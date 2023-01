Même si les infirmières de New York retournent au travail, d’autres grèves pourraient suivre

WASHINGTON (AP) – Même si 7 000 infirmières retournent au travail dans deux des hôpitaux les plus fréquentés de New York après une grève de trois jours, des collègues de tout le pays disent que ce n’est qu’une question de temps avant que les travailleurs de première ligne d’autres hôpitaux ne commencent à marcher sur la ligne de piquetage.

Les problèmes s’accumulent dans les hôpitaux à travers le pays alors qu’ils tentent de faire face à des pénuries généralisées de personnel, à des infirmières surmenées battues par la pandémie et à un pipeline de nouvelles infirmières en panne.

Cela a conduit les infirmières à jongler avec des charges de travail dangereusement élevées, a déclaré Michelle Collins, doyenne du collège des sciences infirmières et de la santé de l’Université Loyola de la Nouvelle-Orléans.

“Il n’y a aucun endroit qui est à l’abri de ce qui se passe avec la pénurie d’infirmières”, a déclaré Collins. “Il y en a partout.”

Les dirigeants syndicaux affirment que l’accord de contrat de principe mettant fin à la grève des infirmières de l’hôpital Mount Sinai et du Montefiore Medical Center, chacun des hôpitaux privés à but non lucratif qui détiennent plus de 1 000 lits à New York, soulagera la pénurie chronique de personnel et augmentera les salaires de 19% sur trois ans.

Le débrayage, qui s’est terminé jeudi, n’était que le dernier différend entre les infirmières et leurs employeurs.

L’année dernière, six syndicats représentant un total de 32 000 infirmières ont lancé des grèves en dehors des systèmes hospitaliers à travers le pays, selon le Bureau of Labor and Statistics. Ces grèves représentaient environ un quart de toutes les grèves majeures aux États-Unis l’année dernière, une augmentation par rapport à l’année précédente.

Décrivant les environnements hospitaliers où les infirmières ne peuvent pas prendre de pause parce qu’on leur affecte trop de patients – dont certains demandent des soins aux travailleurs de première ligne – la présidente de l’American Nurses Association, la Dre Jennifer Mensik Kennedy, a déclaré que certaines infirmières pourraient penser que leur seul l’option est de faire grève.

“Les infirmières n’ont pas l’impression que leurs voix ont été entendues sur ce sujet précis”, a-t-elle déclaré mercredi à l’Associated Press. « Les infirmières ont maintenant le sentiment qu’elles doivent faire la grève. Cela pourrait continuer.

En Californie, les syndicats d’infirmières de deux hôpitaux sont susceptibles de faire grève cette année à l’expiration de leur contrat, a déclaré l’ancien infirmier Peter Sidhu, qui travaille maintenant pour le syndicat d’État. Sidhu, qui répond aux objections des infirmières de tout l’État qui disent que leur charge de travail n’est pas sûre, a reçu 7 000 plaintes de ce type dans les hôpitaux du comté de Los Angeles depuis décembre. Il a déclaré que les objections avaient au moins doublé depuis le début de la pandémie.

“Ce que j’ai vu, c’est que dans les domaines où nous avons traditionnellement eu une bonne dotation en personnel, même eux sont bombardés de patients et manquent de ressources”, a déclaré Sidhu.

La pénurie d’infirmières sévissait dans certains hôpitaux des années avant que le COVID-19 ne frappe, et des signes de crise se profilaient, avec une grande partie de la main-d’œuvre approchant l’âge de la retraite.

Une note d’information du ministère de la Santé et des Services sociaux l’année dernière a révélé que plus de la moitié des infirmières avaient plus de 50 ans, un pourcentage beaucoup plus élevé par rapport à l’ensemble de la main-d’œuvre américaine, où seulement un quart des personnes ont 55 ans ou plus.

Les infirmières en herbe font la queue pour remplacer ces retraités, mais même cette doublure argentée a rencontré un problème, avec des pénuries généralisées de professeurs dans les écoles d’infirmières. En 2021, près de 92 000 candidats qualifiés aux écoles d’infirmières se sont vu refuser l’entrée dans un programme, en grande partie à cause d’une pénurie d’éducateurs, selon l’American Association of Colleges of Nursing.

L’American Nurses Association a demandé au secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Xavier Becerra, de déclarer la pénurie d’infirmières une crise nationale à la fin de 2021.

« Les infirmières sont restées inébranlables en première ligne depuis le début de la pandémie, tout en surmontant les défis, les risques pour leur santé et leur sécurité personnelles, tels que l’équipement de protection individuelle limité et le fardeau physique, émotionnel et mental du virus COVID-19 », écrit le président de l’association de l’époque dans une lettre au secrétaire.

Becerra n’a pas déclaré de crise, mais a rencontré des associations et d’autres dirigeants des soins de santé pour discuter de la pénurie.

“C’est un problème récurrent depuis un certain temps”, a déclaré Mensik Kennedy mercredi. «Nous devons vraiment travailler en collaboration avec le Congrès et notre système de santé pour résoudre ces problèmes. Les infirmières ne peuvent résoudre ces problèmes par elles-mêmes.

L’agence fédérale a injecté plus d’argent dans son programme du National Health Service Corps, qui couvre les frais de scolarité des étudiants pour les agents de santé qui servent dans les communautés dans le besoin. Depuis 2019, le programme a presque doublé le nombre d’infirmières et de professeurs d’infirmières qu’il parraine.

Le nombre d’infirmières travaillant dans la profession commence à rebondir aux niveaux d’avant la pandémie, a déclaré Dave Auerbach, directeur de la recherche à la Massachusetts Health Policy Commission.

Mais les hôpitaux, en particulier, ont encore du mal à inciter ces infirmières à retourner travailler dans leurs services, a-t-il noté.

“Cela ressemble plus à une question d’attractivité des conditions de travail des emplois”, a déclaré Auerbach. “Certains d’entre eux échappent au contrôle des hôpitaux dans ces emplois.”

Sidhu a quitté son emploi d’infirmier aux soins intensifs l’année dernière lorsqu’une troisième poussée de COVID a frappé, après avoir été parmi les premiers à se porter volontaire pour l’unité COVID lorsque la pandémie a frappé.

Il a remarqué un changement culturel dans la profession. Moins d’infirmières veulent travailler des quarts de 12 heures, plusieurs jours par semaine. Beaucoup acceptent des emplois dans des cliniques, où les quarts de week-end ou de nuit ne sont pas nécessaires. D’autres sont passés à des emplois en télésanté, travaillant dans le confort de leur foyer.

Certains sont tout simplement épuisés d’avoir travaillé dans un hôpital.

“Avant la pandémie, je savais de temps en temps que je vais passer une mauvaise nuit”, a déclaré Sidhu. “Maintenant, chaque fois que vous entrez dans l’établissement, vous ne vous inquiétez pas seulement des patients que vous allez avoir – maintenant vous avez quatre (patients) et vous savez que vous n’aurez pas de ressources.”

Pourtant, un vif intérêt pour la profession a conduit l’Université Loyola de la Nouvelle-Orléans à lancer cette année un programme accéléré destiné aux étudiants en deuxième carrière qui ont déjà un baccalauréat.

April Hamilton, une rédactrice culinaire de 55 ans, professeur de cuisine et mère de Baton Rouge, en Louisiane, entrera dans sa première classe lorsque ce nouveau programme de soins infirmiers commencera mardi.

Elle a lu les gros titres sur les pénuries de personnel et les conditions de travail stressantes dans les hôpitaux. Elle a également été témoin du travail difficile que font les infirmières : il y a quatre ans, elle était à l’hôpital 24 heures sur 24 lorsque sa fille a passé 40 jours dans l’unité de soins intensifs, se remettant d’une chute qui a entraîné une main amputée et 20 interventions chirurgicales.

“Être témoin du miracle de ma fille me nourrit”, a déclaré Hamilton. “Je suis prêt. Je veux faire partie de la solution.

Amanda Seitz, Associated Press