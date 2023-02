Même si ChatGPT ne prend pas votre travail, cela pourrait aider un autre humain à vous remplacer, selon un économiste

Carl Benedikt Frey (Brian Doherty, Oxford, 2019)

En 2013, l’économiste d’Oxford Carl Benedikt Frey a estimé que près de la moitié de tous les emplois américains pourraient être remplacés par l’IA.

Les nouvelles technologies comme ChatGPT ont pris d’assaut le monde des affaires ces derniers mois.

Nous avons discuté avec Frey pour savoir si ChatGPT vient pour des emplois.

En 2013, environ une décennie avant ChatGPT a été rendu public pour la première foiséconomiste de l’Université d’Oxford Dr Carl Benedikt Frey publié des recherches qui en a effrayé plus d’un.

Dans un article qu’il a co-écrit et intitulé “L’avenir de l’emploi”, Frey a estimé que 47 % de tous les emplois aux États-Unis étaient à risque d’être remplacé par l’automatisation dès la “prochaine décennie ou deux.” Le papier a été cité plus de 5 000 fois et couvert par d’innombrables médias, dont un épisode de 2019 de La semaine dernière ce soir avec John Oliver.

L’IA n’a pas nous a tous remplacés pour l’instantet le papier n’est pas sans critiquesmais Frey, qui a été consultant pour les Nations Unies, l’OCDE et plusieurs entreprises du Fortune 500affirme que l’IA perturbera de nombreuses industries à l’avenir.

Maintenant, une décennie après la publication du journal, Insider a parlé avec Frey de ce qu’il avait bien – et mal, que ce soit ChatGPT arrive pour tous nos jobs, et pourquoi même si cela ne vous remplace pas, cela pourrait aider quelqu’un d’autre à le faire. Tout n’est pas mauvais cependant. Frey dit que la prise de contrôle de l’IA pourrait être une bonne chose pour nous tous à long terme.

L’intelligence artificielle ne prendra peut-être pas votre travail, mais elle aura des impacts

En 2013, Frey a conclu que les “emplois peu qualifiés et à faible revenu” risquaient le plus d’être remplacés par l’automatisation, et il dit qu’il croit toujours que c’est le cas.

“Lorsque les véhicules autonomes arriveront, ils ne vont pas augmenter un chauffeur de taxi, ils vont remplacer ces chauffeurs”, a-t-il déclaré à Insider. Il a également répertorié les chauffeurs de camion, les télévendeurs, les réceptionnistes, les caissiers, les serveurs et les mannequins comme des emplois particulièrement à risque de remplacement.

Quand cela vient à ChatGPT et IA associée, cependant, Frey dit que le remplacement de l’emploi n’est “probablement pas la bonne façon d’y penser”, mais les travailleurs ont encore des raisons de craindre pour leur sécurité d’emploi. La raison : « plus de concurrence ».

Frey souligne les industries “créatives” comme l’écriture, la musique et l’art, ainsi que les rôles de conception graphique, de publicité et de programmation informatique, où il dit qu’un accès généralisé à des outils comme ChatGPT permettra à beaucoup plus de personnes de produire un travail de haute qualité.

Ainsi, plutôt que d’avoir votre travail “purement remplacé”, dit Frey, l’adoption de ChatGPT peut finalement aboutir à un résultat différent – être remplacé par un autre humain. Et même si les travailleurs parviennent à conserver leur emploi, il dit que l’afflux de nouveaux concurrents pour leurs rôles pourrait entraîner une baisse des salaires.

Il le compare au introduction des sociétés de covoiturage comme Uber, qui a entraîné plus de chauffeurs, accru la concurrence et finalement conduit les chauffeurs en place à subir “des baisses de salaire d’environ 10 % environ”, par ses recherches.

“Uber n’a pas réduit la demande de chauffeurs de taxi”, a-t-il déclaré. “Cela a plutôt augmenté le nombre de personnes conduisant des voitures pour gagner leur vie, mais cela a réduit le montant de la capacité de gain des conducteurs en place.”

Il dit qu’un développement similaire pourrait se produire dans secteurs où ChatGPT est le plus efficacement déployé.

“À mon avis, il s’agit moins d’automatisation”, a-t-il déclaré. “Il s’agit davantage de démocratisation et de concurrence, ce qui pourrait entraîner une baisse des salaires pour les personnes exerçant certaines de ces professions.”

Cela dit, Frey ne pense pas que l’IA remplacera uniquement les rôles de cols bleus, citant des mannequins et analystes crédit comme deux emplois potentiellement menacés.

L’IA a été plus lente à remplacer les pilotes que prévu, mais a également montré qu’elle avait le potentiel de faire plus que ce que Frey pensait

En repensant à l’étude de 2013, Frey reconnaît qu’il y a certaines choses qu’il aurait faites différemment s’il avait pu remonter dans le temps. Cela dit, il pense que les estimations de l’étude concernant le remplacement potentiel des emplois d’IA sont toujours « largement sur la cible ».

Frey mentionne une catégorie de travail en particulier qui a été automatisée à un rythme beaucoup plus lent que prévu il y a dix ans : les chauffeurs.

“Je pense que la plupart des gens à qui nous avons parlé à l’époque ont dit que c’était dans 10 à 15 ans”, a déclaré Frey à propos de l’adoption généralisée des véhicules autonomes. “Et 10 ans plus tard, la plupart des gens disent encore que c’est dans 10 à 15 ans.”

D’un autre côté, il était sceptique quant à savoir si les serveurs et les mannequins, par exemple, étaient des emplois qui pourraient potentiellement être automatisés, mais dit nouvelles technologies ont depuis l’a convaincu que c’était possible.

Dans un avenir lointain, Frey dit qu’il est probable que “tout le monde sera remplacé” par l’IA. Quant à sa prédiction de 47%, le journal a déclaré que cela pourrait se produire dans “peut-être une décennie ou deux”, quelque chose beaucoup de gens se sont accrochés à.

Mais Frey dit que lui et son collègue chercheur Michael A. Osborne n’avait pas l’intention d’offrir une prévision précise sur le “rythme de l’automatisation”, qu’il dit qu’il n’y a “aucun moyen de prévoir de manière crédible”. Au lieu de cela, il dit qu’ils se sont davantage concentrés sur la prévision de l’étendue des emplois qui pourraient être à haut risque de remplacement – chaque fois que l’adoption généralisée de l’IA se concrétise.

L’IA pourrait améliorer les emplois du futur

Bien que les technologies émergentes aient eu un impact sur de nombreux emplois au cours des dernières décennies, elles n’ont pas toujours conduit à un remplacement.

Les secrétaires et les caissiers de banque, par exemple, font “des emplois complètement différents” de ce qu’ils étaient il y a quelques décennies, dit Frey, mais ils n’ont pas été officiellement remplacés – leurs rôles ont simplement évolué.

“Je pense qu’il y a cette distinction quelque peu erronée entre le remplacement et les emplois changés et transformés par la technologie”, a-t-il déclaré.

En général, Frey dit que les progrès technologiques comme ChatGPT sont bons pour la société. “C’est la raison pour laquelle nous sommes beaucoup plus prospères aujourd’hui qu’il y a quelques centaines d’années.”

Et pour de nombreux travailleurs, les outils d’IA pourront éventuellement leur faciliter la tâche.

“Certaines des parties les plus ennuyeuses du travail peuvent disparaître”, a-t-il déclaré. “Nous pouvons nous concentrer davantage sur la génération des bonnes idées, poser les bonnes questions, des choses qui sont plus intéressantes.”

Au moins à court terme, Frey dit que les humains devraient conserver un avantage sur l’IA dans de nombreux domaines. C’est parce qu’il y a sans doute des choses que ChatGPT ne peut pas apprendre parcourir les données de millions de sites Web.

“Les humains n’interagissent pas seulement sur Internet”, a-t-il déclaré. “Nous interagissons dans le monde réel et nous nous appuyons également sur des expériences. Et souvent, nous proposons des choses qui proviennent d’un domaine complètement différent et qui sont peu susceptibles d’être dans l’ensemble de données de formation.”