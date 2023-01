Même un Tabu en forme ne suffit pas pour sauver le Kaminey de ce pauvre homme prévisible

Kuttey



Jeter: Arjun Kapoor, Tabu, Kumud Mishra, Radhika Madan, Naseeruddin Shah, Konkona Sen Sharma, Shardul Bharadwaj

Directeur: Aasman Bhardwaj

Où regarder : Théâtres

Notation: 3 étoiles

En regardant Kuttey, le premier film d’Aasmaan Bhardwaj, on a souvent l’impression que c’est ce qu’auraient été Kaminey ou Ishqiya s’ils avaient été manipulés par un cinéaste moins sûr de leurs compétences. Peut-être qu’une comparaison avec Vishal Bhardwaj ou Abhishek Chaubey est un peu dure pour un débutant. Mais essentiellement, le jeune Bhardwaj a réalisé un film qui pourrait très bien être une suite thématique du Kaminey de son père. Même le titre est un clin d’œil à la sortie de 2012. Et tandis que le ton, le ténor et l’équipe dans les coulisses sont les mêmes, l’exécution échoue, assez visiblement.

Kuttey est une comédie noire centrée sur un cambriolage planifié par plusieurs équipes de flics corrompus et un couple à la recherche d’un peu d’argent pour immigrer au Canada. La façon dont leurs plans s’affrontent, se heurtent et aboutissent à un point culminant aussi fou qu’alambiqué est au cœur de l’histoire. L’ensemble est dirigé par deux flics suspendus (Arjun Kapoor et Kumud Mishra), qui se heurtent à un officier supérieur de la police (Tabu), et à un groupe Naxal (dirigé par Konkona Sen Sharma) dans un véritable désordre royal.

Il y a eu des films avec plusieurs intrigues, des histoires de fond et un tas de personnages excentriques. Kuttey d’Aasmaan Bhardwaj suit le modèle établi par les Tarantinos et les Kashyaps du monde mais n’apporte jamais la propre saveur du cinéaste. La courte durée du film est un soulagement car il ne devient jamais ennuyeux ou ennuyeux. Mais cela ne vous coupe jamais vraiment le souffle non plus. Cela inspire juste quelques rires et rires au cours d’un voyage de 100 minutes qui promet beaucoup mais qui ne livre pas à la fin.

Le casting fait sa part, en particulier Tabu. Est-elle la meilleure actrice en Inde en ce moment ? Probablement depuis plusieurs années maintenant. La facilité avec laquelle elle joue ce flic profane et moralement plié est fascinante à regarder. L’autre star de la série est Kumud Mishra, qui possède à peu près le film en tant que flic vertueux mais corrompu surnommé Paaji. Il est le plus “correct” dans ce mélange de “kuttey” corrompus et forme la boussole morale du film. Arjun Kapoor est un paquet surprise comme un autre flic corrompu (il semble y avoir un thème ici). Sa performance est bonne et parfois même drôle. Radhika Madan en tant que fille rebelle du don est l’autre nom remarquable de l’ensemble.

Pour qui je me sentais vraiment mal, c’était Konkona Sen Sharma, qui est complètement perdu dans ce qu’on ne peut qu’appeler un long camée. Les quelques instants où elle est à l’écran, l’actrice l’illumine. C’est le personnage le plus intéressant et sa performance l’élève encore plus loin. Et nous pouvons la voir pendant 10 minutes, malheureusement.

Une grande partie du crédit pour avoir fait du film une montre aérée et intéressante doit revenir à la cinématographie de Farhad Ahmed Dehlvi et à la musique de Vishal Bhardwaj. En effet, les meilleurs moments du film sont souvent ponctués de riffs emblématiques de Vishal, dont l’emblématique morceau Dhan Te Nan de Kaminey, qui est échantillonné à plusieurs endroits ici. C’est un projet magnifiquement emballé mais avec une histoire prévisible et lâche. Le gore et la violence, qui ne dérangeaient pas dans des films comme Gangs of Wasseypur ou Kaminey, se sentent forcés ici.

À 1 heure 48 minutes d’exécution, Kuttey avait-il vraiment besoin d’un intervalle ? C’est une question que les exposants et les vendeurs de pop-corn doivent résoudre. Mais le récit aurait pu facilement se passer de cette pause forcée. La première moitié met bien en place l’histoire, mais la fin tombe à l’eau. La résolution semble trop rapide, trop forcée, et à la fin, vous vous souciez à peine de la plupart des personnages. Un épilogue intelligent est une grâce salvatrice, mais il est suivi d’une scène tirée directement de The Departed de Scorsese, qui laisse un goût amer dans la bouche car il se sent plus imitation bon marché qu’hommage.

Kuttey est une montre unique décente. Mais cela aurait pu être tellement plus. Avec une distribution talentueuse, une musique de Vishal Bhardwaj et des chansons écrites par Gulzar, les ingrédients étaient tous là. Espérons qu’Aasmaan Bhardwaj puisse apprendre de ses erreurs ici parce que l’étincelle est là, il suffit de la lâcher.