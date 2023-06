Même s’il survit au coup d’Etat, c’est la fin du chemin pour Vladimir Poutine

Deux ans plus tard, Boris Eltsine, le président russe, a tourné ses chars contre le parlement russe après avoir tenté de le déloger du pouvoir. Cela a fonctionné et a renforcé sa présidence, mais le chaos que son coup d’État a déclenché a dévoré Eltsine, qui s’est mis à boire. Rébellion contre les dirigeants incompétents Au réveillon du Nouvel An 1999-2000, ballonné et en mauvaise santé, il avait abandonné après six années chaotiques en tant que président et avait démissionné en faveur de Poutine. Mikhaïl Gorbatchev a évité un coup d’État des partisans de la ligne dure du Kremlin en août 1991, mais son pouvoir a diminué et en cinq mois, il avait perdu son poste de dirigeant soviétique. Crédit: PA L’hyperactif Prigozhin s’est efforcé de faire comprendre qu’il ne s’agissait pas d’un coup d’État, mais plutôt d’une rébellion contre Sergei Shoigu, le ministre russe de la Défense, et Valery Gerasimov, le chef de l’armée russe, qu’il accuse d’incompétence qui a tué des milliers de personnes. de soldats russes.

Quelle que soit la tenue de la rébellion, Poutine est le chef de l’État russe. Si des soldats russes combattent des mercenaires russes en Russie, son leadership sera définitivement compromis. Et cela semble également être une rébellion bien planifiée par Prigozhin et son armée privée. Des rapports ont indiqué qu’ils ont capturé des sites militaires clés autour des villes de Rostov et de Voronej et qu’ils prévoient de marcher sur Moscou. Un homme décroche l’affiche sur laquelle est écrit « Rejoignez-nous à Wagner », qui est associé au propriétaire de l’entrepreneur militaire privé Wagner, Yevgeny Prigozhin, est vu au-dessus d’une autoroute à la périphérie de Saint-Pétersbourg. Crédit: PA Ses diatribes vidéo contre l’armée russe sont devenues de plus en plus personnelles tout au long de la semaine et vendredi, il est passé d’une critique éculée des tactiques militaires russes à une remise en question des motivations de l’invasion de l’Ukraine par le Kremlin, qu’il a également qualifiée d’inutile et d’échec. C’était un territoire dangereux parce que tout le monde comprend que Poutine a décidé d’envahir.

Pirgozhin a déclaré avoir recruté 25 000 combattants pour sa cause. Certains d’entre eux seront d’anciens chanceliers, mais d’autres seront les meilleurs soldats russes, d’anciens membres des forces spéciales et d’anciens membres de la garde du Kremlin. Chargement Bien que ce nombre doive être pris avec des pincettes, ils sont fidèles à Prigozhin qu’ils admirent pour avoir tenu tête à l’armée russe et pour avoir capturé Bakhmut après un siège difficile de huit mois. Leadership douteux et moral bas On ne sait pas si l’armée russe, qui est mieux armée avec plus de chars, d’hélicoptères d’attaque et d’avions de combat mais qui a le moral bas et souffre d’un leadership douteux, sera capable de tenir tête à une force plus petite mais bien motivée et déterminée.

Certes, il est choquant de voir des recrues wagnériennes patrouiller dans les rues de Rostov-sur-le-Don, la ville méridionale que Prigozhin prétend avoir déjà saisie. Chargement Prigozhin a également appelé les membres de la Garde nationale, l’une des plus grandes armées de Russie, et d’autres soldats à le rejoindre. S’ils le feront est une question clé. Le général Sergei Surovikin, connu sous le nom de général Armageddon et considéré comme étroitement lié au groupe Wagner, a dit aux soldats russes de rester fidèles au Kremlin. Dithering, cruel et insensible Avec les forces russes décimées et démoralisées après 16 mois de guerre en Ukraine, le Kremlin sera inquiet. Les rapports de la ligne de front ont également indiqué que les forces ukrainiennes ont poussé leur contre-offensive alors que le coup d’État de Prigozhin se déroule, testant le courage de soldats russes déjà fragiles.