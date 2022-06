Même lorsque les centres d’AVC sont proches, les Noirs américains n’y ont souvent pas accès

Par Cara Murez Reporter du HealthDay

Journaliste de la journée de la santé

MERCREDI 29 juin 2022 (HealthDay News) – Même si les Noirs sont plus susceptibles de vivre à proximité d’un hôpital avec un centre d’AVC certifié, ceux qui ont besoin de soins spécialisés sont toujours plus susceptibles de les recevoir dans un hôpital avec moins de ressources .

Et cela peut nuire à leurs chances de guérison, selon une nouvelle étude.

“Les communautés noires et racialement ségrégées ont tendance à se regrouper dans des zones à forte population, où les soins de l’AVC doivent répondre à un niveau de demande beaucoup plus élevé”, a expliqué le Dr Renee Hsia, du Département de médecine d’urgence de l’Université de Californie à San Francisco, et un membre principal du corps professoral de l’UCSF Philip R. Lee Institute for Health Policy Studies.

“Le surpeuplement peut empêcher les patients d’accéder au centre d’AVC, et même s’ils y accèdent, ils ne pourront peut-être pas être vus aussi rapidement en raison du manque de lits, de médecins de soins intensifs, d’infirmières et d’équipements”, a déclaré Hsia dans un journal universitaire. Libération.