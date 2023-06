Même si le café est atroce, ça m’a aidé à trouver une place à table

Cet article à la première personne est l’expérience d’Alyx Bui, une cinéaste émergente d’Edmonton. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions .

J’avais huit ans dans la cuisine de mon enfance et mon père faisait son habitude : un café vietnamien noir filtre à partir d’un métal phin au-dessus d’un grand verre clair.

UN phin est un croisement vietnamien entre une presse française et un verseur et ressemble à un vapeur en étain miniature. Chaque matin, il était fascinant d’observer les gouttes sombres lentes et régulières provenant du fond de la phin.

Après le phin a fini de filtrer, il a ensuite pris une quantité généreuse de lait concentré collant dans une cuillère et l’a mélangé avec son café noir, en faisant tourbillonner le contenu jusqu’à ce qu’il soit un café brun clair doux et confortable.

Mais c’est l’ODEUR qui a été le point culminant de cette expérience de café. Remplir toute la maison, il était léger, aromatique et agréablement sucré. C’est une odeur qui me transporte dans des temps plus simples alors que ma famille s’asseyait dans des cercles communautaires, se réveillait avec le soleil et commençait nos matinées avec une démarche et une conversation paresseuses.

Bui, huit ans, photographié ici à Calgary au début des années 2000, n’a jamais secoué une aversion d’enfance pour le goût du café. (Soumis par Alyx Bui)

Un matin, juste avant qu’il puisse soigneusement mélanger le lait concentré, il a été appelé à la cuisinière pour aider ma mère. En tant que jeune enfant curieux, j’ai pris le verre avec avidité et j’ai rapidement pris une gorgée généreuse. J’ai d’abord savouré le bel arôme riche et sucré du café vietnamien et j’ai laissé le café couler dans ma langue et glisser dans ma gorge.

Et c’était absolument dégoûtant. Horrible. Épouvantable. Ça avait le goût de terre fermentée. Je ne me souviens pas si je l’ai recraché ou si j’ai renversé le verre dans mon amère déception, mais je me souviens quand mon père est revenu, il était très, très en colère contre moi pour une raison quelconque.

Et à ce jour, je trouve toujours le café absolument révoltant. Ça a le goût de chaussettes amères. Et si dans les moments étranges, rares et désespérés, j’ai besoin d’en boire, je noie la concoction dans tellement de sucre que je suis à peu près sûr que ma glycémie hurle avec le pic. Comme mon ami l’a dit quand j’ai essayé l’indonésien Kopi Luwak – le café de civette, dont les grains ont été digérés et fermentés par le petit mammifère, c’est vraiment un gaspillage.

Mais vous savez ce qui est vraiment drôle ? Le café m’a aidé à trouver une place à table. Le café m’a aidé à trouver une communauté, en particulier au sein de la communauté queer. Je peux vous dire que j’aime beaucoup le café. Peut-être pas pour son goût, mais pour sa capacité à rassembler les gens.

Congrégations de café

J’ai été dans de nombreux cafés pour aller à des rendez-vous homosexuels, partager des histoires, organiser et me rallier avec d’autres personnes homosexuelles. J’ai même filmé un documentaire sur un café queer dirigé par le BIPOC.

Pendant le tournage de mon documentaire sur le café, j’ai eu tellement de conversations et d’apprentissages difficiles autour de boissons chaudes et dans des cafés.

Des apprentissages comme l’histoire du café imprégnée d’une longue histoire de colonialisme, d’insécurité alimentaire, d’exploitation et de dégradation de l’environnement.

Des questions comme, pourquoi n’entendons-nous pas parler des effets du changement climatique par rapport à la migration massive des peuples noirs, autochtones et bruns ? Pourquoi les pays du Sud qui cultivent le café sont-ils toujours appauvris ? Comment pouvons-nous créer une industrie du café équitable, durable et inclusive ? Je suis toujours extrêmement proche de l’équipe avec laquelle j’ai tourné et j’associe à ce jour le café à la culture d’un sentiment d’appartenance et d’une présence chaleureuse.

Les cafés ont toujours été un lieu de rassemblement pour de nombreuses personnes queer, y compris le tristement célèbre Cafétéria de Compton à San Francisco, où une tasse de café jetée en 1966 a incité une manifestation contre la brutalité policière, trois ans avant les émeutes de Stonewall à New York.

Bui veut plus d’opportunités pour que les gens se rassemblent autour d’une tasse de café. (Soumis par Alyx Bui)

Donc, même si le café est atroce, nauséabond et a un goût amer comme mes rêves non réalisés, je ne veux pas l’effacer de la surface de la Terre. Je ne veux pas le faire tomber des mains des gens. Je veux plus de café. Plus d’occasions pour les gens de se rassembler. Pour queer, BIPOC folx. Surtout à Edmonton.

Retour au tableau

Le lendemain matin, après avoir eu des ennuis avec mon père pour avoir renversé son café, il m’a de nouveau invité à table. Il y avait son grand verre en cristal classique, rempli à ras bord de café chaud au caramel et de tourbillons de lait concentré riche. Mais, cette fois à côté de son verre à café, il y avait une petite théière en argent et un autre grand verre en cristal, mais vide. Poussant mon nez sur le couvercle en métal, je pouvais sentir… du thé en vrac, délicieusement infusé.

J’ai alors poussé mon nez vers son verre de cristal et inhalé profondément le doux parfum du café vietnamien. Il a grogné et m’a fait signe vers le grand verre vide. Et c’est ainsi que se passaient alors mes matinées de petite enfance, à boire du thé à côté de mon père, pendant qu’il buvait son café.