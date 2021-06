Même si les conditions sur COVID peuvent baisser, ne soyez pas laxiste, rappelle Amitabh Bachchan | Nouvelles des gens

Mumbai : Amitabh Bachchan a rappelé aux internautes qu’ils ne devraient pas être laxistes sur les protocoles COVID même si les restrictions sont assouplies.

« Même si les conditions sur CoviD, dans certains endroits, on peut voir une baisse .. S’IL VOUS PLAÎT NE PAS être laxiste .. garder le protocole .. Se laver les mains, porter des masques, garder la distance, contrôler les déplacements à l’essentiel et suivre le temps limites .. et faites-vous VACCINER », a tweeté Amitabh Bachchan mardi.

La veille, Big B avait également blogué sur le sujet. « Restez en sécurité.. ne pensez pas que l’assouplissement des conditions signifie que tout est clair.. NON.. loin de là.. nous devons continuer à prendre toutes les précautions nécessaires.. se laver les mains, porter le masque garder la distance. .. si le travail est autorisé, faites-vous vacciner, mais soyez prudent.. obéissez aux instructions données par la fraternité médicale », a déclaré Bachchan dans un article de blog lundi soir.

« Les guerriers de première ligne sont fermes et forts.. les services bénévoles qui se sont manifestés apportent du secours aux nécessiteux.. chaque individu réalisant son devoir de faire, ont tous été utilisés à bon escient, et un graphique qui avait l’air désert et dans le remords , commence maintenant à montrer une lumière rougeoyante – bien que distante », a-t-il encore écrit.

L’acteur vétéran a également partagé ses prières pour ceux qui souffrent.

Il a écrit: « Oui pour ceux qui souffrent et ont souffert, nos prières sont implacables .. la perte est incommensurable et irréparable .. et le souci pour eux continuera de toutes les manières possibles. Nous sommes une société bienveillante .. nous prévaudrons .. alors aide-moi Dieu. »