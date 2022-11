Même si les marchés étaient baissiers, les participants au 401(k) ont continué à investir au dernier trimestre

Les participants au 401(k) sont restés relativement stables dans leurs taux de contribution à l’épargne et dans leurs allocations de portefeuille, selon les nouvelles données du troisième trimestre de Fidelity Investments. Et les GenZers ont en fait augmenté leurs contributions.

À la fin du troisième trimestre, le S&P 500 était en baisse de 25 % pour l’année. Le Nasdaq avait chuté de 33 %. Et l’indice obligataire global S&P US était en baisse d’environ 13 %.

Il n’est donc pas surprenant que le solde moyen du compte 401 (k) soit tombé à 97 200 $ au troisième trimestre, selon Fidelity, l’un des principaux fournisseurs de régimes de retraite en milieu de travail au pays. C’est une baisse de 6 % par rapport au deuxième trimestre et de 23 % par rapport à l’année précédente.

Mais le taux d’épargne moyen des participants 401(k), quant à lui, est resté relativement stable à 13,8 %, ce qui comprend les cotisations des employés et des employeurs. Ce n’est qu’une fraction des 13,9 % enregistrés au deuxième trimestre et des 14 % enregistrés au premier trimestre.

Pendant ce temps, les GenZers sur le lieu de travail – ceux âgés d’environ 22 à 25 ans – ont augmenté leur niveau d’épargne de 10% à 10,3%. Cela peut expliquer pourquoi la plus jeune génération d’employés d’aujourd’hui a en fait vu le solde de ses comptes augmenter de 1,2 % par rapport au deuxième trimestre, malgré la piètre performance du marché.

En termes de différences entre les sexes, les hommes ont épargné un peu plus que les femmes (14,5 % contre 13,5 %). Et en ce qui concerne l’âge, les baby-boomers à l’aube de la retraite ont épargné le plus (16,5 %).

Les allocations sont également restées assez stables, a constaté Fidelity, avec seulement 4,5% des participants aux plans 401 (k) et 403 (b) ayant choisi de faire un changement au troisième trimestre. La majorité de ceux qui l’ont fait n’ont fait qu’un seul changement, et seulement 29 % d’entre eux ont opté pour un investissement plus prudent.

Malgré la volatilité des marchés et de l’économie cette année, “les épargnants ont judicieusement choisi d’éviter le drame et de continuer à faire des choix intelligents à long terme”, a déclaré Kevin Barry, président de Workplace Investing chez Fidelity Investments.