Même un peu d’alcool peut nuire à votre santé, selon des recherches

Pour quels types de cancer l’alcool augmente-t-il le risque ?

Presque tout le monde connaît le lien entre le tabagisme et le cancer, mais peu de gens réalisent que l’alcool est aussi un puissant cancérigène. Selon une étude de l’American Cancer Society, l’alcool contribue à plus de 75 000 cas de cancer par an et à près de 19 000 décès par cancer.

L’alcool est connu pour être une cause directe de sept cancers différents : les cancers de la tête et du cou (cavité buccale, pharynx et larynx), le cancer de l’œsophage, le cancer du foie, le cancer du sein et le cancer colorectal. La recherche suggère qu’il pourrait y avoir un lien entre l’alcool et d’autres cancers, y compris le cancer de la prostate et du pancréas, bien que les preuves soient moins claires.

Pour certains cancers, comme ceux du foie et du côlon, le risque ne commence que lorsque les gens boivent excessivement. Mais pour le cancer du sein et de l’œsophage, le risque augmente, bien que légèrement, avec toute consommation d’alcool. Plus une personne boit, plus les risques augmentent.

“Si quelqu’un boit moins, il court un risque plus faible que celui qui est un gros buveur”, a déclaré le Dr Farhad Islami, directeur scientifique principal à l’American Cancer Society. “Même deux verres par jour, un verre par jour, peuvent être associés à un faible risque de cancer par rapport aux non-buveurs.”

Quelle condition présente le plus grand risque?

La cause individuelle la plus fréquente de décès lié à l’alcool aux États-Unis est la maladie alcoolique du foie, tuant environ 22 000 personnes par an. Alors que le risque augmente à mesure que les gens vieillissent et que l’exposition à l’alcool s’accumule, plus de 5 000 Américains dans la vingtaine, la trentaine et la quarantaine meurent chaque année d’une maladie alcoolique du foie.

La maladie hépatique alcoolique comporte trois stades : la stéatose hépatique alcoolique, lorsque la graisse s’accumule dans l’organe ; l’hépatite alcoolique, lorsque l’inflammation commence à se produire; et cirrhose alcoolique, ou cicatrisation des tissus. Les deux premières étapes sont réversibles si vous arrêtez complètement de boire ; la troisième étape ne l’est pas.

Les symptômes de la maladie alcoolique du foie comprennent les nausées, les vomissements, les douleurs abdominales et la jaunisse – une teinte jaune des yeux ou de la peau. Cependant, les symptômes apparaissent rarement tant que le foie n’a pas été gravement endommagé.