Même si Elizabeth May revient, les Verts doivent réfléchir à un avenir post-mai

Le retour potentiel d’Elizabeth May à la direction du parti vert ne serait pas tout à fait sans précédent – ​​et compte tenu de la position actuellement désastreuse du parti, il pourrait être plausible de la remettre au sommet.

Mais une deuxième course pour mai n’aurait de sens que si elle était utilisée pour mieux préparer le parti à un avenir post-mai.

Le meilleur précédent pour un retour en mai pourrait être Le retour de Joe Clark en 1998 — 15 ans après avoir été évincé de la direction des progressistes-conservateurs et cinq ans après avoir apparemment pris sa retraite de la politique fédérale. La deuxième course de Clark en tant que chef du PC a duré cinq ans et l’ancien Premier ministre a réussi à garder la tête du parti en difficulté hors de l’eau, si ce n’est à peine.

Mais le retour de Clark n’a manifestement pas mis les PJ sur la voie d’une pertinence continue. Il a démissionné en mai 2003 et avant la fin de cette année, le parti avait été plié et fusionné avec l’Alliance canadienne pour former le nouveau Parti conservateur du Canada.

L’intérêt signalé de May pour être co-leader aux côtés d’un autre candidat – apparemment Jonathan Pedneault, un ancien chercheur à Human Rights Watch – est également pas tout à fait fantaisiste . Les partis verts en Angleterre, en Écosse, en Nouvelle-Zélande et en Allemagne fonctionnent avec des co-dirigeants. Au niveau provincial, Québec solidaire a des co-porte-parole. Pour ceux qui craignent que la politique des partis soit devenue trop centrée sur les dirigeants individuels, cela pourrait être un changement bienvenu. Pour une petite fête qui cherche à se faire remarquer et à offrir quelque chose de différent, cela peut valoir la peine d’essayer.

Peut s’écarter, les choses s’effondrent

Le parti vert semblait sont allés aussi loin qu’ils le pouvaient avec May comme leader lorsqu’elle a annoncé son intention de démissionner en 2019.

Lors des élections fédérales de cette année-là, les Verts ont élu trois députés, un record pour le parti. May a le don d’attirer l’attention et elle a incontestablement rendu le parti plus pertinent, mais son leadership semble également avoir atteint son plafond. Après que les Verts ont remporté 6,8 % du vote populaire national en 2008, ils sont tombés à 3,9 % lors des élections de 2011, puis à 3,4 % en 2015, avant de rebondir à 6,6 % en 2019.

Dans la perspective de cette campagne de 2019, les Verts semblaient sur le point de faire une percée significative, avec une chance de défier ou même de dépasser le nombre de sièges du NPD. Mais la campagne verte a trébuché hors des blocs et le moment a été perdu.

La voix d’Annamie Paul se fissure alors qu’elle annonce sa démission en tant que chef du Parti vert le lundi 27 septembre 2021 au Suydam Park à Toronto. (Sam Nar/CBC)

La mauvaise nouvelle est que les Verts ont ensuite fait bien pire après le départ de May.

La promesse initiale du tour d’Annamie Paul en tant que leader était rapidement enterré sous une avalanche de dysfonctionnements et de récriminations , documenté à travers d’innombrables fuites et reportages. Jenica Atwin, l’une des trois députées vertes élues en 2019, a quitté le parti et rejoint les libéraux. Paul a réussi à conserver le leadership juste assez longtemps pour voir les Verts remporter 2,3 % des voix l’an dernier.

La fête est à peine revenue en force depuis que Paul est parti. Au cours des deux premiers trimestres de cette année, les Verts n’ont recueilli que 857 000 $ auprès de donateurs, contre 1,36 million de dollars au cours des deux premiers trimestres de 2021 et 1,2 million de dollars en 2020. En comparaison, le NPD a recueilli 2,56 millions de dollars jusqu’à présent cette année.

Aussi bas que soit son plafond, le retour de May pourrait au moins reconstruire le sol sous les pieds du parti. Mais à quelle fin ?

Est-ce à cela que ressemble le renouveau vert ?

Lorsque Clark est revenu en 1998, un écrivain de Maclean’s a rapporté que certains conservateurs “voyaient sa simple présence comme le signe d’un parti incapable de se renouveler avec de nouveaux talents”.

Cela semble être une chose très raisonnable à déduire lorsqu’un ancien leader revient pour récupérer son ancien titre – et May sera probablement confrontée au même scepticisme si elle poursuit sa course à la direction. À un moment donné, le parti vert devra être à nouveau dirigé par quelqu’un d’autre qu’Elizabeth May et son retour serait une autre raison de se demander si le parti sera jamais mis en place pour un avenir post-mai.

Peut-être que le modèle de co-leadership pourrait être un moyen d’élever quelqu’un d’autre. Et peut-être qu’avoir deux chefs permettrait à quelqu’un de se concentrer plus facilement sur la reconstruction du parti.

Jenica Atwin salue des partisans à Fredericton après avoir été déclarée gagnante de la circonscription aux élections fédérales de 2021. Elle a quitté les Verts en juin 2021. (Jacques Poitras/CBC)

Mais quel que soit celui qui dirige les Verts – et qu’il s’agisse d’un leader ou de deux – il devra également réfléchir à justifier la pérennité du parti .

Avec le gouvernement libéral qui pousse fort sur l’action climatique et le NPD qui exige sans cesse que le gouvernement pousse plus fort, il n’est pas nécessairement évident qu’il reste beaucoup d’espace sur l’échiquier politique fédéral pour les Verts. Et c’est avant même de considérer les dégâts que le parti s’est fait au cours des deux dernières années.

Il devrait toujours y avoir une place pour des arguments rigoureux et substantiels qui incitent le gouvernement à faire plus et poussent la conversation nationale à considérer ce qui pourrait être possible. Et un manque de rigueur est ce qui le NPD a été critiqué pour lors de la campagne de l’an dernier. Là encore, les Verts aussi .

Si la politique climatique est devenue plus sérieuse au cours des sept dernières années, la politique devrait suivre.

Que May puisse ou non aider à ramener le parti vers une direction aussi utile sera une décision à prendre par les membres du parti. Mais dans tous les cas, l’exemple des PC de Joe Clark pourrait peser lourd. Parce que si un parti avec autant d’histoire et de succès que le PC peut s’effondrer et disparaître, il n’y a aucune raison de croire que cela ne pourrait pas arriver aux Verts fédéraux.