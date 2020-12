Alors que le COVID-19 a fait un nombre écrasant de morts aux États-Unis, la pandémie a également ralenti le système de justice pénale, entraînant des condamnations à mort et des exécutions à travers le pays, selon un rapport annuel du Death Penalty Information Center.

Le total des 17 exécutions cette année est le plus bas depuis 1991, tandis que 18 condamnations à mort prononcées représentent une baisse de 42% par rapport au record précédent de 31 en 2016, selon le rapport du groupe, qui s’oppose à la peine capitale.

« La plupart de ces peines (11) ont été prononcées au cours des trois premiers mois de 2020, avant que les tribunaux du pays n’interrompent les procès par précaution contre la pandémie », selon le rapport. «Presque toutes les condamnations à mort prononcées après cette date impliquaient des procédures exclusivement judiciaires».

C’est aussi la première fois que le gouvernement fédéral procède à plus d’exécutions civiles – 10 – que tous les systèmes étatiques réunis. Trois autres prisonniers fédéraux ont des dates de décès fixées en janvier, une décision inhabituelle de l’administration Trump à une époque de transition présidentielle.

« Le grand nombre d’exécutions distingue l’administration Trump en tant que valeur aberrante dans l’utilisation de la peine capitale, comparée à la fois aux pratiques historiques des présidences américaines et aux pratiques contemporaines des États de l’Union », indique le rapport.

Le gouvernement fédéral a radicalement relancé son utilisation de la peine de mort après une interruption de 17 ans. Depuis l’administration de Cleveland en 1896, aucun président n’a effectué plus (16) en une seule année, selon le Death Penalty Information Center.

Plus tôt ce mois-ci, une coalition de 90 responsables actuels et anciens des forces de l’ordre a appelé les autorités fédérales à mettre fin à cinq exécutions prévues au cours des dernières semaines de l’administration Trump, affirmant que la période de transition incertaine et la résurgence du risque de pandémie ont miné la confiance dans le système de justice pénale. .

«Lorsque les gens croient que l’État exécute une personne ou applique la peine de mort injustement … leur confiance dans notre système de gouvernement et d’application de la loi est minée», ont déclaré les responsables dans une lettre ouverte publiée par le groupe Fair and Just Prosecution.

Le groupe d’opposition, qui comprend des procureurs actuels et anciens, des procureurs généraux, des chefs de police et des shérifs, a fait valoir que la liste des exécutions semblait représenter une «ruée vers la montre» qui ralentissait le mandat du président Donald Trump malgré les risques sanitaires redoutables posés par le virus.

Le président élu Joe Biden, qui devrait prendre ses fonctions le 20 janvier, s’oppose à la peine capitale.

Le mois dernier, la date d’exécution de Lisa Montgomery, la seule femme condamnée à mort au niveau fédéral, a été déplacée de sa date initiale du 8 décembre au 12 janvier après que ses avocats ont contracté le virus.

Le procureur général William Barr, qui a joué un rôle déterminant dans la promotion de la réouverture de la chambre fédérale de la mort, a été largement insensible aux critiques de son application agressive, même en pleine pandémie. Barr a annoncé lundi qu’il démissionnerait à compter du 23 décembre. Son départ fait suite à une série de différends avec Trump.

« La reprise des exécutions au milieu d’une pandémie meurtrière a forcé les avocats, les conseillers religieux, les témoins des médias et les membres de la famille des victimes à choisir entre assister aux exécutions et protéger leur santé », indique le rapport du Centre d’information sur la peine de mort.

Alors que les condamnations à mort et les exécutions ont diminué dans une grande partie du reste du pays cette année, le Colorado est devenu le 22e État à abolir la peine capitale.

Dans le cadre de cette décision, le gouverneur Jared Polis a également commué en mars les peines des trois prisonniers du quartier des condamnés à mort du Colorado en prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.

Polis, un démocrate, a appelé l’abolition de la peine de mort « compatible avec la reconnaissance que la peine de mort ne peut pas être et n’a jamais été administrée équitablement dans l’État du Colorado ».

Y compris le Colorado, le rapport constate que 34 États ont «soit aboli la peine capitale, soit n’ont procédé à aucune exécution depuis plus d’une décennie».