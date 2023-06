Même une douzaine d’équipes de la région devraient se qualifier pour les éliminatoires de football de 2017 – Shaw Local

Une question toujours posée à ce stade d’une saison de football au lycée est de savoir combien d’équipes de la région participeront aux séries éliminatoires.

De ce point de vue, avec trois semaines restantes dans la saison régulière, sept sont définitivement et cinq autres le seront. Ensuite, il y en a quelques-uns qui sont de loin mais mathématiquement toujours en vie.

L’IHSA ne dit pas que les équipes décrochent tant qu’elles n’ont pas remporté six victoires, car vous ne savez pas avec certitude combien d’équipes à cinq victoires se qualifieront et combien seront laissées de côté. Cependant, nous basons nos convictions sur l’histoire et sur le nombre de points en séries éliminatoires qui seront probablement nécessaires cette année pour entrer avec un dossier de 5-4.

Vous trouverez ci-dessous une ventilation de son apparence pour nos équipes régionales. La répartition des inscriptions pour les cours correspond à ce qui se trouve actuellement sur le site Web de l’IHSA.

Classe 3A (inscription 411 à 548): Peotone (5-1, 32 points en séries éliminatoires, 530 inscriptions) est de la partie, avec la seule question de savoir si les Blue Devils pourraient passer à 4A. Wilmington (5-1, 26, 466) a besoin d’une victoire de plus pour être absolument sûr. Seneca (3-3, 27, 424) et Dwight (3-3, 21, 453) ont du travail à faire.

Classe 4A (548 à 783) : Coal City (5-1, 29, 636) est présente.

Classe 5A (788 à 1 347) : Morris (6-0, 25, 844) est présent, probablement en tant que petit qualificatif 5A. Joliet Catholic (2-4, 33, 1 092,30) doit gagner ses trois derniers, et ceux-ci incluent un rendez-vous vendredi soir avec Benet Academy au Memorial Stadium et une visite de la semaine 9 à Marist. Les Hilltoppers sont dos au mur.

Classe 6A (1 351 à 1 849) : Lemont (5-1, 30, 1 361) est de la partie. Providence (4-2, 39, 1 706,10) sera de la partie avec une victoire de plus. Les adversaires restants des Celtics, qui mènent l’État en termes de points en séries éliminatoires, sont 4-2 Fenwick, 5-1 Loyola et 4-2 Mount Carmel.

Classe 7A (1 855 à 2 302) : Lincoln-Way Central (5-1, 25, 2 157) peut avoir besoin d’une victoire de plus compte tenu des 25 points que les Knights ont actuellement. Lincoln-Way West (4-2, 30, 1 898) et Plainfield North (4-2, 26, 2 302) ont également besoin d’une victoire de plus. Plainfield Central (3-3, 27, 2 070) doit gagner deux de ses trois derniers, avec le match retour de samedi contre Oswego East et la bataille de la semaine 9 avec Oswego parmi les autres. Les Wildcats seraient bien servis pour remporter la victoire au retour.

Classe 8A (2 314 à 8 186) : Lincoln-Way East (6-0, 33, 2 916) et Bolingbrook (5-1, 30, 3 472) sont présents. Joliet West (4-2, 26, 3 271) devrait être d’accord avec une victoire de plus et il reste Minooka, Joliet Central et Plainfield North. Plainfield South doit en gagner deux et il reste le gant de Plainfield North, Oswego et Minooka à jouer.

Donc pour l’instant, nous envisageons 12 équipes et espérons que quelques autres pourront trouver un moyen.

