verrouillage dur.

Le frère de Mme Manno, Jayden, a courageusement pris position contre la violence et a dit avec colère ce que chaque Melburnian pensait déjà.

«Personne ne devrait avoir peur – homme, femme, enfant. Personne, dit-il. «Ce mal ne devrait pas exister. Les choses doivent changer. Ce mal ne peut pas continuer. ‘

Mais continuez.

Abbey Forrest, 19 ans, Inda Sohal, 28 ans, et leur petite fille Ivy ont été tués dans un incendie à Point Cook

Quelques semaines plus tard, un adolescent a été accusé du meurtre de sa propre mère et de graves blessures à son frère et sa grand-mère âgés de trois ans à Narre Warren.

Puis des semaines avant Noël, l’impensable s’est produit.

Abbey Forrest, 19 ans, Inda Sohal, 28 ans, et leur petite fille Ivy ont été tués dans un incendie à Point Cook.

Leur meurtrier présumé n’avait aucun désaccord avec les jeunes parents – qui étaient des victimes innocentes d’une attaque de vengeance présumée contre leur colocataire.

Jenny Hayes, 46 ans, a été arrêtée et accusée de trois chefs d’accusation de meurtre et d’incendie criminel ayant causé la mort après avoir allumé délibérément le feu.

Le grand-père Alan Forrest – le père d’Abbey – a courageusement rendu hommage au couple lors de leurs funérailles à Geelong.

M. Forrest a déclaré que sa famille n’aurait pas la chance de se rassembler au 21e anniversaire de sa fille et qu’il ne serait pas en mesure de prononcer un discours en tant que père de la mariée.

« Elle ne se rendra pas à son discours de 21e anniversaire, ni à celui de son père de la mariée. C’est donc un discours que je dois prendre en l’honneur d’Abbey, Ivy et Indi », a-t-il déclaré.

Emily Forrest a dit que les mots ne pouvaient pas expliquer ce que sa sœur signifiait pour elle et sa famille.

« Elle était une sœur, une belle-fille, une fille et une tante, une partenaire, une mère, une amie et une bénédiction absolue pour cette terre. Puisse-t-elle tenir son bébé Ivy et ils ne seront jamais séparés. ‘

Dans une année où les Australiens ont été invités à rester ensemble, le sang des femmes de Melbourne a de nouveau trempé ses rues.