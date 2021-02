Même Shonda Rhimes pense que Regé-Jean Page est un rêve devenu réalité

Aimer Page Regé-Jean? Tu n’es pas seul.

Le Bridgerton star a été présenté sur le 2021 TIME100 Liste suivante et a reçu un hommage émouvant de Shonda Rhimes. «Vous pourriez rêver de lui, celui que nous appelons le duc de Hastings,» elle écrit pour le magazine dans un article publié le 17 février. « Mais en réalité, Regé-Jean Page est plus beau que la fiction et meilleur que n’importe quel rêve. »

Le producteur exécutif de l’émission à succès a ensuite loué le talent de Page. « C’est cet acteur rare, celui qui apporte une intensité, une intelligence et une précision à son travail, donnant une profondeur infinie à toutes les scènes », a poursuivi Rhimes. « Sa disparition dans le personnage crée un monde vibrant dans lequel nous pouvons entrer, ce qui rend impossible d’imaginer un autre acteur jouant le rôle. Peu d’acteurs façonnent leurs moments si joliment ou volent notre attention si rapidement. Comme en témoigne sa performance dans Bridgerton, Regé est un talent singulier dont les perspectives sont infinies. «

Et il semble que son portrait de Simon Basset ne soit que le début. Comme le dit Rhimes, « Aujourd’hui, il est peut-être notre duc. D’ici demain… même moi, je ne peux pas rêver assez grand pour l’imaginer. »