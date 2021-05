Même une édition Fan ne m’excitera pas pour les tablettes Android

Samsung a un nouveau rival iPad et c’est important, je suppose, car Samsung est à peu près le seul fabricant notable de tablettes Android. Apple a ce que j’appellerais zéro concurrence dans cet espace, et honnêtement, c’est vraiment ennuyeux. Hélas, Google a à peine essayé de faire des tablettes Android une chose au cours des 5 dernières années, alors excusez-moi si je ne semble pas trop ravi de l’annonce suivante.

le Galaxy Tab S7 FE est désormais officiel et sera lancé le mois prochain, associé à un prix britannique de 589 £. Nous avons vu certains points de vente convertir cela en un prix de 800 $ pour les États-Unis, mais Samsung n’a pas fait connaître ce détail spécifique. Nous vous tiendrons au courant des prix.

Vous pouvez le trouver sur les tablettes le mois prochain, avec un écran WQXGA de 12,4 pouces, jusqu’à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, un processeur octa-core (croyez que c’est un Snapdragon 750G pour le marché américain), une batterie de 10090 mAh, une charge rapide de 45 W, un stylet S Pen prise en charge, connectivité 5G si vous en avez besoin, haut-parleurs stéréo et Android 11 avec une interface utilisateur en plus. Est-ce bon pour une tablette Android? Honnêtement, je ne sais pas.

Quelque chose d’important qui manque est un affichage de taux de rafraîchissement élevé. Et avec ça, ça va être un passe pour moi.

Une fois en vente le mois prochain, nous vous indiquerons où en acheter un.

// Samsung