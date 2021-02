Les Centers for Disease Control des États-Unis ont contacté les cinéphiles avec un montage de scènes classiques d’Hollywood, masquant à la fois les héros et les méchants. À peu près aussi subtil qu’un marteau, le message ne s’est pas posé tout à fait correctement.

L’annonce d’intérêt public, parrainée par Warner Media et le Conseil de publicité, a pris des moments emblématiques de films populaires tels que « The Matrix », « Casablanca » et « Le Seigneur des anneaux » et a giflé des masques sur les personnages. Notamment, la liste comprenait à la fois des héros et des méchants, dont Pennywise the Dancing Clown, un monstre meurtrier d’enfants issu de l’adaptation cinématographique de « It » de Stephen King.

Réglé sur une musique rock entraînante, les clips étaient entrecoupés de gros plans d’un drapeau américain, recouverts d’un texte rappelant au spectateur de « Ralentissez la propagation! » tandis que « avoir[ting] de nouveau à faire nos choses préférées, quoi que ce soit. » Selon un communiqué de presse publié mercredi, il se déroulera à temps donné sur les réseaux Warner et AT&T.

L’annonce n’a pas été très bien diffusée sur les réseaux sociaux, où elle a été traînée comme « la propagande»- et de la propagande moche en plus.

Si vous devez utiliser ce type de propagande, vous admettez que les données n’ont pas de sens. – Maman de la forêt 🌲❤🗡💪🏹🌲🌲 (@ForestMommy) 10 février 2021

Enfants Hi! 🙎‍♂️🙎‍♀️

Pouvez-vous repérer les façons dont cette propagande surréaliste est conçue pour vous déranger la tête? 🤡 https://t.co/IGNboPFX27 – 🪐- Telestar – 🔲🔗🚀🌙 (@TelestarG) 10 février 2021

Beaucoup ont critiqué les entreprises pour ne pas avoir mis en garde contre les risques de port de masque inapproprié, de la mauvaise haleine à la croissance bactérienne…

Propagande nuisible et pathologique. Lire les essais cliniques détaillant les dommages résultant de l’utilisation du masque 👉https: //t.co/lDKE5wbdQKhttps: //t.co/1WN5zHEuJuhttps: //t.co/lM8h9KY4gGhttps: //t.co/lM8h9KY4gGhttps: //t.co/ 0AUMhL22DE – Lucille Ferragamo (@ LucyFerr3) 10 février 2021

Que pensez-vous des plus de 4 décennies d’études de contrôle aléatoire sur les masques chirurgicaux montrant peu ou pas de signification statistique sur la réduction des transmissions de grippe, ou des études montrant que les masques en tissu augmentent votre risque d’infection? Quelle est votre opinion sur ces études? / 2 – Ryan 💭🤑💰✌🏻☮️ (@ RyanLiberty92) 10 février 2021

… Tandis que d’autres se plaignaient simplement de ces taches gaspillage de l’argent des contribuables.

D’autres ont suggéré que les porteurs de masques se considèrent déjà comme des super-héros et ont mis en garde contre les encourager.

« JE SUIS JUSTE COMME SUPERHERO !! » pic.twitter.com/0vypITGlKr – John Halo (@JohnHaloCE) 10 février 2021

Et quelques-uns se sont souvenus qu’il y a moins d’un an, le CDC disait aux Américains ne pasporter des masques.

Message intéressant du CDC qui vous disait auparavant de ne pas porter de masque pic.twitter.com/mpJrdOPXiO – Luke Rudkowski (@Lukewearechange) 10 février 2021

Si seulement ils l’avaient fait il y a un an. – IndoTweet (@ IndoTweet1) 10 février 2021

Quelques téléspectateurs aux yeux d’aigle ont noté que l’annonce était également désynchronisée avec la nouvelle direction du CDC – également annoncée mercredi – qui recommandait aux Américains de porter non pas un mais deux masques. « Veuillez rééditer ceci pour la sécurité de tous», A sifflé un utilisateur.

Hum … les directives actuelles du CDC indiquent que nous devrions porter 2 masques … le fait que tous ces personnages n’en portent qu’un seul est dangereux et très trompeur. Veuillez rééditer ceci pour la sécurité de tous – Président élu Awesome (@TCA_Reviews) 10 février 2021

Pourquoi ne portent-ils pas 2 masques comme recommandé? – HYPOCRISIE CMYK (@Doom_CMYK) 10 février 2021

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!