Même s’il y avait une offre, la réponse est non… Il est engagé à 100% : Jurgen Klopp met fin aux rumeurs sur Mohamed Salah

Liverpool a été très actif sur le marché des transferts cette saison, alors qu’il s’est lancé dans sa quête pour vendre et remplacer complètement son milieu de terrain pour aider à réaliser la vision de Jurgen Klopp. Et un nom qui a été évoqué tout au long de la fenêtre estivale est celui de l’ailier talisman Mohamed Salah.

Les clubs saoudiens ont déjà fait des folies excessives pour acquérir deux des vétérans du milieu de terrain de Liverpool, Jordan Henderson et Fabinho.

La chasse à l’Égyptien est également en cours depuis un certain temps, avec des clubs comme Al-Ittihad, qui auraient été plus que disposés à proposer à Salah un accord qui lui permettrait de gagner plus que Cristiano Ronaldo à Al-Nassr.

Mais le patron de Liverpool en a eu assez des spéculations et a clarifié les choses lors d’une récente conférence de presse.

Klopp a déclaré qu’aucune offre n’avait été faite et que les Reds étaient déterminés à conserver leur talisman.

« De notre point de vue, il n’y a rien à dire. Nous n’avons pas d’offre, Mo Salah est un joueur de Liverpool. Il n’y a rien là-bas, s’il y en avait, la réponse serait non », a-t-il déclaré aux journalistes. Klopp a ensuite insisté sur le fait que l’attaquant est « à 100% » engagé envers les Reds malgré les spéculations sur son avenir.

Salah est le dernier des trois premiers à avoir remporté à Liverpool son premier trophée de Premier League de l’histoire de son club. Ses anciens homologues, Roberto Firmino et Sadio Mané, ont tous deux rejoint l’Arabie Saoudite cet été.

Mais l’agent de Salah s’est également adressé à X, anciennement connu sous le nom de Twitter, pour tweeter sur le statut de transfert de son client et a écrit : « Si nous avions envisagé de quitter Liverpool cette année, nous n’aurions pas renouvelé le contrat au club l’été dernier. Mohamed reste engagé envers Liverpool. »

Salah devrait débuter lors du prochain match de Liverpool en Premier League contre Newcastle United, prévu dimanche.