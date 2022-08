Même les talibans ont été surpris par la rapidité de leur prise de contrôle afghane, selon un diplomate américain | Nouvelles du monde

Ce n’est pas seulement l’Occident qui a trouvé la vitesse de la prise de contrôle afghane par les talibans surprenante – le groupe militant a également été choqué, a déclaré un diplomate américain à Sky News.

Les combattants talibans “ont dépassé les capacités de leurs commandants”, a déclaré Ross Wilson, s’exprimant près d’un an après que le groupe pris le contrôle de Kaboul le 15 août 2021.

Et ils ont réussi parce qu’ils « se sont battus plus durement, plus longtemps et de manière plus déterminée que n’importe qui d’autre n’était prêt à le faire ».

M. Wilson, qui a été chargé d’affaires des États-Unis en Afghanistan entre 2020 et 2021, a déclaré qu’il était clair que des changements se produisaient à l’approche des événements sismiques de l’été dernier.

“Depuis début juin, la situation s’est progressivement détériorée”, a-t-il dit, notant qu’environ 70 à 80 capitales de district sont tombées sous le contrôle des talibans.

Puis, début août, “la première d’une série de capitales provinciales est tombée… d’abord près de la frontière iranienne à l’ouest, puis, de manière plus alarmante, l’ensemble en cascade des capitales provinciales au nord de Kaboul”.

Les États-Unis “n’avaient pas prévu la chute du gouvernement afghan à la mi-août ou que ce serait si rapide”, a déclaré M. Wilson, tandis que le rythme rapide “a également surpris les talibans”.

Cela a été démontré par la façon dont “les forces talibanes se sont comportées”, a-t-il poursuivi, ajoutant : “L’assurance nous a été donnée par les dirigeants talibans que leurs combattants n’avanceraient pas en fait dans Kaboul même, qu’ils s’arrêteraient.

“Nous pensons pour une bonne raison que des efforts ont été faits pour le communiquer à la base – et cela ne s’est pas produit.

“Les combattants ont dépassé les capacités de leurs commandants et je pense que le fait que les talibans aient été surpris est démontré dans leur réaction après la chute du gouvernement.

“Il leur a fallu beaucoup de temps – des semaines – pour comprendre ce qu’il fallait faire ensuite, comment s’organiser – et ils ne se sont toujours pas vraiment organisés de manière très efficace pour diriger le gouvernement.”

Comment est la vie sous les talibans ?



Les talibans n’ont pas non plus beaucoup de soutien de la part du public, a déclaré M. Wilson.

“Ils sont arrivés au pouvoir non pas parce qu’une grande partie de la population afghane voulait qu’ils arrivent au pouvoir, mais parce qu’ils se sont battus plus durement, plus longtemps et de manière plus déterminée que quiconque n’était prêt à le faire.

“Le revers de la médaille, c’est qu’ils n’ont pas beaucoup de soutien populaire sur lequel s’appuyer alors qu’eux-mêmes et le pays sont sous le choc de toute une série de problèmes.”

Il pourrait également y avoir une opposition naissante, a suggéré M. Wilson.

“La génération dans laquelle les États-Unis et nos alliés européens et autres qui étaient en Afghanistan ont investi, pour le meilleur ou pour le pire, la plupart de ces personnes sont toujours là.

“Et je pense qu’ils restent une puissante force d’influence potentielle à mesure que le pays se développe et évolue au cours des prochaines années.

“Ce qui ne veut pas dire que je pense que la chute des talibans est imminente ou que les occidentalistes, si vous voulez, ou ceux dans lesquels nous avons investi sont sur le point de prendre le relais, mais je pense toujours que ces millions de personnes sont ou seront un force de changement.”