Même les plus riches s’inquiètent pour l’économie maintenant

Même les super-riches sont maintenant nerveux à propos de l’économie.

Elon Musk et Jeff Bezos, deux des personnes les plus riches de la planète entière (qui ne sont généralement pas d’accord sur grand-chose), signalent tous deux une certaine tension à propos d’une récession imminente.

Bezos plus tôt cette semaine a déclaré qu’il était temps de “fermer les écoutilles”. dans un tweet qui comprenait une vidéo du PDG de Goldman Sachs disant qu’il y avait de bonnes chances d’une récession à l’horizon.

Musk, pour sa part, était un peu plus optimiste alors qu’il cherchait (sans succès, finalement) à apaiser les inquiétudes de Wall Street concernant les perspectives de croissance de Tesla. Lors d’un appel avec des analystes mercredi soir, Musk a adopté un ton confiant, affirmant que la société avait une demande “excellente” pour le prochain trimestre et que les usines tournaient à plein régime.

Oui, les probabilités de cette économie vous disent de fermer les écoutilles. https://t.co/SwldRdms5v —Jeff Bezos (@JeffBezos) 18 octobre 2022

Mais il a admis que la demande était “un peu plus difficile” à obtenir et a noté que l’Europe et la Chine connaissaient une “sorte de récession”. Musk a également averti que Tesla n’atteindrait pas son objectif de croissance des ventes.

Les actions ont chuté de 7% en début de séance jeudi, même si Tesla a rapporté presque record bénéfice au troisième trimestre. Les analystes et les investisseurs s’inquiètent de plus en plus de la capacité de Tesla à soutenir sa croissance face aux problèmes logistiques et à la hausse de l’inflation.

Les commentaires de Musk et Bezos s’ajoutent à un chœur de personnalités puissantes craignant que l’économie ne s’aggrave. Plus tôt ce mois-ci, Jamie Dimon, le milliardaire à la tête de JPMorgan Chase, a effrayé l’ensemble du marché boursier en disant qu’une récession pourrait frapper les États-Unis d’ici six à neuf mois.

Même la personne non milliardaire mais toujours riche Gwyneth Paltrow en perd le sommeil.

“L’économie craint”, a-t-elle déclaré au Hollywood Reporter cette semaine. “Je suis juste inquiet pour l’année prochaine et à quel point la récession va être grave.”

D’autres célébrités pèsent aussi. Le mois dernier, la rappeuse Cardi B fulminé contre l’inflation et les taux d’intérêt. « Comment les gens survivent-ils ? Je veux savoir.”

C’est une inquiétude raisonnable : des chercheurs ont récemment estimé la probabilité d’une récession mondiale à un peu plus de 98 %.