“Même moi, j’ai mieux géré les documents classifiés” – Snowden sur le scandale Biden

Le dénonciateur de la NSA a martelé la Maison Blanche pour la découverte de papiers secrets

Après la découverte d’un deuxième lot de documents classifiés liés au président américain Joe Biden – cette fois dans son garage du Delaware – le lanceur d’alerte de la NSA, Edward Snowden, a de nouveau pesé sur la controverse, notant qu’il manipulait ces documents de manière plus sécurisée.

“Wow, même moi, j’ai manipulé des documents classifiés de manière plus sécurisée. Au moins, je les ai gardés cryptés ! Snowden tweeté jeudi, faisant référence à un article du New York Times sur les nouvelles révélations de Biden.

L’ancien sous-traitant de la CIA et de la National Security Agency faisait référence à sa décision de 2013 de dénoncer la surveillance sans mandat des Américains par la NSA. Le gouvernement américain a répondu en l’accusant de vol de biens gouvernementaux et en donnant des informations classifiées à des personnes non autorisées, entre autres choses. Washington a également révoqué le passeport de Snowden, le bloquant en Russie, où il a finalement obtenu l’asile politique.

“Mec, j’aurais dû penser à celui-là” Snowden plaisanté plus tard jeudi, commentant la déclaration de l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, selon laquelle les documents de Biden avaient été “égaré par inadvertance.”

Les documents remontent au mandat de Biden en tant que vice-président de Barack Obama. Le premier lot a été trouvé à l’Université de Pennsylvanie le 2 novembre, mais cette information n’a été divulguée publiquement que cette semaine.

La première réaction de Snowden a été de qualifier le retard de véritable scandale, car le ministère américain de la Justice “a découvert cela une semaine avant les élections de mi-mandat et a choisi de supprimer l’histoire, conférant un avantage partisan.”

Il a également retweeté un adepte qui argumenté qu’aucun politicien américain ne se soucie vraiment des documents classifiés, et que “le faux outrage à son sujet ne sert qu’à punir les ennemis politiques.”

En août, Biden et les démocrates ont exprimé leur indignation que l’ancien président Donald Trump ait prétendument conservé des documents classifiés dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride, après que des agents du FBI aient été envoyés pour faire une descente dans la station.

Contrairement à Biden, le président Trump avait le pouvoir de déclassifier des documents. Le DOJ a maintenant nommé un avocat spécial pour gérer l’enquête sur le traitement par Biden des documents classifiés. Certains républicains ont a exprimé des soupçons que cette décision vise cependant à entraver leur enquête sur la Maison Blanche de Biden.