Le président russe Vladimir Poutine assiste par visioconférence à une réunion trilatérale avec les dirigeants iraniens et turcs sur le thème de la Syrie, à Moscou le 1er juillet 2020. | Alexey Druzhinin / Sputnik / AFP via Getty Images

Le président russe «a souhaité plein succès au président élu», selon le Kremlin.

Le président russe Vladimir Poutine a enfin félicité le président élu Joe Biden pour sa victoire à l’élection présidentielle de 2020, l’un des dirigeants mondiaux les plus notables qui s’était retenu de le faire alors que le président Donald Trump continuait de refuser d’accepter les résultats des élections.

Poutine a déclaré qu’il «souhaitait au président élu plein succès», selon un relevé publié par le Kremlin, et «s’est déclaré convaincu que la Russie et les États-Unis, qui portent une responsabilité particulière pour la sécurité et la stabilité mondiales, peuvent, malgré leurs différences, efficacement contribuer à résoudre de nombreux problèmes et relever les défis auxquels le monde est confronté aujourd’hui. »

« Pour ma part, je suis prêt pour l’interaction et les contacts avec vous », a déclaré le président russe, selon la lecture.

Les vœux bien (ish) de Poutine sont venus après que les électeurs du Collège électoral américain ont voté lundi, délivrant 306 voix à Biden et affirmant sa victoire.

Le vote a poussé certains républicains à accepter enfin la réalité de la victoire de Biden, et Poutine, semble-t-il, a également accepté la réalité qu’il aura affaire à Biden le 20 janvier.

Poutine faisait partie d’un nombre décroissant de dirigeants mondiaux qui avaient tardé à féliciter Biden, soit parce que les réticences de Trump sur l’élection ont favorisé leurs propres agendas antidémocratiques, soit parce que ces dirigeants avaient noué des relations personnelles avec Trump et étaient inquiets de le contrarier s’il en quelque sorte. a prévalu (ou les deux). Mais même des résistants originaux comme le chinois Xi Jinping et le turc Recep Tayyip Erdoğan avaient déjà envoyé leurs félicitations à Biden – il y a plus d’un mois.

Poutine a été l’un des derniers à venir. Cela a laissé un étrange duo de Kim Jong Un de la Corée du Nord et du Brésilien Jair Bolsonaro qui n’avaient pas encore officiellement reconnu la victoire de Biden. Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador, un autre récalcitrant, vient de féliciter Biden pour sa victoire mardi matin.

La sensibilisation de Poutine auprès du président élu intervient dans un temps incertain pour les relations américano-russes – et le président russe a semblé le reconnaître dans sa déclaration, notant les différences entre les deux pays.

La Russie représente également une autre crise étrangère potentielle que Biden devra peut-être faire face au début de sa présidence. Des rapports indiquent que des pirates informatiques liés à la Russie ont violé plusieurs agences fédérales américaines, y compris le Pentagone et les départements de la sécurité nationale et intérieure, et des entreprises privées dans une cyberattaque. Jusqu’à présent, l’administration Trump est restée relativement silencieuse, au moins publiquement, sur le piratage massif. Le gouvernement russe a, sans surprise, nié toute responsabilité. Les mesures que l’administration Trump pourrait prendre, le cas échéant, pour punir la Russie ne sont pas encore claires, mais la nouvelle administration Biden héritera des retombées.

Également au début de sa présidence, Biden devra décider quoi faire du dernier traité de contrôle des armements entre les États-Unis et la Russie, qui expire en février. Poutine et Biden pourraient convenir de simplement le prolonger, mais la fenêtre de temps est très, très courte si Biden veut le renégocier ou ajouter des conditions. Ajoutez à cela les autres méfaits de la Russie, de l’empoisonnement probable du chef de l’opposition Alexei Navalny aux exploits continus du Kremlin en Ukraine en passant par son rôle dans le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et en Syrie.

Trump voulait vraiment travailler plus en coopération avec la Russie pendant sa présidence, mais son affinité personnelle avec le président russe n’a pas suffi à rétablir les relations. La Russie a de nouveau parié sur Trump en 2020, mais cette fois, au moins, Poutine a choisi le camp des perdants. Maintenant, Poutine a officiellement félicité Biden en tant que vainqueur des élections, mais avec cela vient la réalité que les tensions entre Moscou et Washington pourraient ne faire qu’empirer.