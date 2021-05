Même sur des marchés volatils, respectez votre plan d’investissement, disent les experts

Images de Morsa | E + | Getty Images

Le marché boursier américain est de retour dans des eaux agitées. Mercredi, les trois principaux indices américains – le Dow, le S&P 500 et le Nasdaq – ont glissé sur les craintes que la hausse de l’inflation entraîne une hausse des prix et une hausse des taux d’intérêt, mettant fin à une séquence de trois jours de pertes sur le marché. Mais jeudi, les actions ont inversé leur cours, grimpant à la hausse, sous l’impulsion de ce qu’on appelle la réouverture de métiers tels que les compagnies aériennes et les compagnies de croisière. De telles fluctuations peuvent être préoccupantes pour les investisseurs, et en particulier pour ceux qui sont à la retraite ou à l’approche de la retraite. Pourtant, les conseillers financiers disent que le meilleur plan d’action lorsque les marchés vont de travers est de s’en tenir à votre plan d’investissement précédent.

La volatilité peut être votre amie

D’abord, accepter la volatilité du marché – qui est relativement courante – comme une partie normale du processus d’investissement et le meilleur moyen de dépasser l’inflation, a déclaré le planificateur financier agréé Brad Lineberger, président de Seaside Wealth Management, basé à Carlsbad, en Californie, qui gère environ 165 millions de dollars en les atouts. « Acceptez la volatilité, car c’est la raison pour laquelle les investisseurs sont payés pour posséder des actions », a-t-il déclaré. Cela signifie que les investisseurs doivent rester calmes même en cas de mouvements extrêmes. Même si les actions ont tournoyé ces derniers mois, les rendements du marché à long terme reposent toujours sur les mêmes facteurs: les rendements des dividendes, la croissance des bénéfices et le changement de valorisation, selon Zach Abrams, CFP et directeur de la gestion de fortune à Shaker Heights, Ohio. basé Capital Advisors, qui gère environ 800 millions de dollars d’actifs. En savoir plus sur Invest in You:

Comment passer d’un ménage à deux revenus à un seul

Si vous êtes de la génération Z ou de la génération Y et que vous voulez être riche un jour, faites ceci

Comprendre le fonctionnement des fonds communs de placement pourrait vous faire économiser beaucoup d’argent En outre, des baisses brusques peuvent également être des opportunités d’acheter plus d’actions et de vous préparer à des gains futurs, selon Abrams. Les données montrent que vendre lorsque le marché baisse peut vous faire sortir du jeu pour certains des rebonds les plus forts. Par exemple, si vous avez manqué les 20 meilleurs jours du S&P 500 au cours des 20 dernières années, votre rendement annuel moyen passerait à 0,1% par rapport aux 6% que vous auriez gagnés si vous aviez maintenu le cap. Et, sur le long terme, les gains boursiers sont forts. Même cette année, les actions ont fait des gains importants – le S&P 500 était en hausse de plus de 8% jusqu’à la clôture de mercredi.

Avoir un fonds d’urgence

Même si vous savez que la volatilité est votre amie à long terme, les conseillers financiers recommandent de disposer d’un fonds d’urgence en espèces pour traverser un éventuel effondrement du marché sans vendre. Si le marché boursier baisse, il vaut mieux dépenser l’argent dans votre fonds d’urgence que de vendre des actifs à perte qui ne peut être récupérée, selon Tony Zabiegala, directeur des opérations et conseiller principal en patrimoine chez Strategic Wealth Partners, an Independence, Ohio. entreprise basée avec plus de 500 millions de dollars d’actifs sous gestion.

Cela maintient également les investissements en actions dans le jeu pour de gros rebonds, comme ceux observés la semaine dernière et au cours de l’année dernière, depuis la vente massive de mars 2020 provoquée par la pandémie de coronavirus. Par exemple, un investisseur n’aurait eu besoin que de trois à six mois de frais de subsistance dans un fonds d’urgence cette année pour éviter de subir des pertes lors de la crise de mars 2020, a déclaré Lineberger de Seaside Wealth Management. Cette approche aurait également permis de maintenir les investissements sur le marché pour le rebond record des actions de rebond après la crise pandémique.

Fais un plan, et suis-le

S’en tenir à votre plan global est généralement la meilleure chose que vous puissiez faire en cas de crise du marché, au lieu de paniquer et de vendre trop tôt. Pour les investisseurs qui sont peut-être en retraite ou proches de la retraite et qui sont plus préoccupés par une baisse du marché, il est important de réorienter la réflexion sur l’investissement pour protéger leurs actifs contre la croissance ou pour viser le rendement le plus élevé, ce qui peut signifier prendre des risques démesurés.