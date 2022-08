Même un exercice simple peut aider à vieillir le cerveau, des conseils d’étude

De nouvelles recherches suggèrent que même une simple routine d’exercice pourrait aider les Américains âgés ayant de légers problèmes de mémoire.

Les médecins conseillent depuis longtemps l’activité physique pour aider à garder un cerveau en bonne santé. Mais l’étude financée par le gouvernement marque le test le plus long pour savoir si l’exercice fait une différence une fois que la mémoire commence à glisser – une recherche effectuée au milieu d’une pandémie qui a ajouté l’isolement à la liste des risques pour la santé cérébrale des participants.

Les chercheurs ont recruté environ 300 personnes âgées sédentaires présentant des changements de mémoire difficiles à repérer appelés troubles cognitifs légers ou MCI – une condition qui est parfois, mais pas toujours, un précurseur de la maladie d’Alzheimer. La moitié se sont vu attribuer des exercices d’aérobie et le reste des mouvements d’étirement et d’équilibre qui n’ont augmenté que modestement leur fréquence cardiaque.

Un autre élément clé : les participants des deux groupes ont été inondés d’attention par des entraîneurs qui ont travaillé avec eux dans des YMCA à travers le pays – et lorsque COVID-19 a fermé les gymnases, les a aidés à continuer à bouger à la maison via des appels vidéo.

Après un an, les tests cognitifs ont montré que dans l’ensemble, aucun des deux groupes ne s’était aggravé, a déclaré la chercheuse principale Laura Baker, neuroscientifique à la Wake Forest School of Medicine. Les scanners cérébraux n’ont pas non plus montré le rétrécissement qui accompagne l’aggravation des problèmes de mémoire, a-t-elle déclaré.

En comparaison, des patients MCI similaires dans une autre étude à long terme sur la santé du cerveau – mais sans exercice – ont connu un déclin cognitif significatif sur un an.

Ces premières découvertes sont surprenantes, et le National Institute on Aging a averti que le suivi des non-exercices dans la même étude aurait offert une meilleure preuve.

Mais les résultats suggèrent que “c’est faisable pour tout le monde” – pas seulement pour les personnes âgées en assez bonne santé pour transpirer abondamment, a déclaré Baker, qui a présenté les données mardi à la conférence internationale de l’Alzheimer’s Association. « L’exercice doit faire partie des stratégies de prévention » pour les personnes âgées à risque.

Des recherches antérieures ont montré qu’une activité physique régulière de toute sorte peut réduire l’inflammation dommageable et augmenter le flux sanguin vers le cerveau, a déclaré Maria Carrillo, directrice scientifique de l’Association Alzheimer.

Mais la nouvelle étude est particulièrement intrigante parce que la pandémie a frappé à mi-parcours, laissant les personnes âgées déjà vulnérables isolées socialement – ​​ce qui est connu depuis longtemps pour augmenter le risque de problèmes de mémoire, a déclaré Carrillo.

C’est une période frustrante pour la recherche sur la démence. Les médecins hésitent à prescrire un nouveau médicament coûteux appelé Aduhelm qui était censé être le premier à ralentir la progression de la maladie d’Alzheimer – mais on ne sait pas encore s’il aide vraiment les patients. Le mois dernier, des chercheurs ont signalé qu’un autre médicament qui fonctionne de manière similaire – en ciblant les plaques amyloïdes qui sont une caractéristique de la maladie d’Alzheimer – a échoué dans une étude clé.

Bien que l’amyloïde joue clairement un rôle, il est important que les fabricants de médicaments ciblent de plus en plus de nombreux autres facteurs pouvant conduire à la démence, a déclaré Carrillo, car un traitement ou une prévention efficace nécessitera probablement une combinaison de stratégies personnalisées.

Un exemple d’une nouvelle approche : Parfois, dans la démence, le cerveau a du mal à traiter le sucre et les graisses dans le sang pour obtenir l’énergie dont il a besoin, a déclaré John Didsbury de T3D Therapeutics lors de la réunion sur la maladie d’Alzheimer. Son entreprise teste une pilule qui vise à accélérer ce métabolisme, avec des résultats attendus l’année prochaine.

Pendant ce temps, il est de plus en plus urgent de déterminer si les mesures que les gens pourraient prendre aujourd’hui – comme l’exercice – pourraient offrir au moins une certaine protection.

Combien et quel type d’exercice? Dans l’étude de Baker, les personnes âgées étaient censées bouger pendant 30 à 45 minutes quatre fois par semaine, que ce soit lors d’un virage vigoureux sur le tapis roulant ou d’exercices d’étirement. C’est une grande demande pour quiconque est sédentaire, mais Baker a déclaré que les effets du MCI sur le cerveau rendent encore plus difficile pour les gens de planifier et de s’en tenir à la nouvelle activité.

D’où la stimulation sociale – qui, selon elle, a conduit chaque participant à effectuer plus de 100 heures d’exercice en un an. Baker soupçonne que le simple volume pourrait expliquer pourquoi même le simple étirement s’est ajouté à un avantage apparent.

“Nous n’aurions pas fait l’exercice par nous-mêmes”, a déclaré Doug Maxwell, chercheur agricole à la retraite de Verona, Wisconsin, qui a participé à l’étude avec sa femme.

Le duo, tous deux âgés de 81 ans, a été affecté aux cours d’étirement. Ils se sont sentis si bien par la suite qu’à la fin de l’étude, ils ont acheté des vélos électriques dans l’espoir d’encore plus d’activité – les efforts reconnus par Maxwell sont difficiles à maintenir.

Prochaine étape : Baker mène une étude encore plus vaste sur les personnes âgées pour voir si l’ajout d’exercices à d’autres étapes qui ne peuvent pas faire de mal, comme une alimentation saine pour le cœur, des jeux cérébraux et une stimulation sociale, peut réduire le risque de démence.

Lauran Neergaard, Associated Press