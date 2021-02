Les étudiants de l’Université de Californie à Berkeley sont interdits de faire de l’exercice en plein air car le campus étend son verrouillage en raison d’un pic signalé dans les cas de Covid-19. Initialement défini pour se terminer le lundi, il n’a plus de date de fin.

Les médias universitaires ont révélé lundi que les étudiants vivant sur le campus de Berkeley ne peuvent plus quitter leurs dortoirs pour faire de l’exercice, expliquant que la nouvelle réglementation déroutante est une extension d’une soi-disant «mandat d’auto-séquestration»Imposé le mois dernier après une augmentation des cas de Covid-19 sur le campus.

L’obésité est probablement la comorbidité la plus connue des complications de Covid-19, et même les réglementations de quarantaine strictes imposées aux résidents des dortoirs de l’UC Berkeley laissaient auparavant de la place à une activité physique socialement distante.

Aussi sur rt.com 500 000 enfants de plus sont confrontés à des problèmes de santé mentale car on leur refuse l’école, les vaccins, les amis et les vacances. Nous trahissons une génération

L’université n’a pas expliqué pourquoi l’exercice en solo en plein air avait été ajouté à la liste déjà longue des comportements interdits lors de l’annonce de l’extension du «auto-séquestrant » période. Cependant, le campus a affirmé dans un mémo vu par le journal universitaire qu’il travaillait avec la ville « pour déterminer si l’exercice en plein air peut être autorisé. »

Alors que les nouvelles réglementations strictes devaient initialement prendre fin lundi, elles ont été prolongées au moins jusqu’au 15 février, en raison d’une augmentation apparente des cas – bien que le tableau de bord du campus Covid-19 semble montrer que les chiffres ont fortement chuté ces derniers jours. En plus de l’exercice, les étudiants de l’UC Berkeley n’ont pas le droit de quitter leur chambre pour quelque raison que ce soit autre que pour se nourrir, rechercher des soins médicaux, obtenir un test Covid-19 ou en cas d’urgence.

On ne sait pas immédiatement pourquoi les étudiants choisiraient de résider sur le campus, étant donné que les cours ont lieu à distance pendant le semestre d’hiver et que les résidents du campus sont interdits de socialisation. Un système de badges complexe entrelacé avec des contrôles de test étendus qui peuvent et ne peuvent pas entrer dans les réfectoires du campus, et se rassembler à l’intérieur avec quelqu’un d’autre que ses colocataires est expressément interdit à la fin du mois dernier.

La première étape de la répression a été provoquée par 147 cas confirmés de Covid-19 enregistrés par les services de santé universitaires au cours de la dernière semaine de janvier.

Plus tôt ce mois-ci, même quitter les dortoirs pour aller chercher de la nourriture ailleurs a été interdit, les étudiants étant informés qu’ils ne seraient autorisés à aller chercher de la nourriture que chez « un kiosque situé à l’extérieur de leur résidence», Selon un courriel de Cal Housing cité dans le journal universitaire. Le déjeuner et le dîner sont disponibles respectivement pendant trois et quatre heures.

Aussi sur rt.com Pas de sexe s’il vous plaît, nous sommes enfermés: la chute du taux de natalité mondial montre que les effets à long terme de Covid sur la société seront DÉVASTATIFS

On ne sait pas ce que les étudiants sont censés faire s’ils ont faim après les heures d’ouverture, car les cafés du campus seront fermés jusqu’à la fin de la « auto-séquestrant » période. Les étudiants sont « fortement conseillé»Contre le fait de quitter non seulement leur bâtiment, mais aussi leur étage, et la police de l’UC va patrouiller, vraisemblablement pour s’assurer qu’ils n’essaient pas de s’échapper.

Un message des Affaires étudiantes la semaine dernière a averti que la présence de la police du campus serait renforcée en réponse à «rapports d’étudiants mangeant dans les cours et se rassemblant autrement.«

« Non-respect des directives du campus«Pourrait conduire à être banni du logement sur le campus ou même suspendu de l’université, a averti un autre e-mail, encourageant les étudiants à dénoncer leurs pairs enfreignant les règles aux assistants résidents.

Les non-étudiants étaient consternés par les conditions auxquelles les étudiants des collèges étaient soumis, certains faisant remarquer que les prisons permettaient au moins l’exercice – et ne facturaient pas aux détenus le privilège d’être enfermés.

Sue l’école. Ils ne peuvent pas garder les gens emprisonnés dans leurs dortoirs. – illinidiva (@ illinidiva12) 10 février 2021

Les prisonniers ont au moins le droit de faire de l’exercice à l’extérieur – Joe (@joe_was_taken) 10 février 2021

Même certains qui étaient en faveur des verrouillages contre les coronavirus en général étaient consternés par la façon dont UC Berkeley s’y prenait, notant que la fermeture des espaces extérieurs favorables à la santé était presque garantie pour réduire la conformité.

S’ils ont peur des fêtes hors campus … Ce n’est pas la façon de les gérer. Ils ne peuvent pas enfermer les étudiants dans leurs chambres pendant tout le semestre. Ils auront juste plus de secret. L’exercice et le plein air sont un élément essentiel de la santé. Je ne sais même pas ce qu’ils pensent d’autre. – zeynep tufekci (@zeynep) 10 février 2021

Je pensais que c’était juste moins probable? https://t.co/AkFS2D092q – Daniel Rautmann (@DanielRautmann) 10 février 2021

Le système de l’Université de Californie espère revenir aux cours en personne à l’automne, a déclaré le président de l’UC Michael Drake le mois dernier dans un communiqué. Les étudiants vivant hors campus ou dans des appartements ne sont pas soumis à la règle de l’auto-séquestration.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!