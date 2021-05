Meme stocks GameStop, AMC réapparaissent alors que les échanges spéculatifs reprennent

Les actions de GameStop ont encore augmenté de 11% mercredi, poussant ses gains cette semaine à plus de 30%. Un autre objectif de Reddit, AMC Entertainment, a progressé de 12% dans le trading du matin, portant son avance hebdomadaire à plus de 50%.

Les stratèges croient que la récente montée en puissance s’est produite lorsque ces actifs spéculatifs et d’autres ont été survendus. La semaine dernière, le bitcoin a subi un crash de 30% en un jour qui a effrayé beaucoup de gens à Wall Street et la crypto-monnaie a récupéré une partie des pertes cette semaine, mais le trading reste volatil.

Pendant ce temps, le marché boursier, qui est revenu près de son niveau record récemment dans un contexte d’optimisme de réouverture, aurait pu déclencher une autre vague d’esprits animaux et ramener certains investisseurs dans les parties les plus risquées du marché.

« Je pense que le rebond de ces noms thématiques est fonction de deux éléments: les conditions de survente qui existaient actuellement dans GME et AMC en raison du retrait du bitcoin et des prises de bénéfices », a déclaré Jeff Kilburg, directeur des investissements et gestionnaire de portefeuille chez Sanctuary Wealth .

« Je pense également que la confiance des investisseurs nouvellement injectée avec les marchés boursiers américains proches de tous les temps fait une différence. La marée haute soulève tous les bateaux », a ajouté Kilburg.

En janvier, GameStop est devenu le centre d’attention et a envoyé des ondes de choc à Wall Street. Un groupe d’investisseurs de détail a coordonné les transactions sur le forum WallStreetBets de Reddit et a réussi à créer une compression courte massive, infligeant une énorme douleur à la vente à découvert de fonds spéculatifs au nom.

À l’époque, les day traders ciblaient des noms avec des niveaux élevés d’intérêt à court terme, notamment AMC, BlackBerry et Bed Bath & Beyond. Lorsque des actions détestées comme celles-ci ont soudainement augmenté leur prix, les vendeurs à découvert ont été contraints de racheter des actions empruntées pour clôturer leur position courte et réduire les pertes. Les achats forcés des vendeurs à découvert ont ensuite alimenté le rallye encore plus loin.

« Nous avons commencé à voir une couverture courte dans GME alors que les pertes à la valeur du marché s’accumulent sur le côté court », a déclaré Ihor Dusaniwsky de la société de données S3 Partners.

Le récent rallye des actions de GameStop a poussé les pertes à la valeur du marché des vendeurs à découvert à plus de 6,5 milliards de dollars cette année, selon les données de S3 Partners.

GameStop et AMC ont toujours chacun plus de 20% de leurs actions flottantes vendues à découvert, contre une moyenne de 5% d’intérêt à découvert dans une action américaine typique, selon les données.

« Les deux actions ont un potentiel élevé pour une compression à court terme, dépendant de leurs prochaines fluctuations du cours des actions », a déclaré Dusaniwsky.

GameStop, un détaillant de jeux vidéo de brique et de mortier, est au milieu d’une transformation du commerce électronique après le monstrueux rallye de cette année. À partir de l’année en dessous de 20 $, l’action a grimpé à 483 $ par action à la fin du mois de janvier dans un contexte de compression courte historique. Les actions sont toujours en hausse de 1130% en 2021 et se sont négociées pour la dernière fois autour de 233 $.