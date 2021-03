Liverpool et d’autres équipes de Premier League s’entraîneront toujours pendant la trêve internationale, mais certains joueurs et entraîneurs étrangers n’ont d’autre choix que de rester en Angleterre. Andrew Powell / Liverpool FC via Getty Images

Isolement, ennui, solitude et anxiété. Pendant 12 mois de vie avec des restrictions sociales – avec tous les résidents du Royaume-Uni contraints de rester à la maison sauf pour le travail, l’école ou les «activités essentielles» – en raison de la pandémie de COVID-19, peu de personnes auront été épargnées par ces États de esprit. Même les footballeurs bien payés luttent à la fois contre les contraintes physiques et le bilan émotionnel.

« Je connais un joueur dont le père était très malade et il n’était pas sûr de pouvoir le revoir, alors il m’a demandé s’il devait simplement y aller et ne pas le dire au club », un membre d’un joueur d’un club de Premier League l’équipe de soins a déclaré à ESPN. «Cela me met dans une situation difficile parce que je suis employé par le club, mais comment puis-je m’asseoir là et lui dire qu’il ne devrait pas le faire?

« Je pourrais être le meilleur agent de liaison des joueurs au monde, mais vous ne pouvez pas reproduire le fait d’être la mère, le père ou le partenaire de quelqu’un. »

Derrière le rideau du glamour de la Premier League, les meilleurs footballeurs sont confrontés aux mêmes défis que tout le monde, mais pour les joueurs vivant dans un pays inconnu avec des familles à l’autre bout du monde, cette pause internationale peut s’avérer plus une épreuve que une opportunité de se ressourcer.

L’Europe commence les qualifications pour la Coupe du monde cette semaine, mais avec des mesures de verrouillage toujours en place au Royaume-Uni et à travers le continent limitant les voyages internationaux sans périodes de quarantaine. Cela signifie que la chance de rentrer chez eux, de retrouver sa famille et de simplement profiter d’un changement de décor a été refusée à de nombreux joueurs, même à ceux qui ne sont pas impliqués dans leurs équipes nationales.

Plus particulièrement, le grand contingent de stars sud-américaines, dont les qualifications pour la Coupe du monde ont été reportées en raison des restrictions de voyage vers et depuis l’Europe, sont coincés loin de chez eux. L’exemple ci-dessus, d’un joueur déchiré sur l’opportunité de rester en Angleterre et d’adhérer aux protocoles COVID-19, ou de trouver un moyen de rentrer chez lui pour rendre visite à un parent mourant, est peut-être un exemple extrême des défis que certains joueurs doivent surmonter. , mais ce n’est pas un scénario unique.

Le gardien de Liverpool Alisson Becker a choisi de ne pas retourner au Brésil le mois dernier, en raison de la perspective d’une période de quarantaine de 10 jours aux deux extrémités du voyage suite au décès de son père dans un accident de natation. Jurgen Klopp, le manager de Liverpool, a également été contraint de rester au Royaume-Uni et de rater les funérailles de sa mère en raison des restrictions de voyage entre l’Angleterre et l’Allemagne. David de Gea, quant à lui, a reçu un congé de compassion de Manchester United pour retourner en Espagne pour la naissance de son premier enfant, mais le gardien de but a été contraint de s’isoler à son retour en Angleterre et a maintenant perdu sa place dans la première équipe – au moins temporairement – à Dean Henderson en raison de son absence prolongée.

Tom Young, un psychologue de la performance qui a travaillé avec l’équipe nationale belge et le golfeur de premier plan Tommy Fleetwood, dit que les joueurs qui ne peuvent pas se connecter avec leur pays pendant cette pause internationale en subiront des conséquences psychologiques.

« Rejoindre l’équipe nationale peut offrir une évasion de la saison nationale et une opportunité de se connecter avec des coéquipiers qu’ils connaissent peut-être depuis l’enfance », a déclaré Young à ESPN. «Les bienfaits pour la santé mentale sont importants. Mais on peut dire que l’impact psychologique le plus important viendra du fait que les joueurs ne pourront pas rentrer chez eux pour voir leurs amis et leur famille.

« Cet isolement, footballeur ou non, peut avoir un impact sur notre bien-être. C’est là que le soutien proactif du club et de ses coéquipiers est crucial. »

À ce stade, Angelino, le défenseur espagnol du RB Leipzig, a récemment admis qu’il était aux prises avec l’incapacité de faire le court voyage entre l’Allemagne et l’Espagne pour voir son jeune enfant.

« Le pire dans tout cela, étant étranger, c’est de ne pas voir la famille », a déclaré Angelino à The Independent. « Mon fils n’est pas là [in Germany] et je veux évidemment le voir davantage. C’est une mauvaise situation, donc je préfère ne pas en parler. Ne pas voir la famille est la chose la plus importante à la fin.

« L’extérieur est le pire côté quand on vit à l’étranger. Il faut faire face à l’impossibilité de rentrer chez soi, ou aux gens qui viennent quand on veut. Je dirais que la seule bonne chose est de jouer à des jeux: je suis heureux quand on joue trois matchs par semaine parce que vous n’y pensez pas trop. «

Pour les employés du club chargés de veiller à ce que les footballeurs soient heureux et installés loin de l’environnement du club, la pandémie a rendu impossible l’utilisation de méthodes éprouvées pour accélérer le processus d’installation des joueurs et de leurs familles.

« C’est vraiment difficile », a déclaré le responsable des soins aux joueurs. « Vous suggérez normalement qu’ils rencontrent la famille d’un joueur du même pays, ou de la même langue, vont dîner avec la famille, etc. Des événements sociaux aussi – les joueurs sud-américains se regroupent souvent pour des barbecues, mais vous ne pouvez pas faire ça maintenant.

«Lors des matchs, vous auriez le salon des joueurs où les familles se réunissaient, les enfants joueraient et cela aiderait les nouveaux joueurs à créer des liens et à s’installer, mais encore une fois, ce n’est pas autorisé à cause du COVID-19, donc ça le fait. Plus difficile.

« Au départ, en mars 2020, nous devions garder tous les joueurs dans le pays car nous ne savions pas si nous jouerions à nouveau dans trois semaines ou trois mois. Mais nous avions un certain nombre de joueurs étrangers, vivant en appartements. seuls, qui étaient pratiquement seuls pendant trois mois – nous ne pouvions pas les voir, aller les vérifier, donc c’était vraiment difficile. «

Même pendant l’été, à la suite de la conclusion retardée de la saison 2019-2020, les restrictions de voyage imposées par le Royaume-Uni à l’Espagne et à la France – à l’époque, il y avait une période de quarantaine obligatoire de 14 jours pour les personnes venant de ces pays, car réduit à 10 jours – a refusé à de nombreux joueurs la possibilité de rentrer chez eux avant le début d’un entraînement pré-saison abrégé.

« Beaucoup d’acteurs européens voyaient leurs pays ravagés [by COVID-19] mais n’ont pas pu rentrer chez eux pour être avec leur famille, et c’était une période très difficile pour eux », a déclaré l’officier de liaison des joueurs. deux semaines.

« Nous avons essayé de soutenir les joueurs du mieux que nous pouvions, mais après un an de cela, il y a certainement des joueurs dans une mauvaise santé mentale qui ne le seraient normalement pas. »

Il y a cependant un revers de la médaille. Un agent de joueur a déclaré à ESPN que si ses clients ont généralement eu du mal à ne pas voir leurs amis et leur famille à la maison, ils ont également apprécié de pouvoir se reposer sans les distractions quotidiennes habituelles de la vie.

« Ils savent qu’ils ont de la chance », a déclaré l’agent. « Ils ont pu rester occupés, jouer trois matchs par semaine, et l’élément compétitif de leur travail leur permet de se sentir plus vivants que la personne moyenne en lock-out. »

Young, le psychologue de la performance, est d’accord avec cette perspective, mais il dit que si certains joueurs et équipes trouveront des éléments positifs dans les circonstances uniques des 12 derniers mois, c’est la famille de l’athlète qui aura encore des difficultés et que ces stress rebondiront en fin de compte. le joueur.

« D’une part, les nouvelles recrues ont traversé une période de temps unique avec leurs nouveaux coéquipiers », a-t-il déclaré. « Ils ont partagé une période historique et formeront des liens durables. C’est la vie loin du club qui apportera plus de défis. Les relations donnent un sentiment d’appartenance. Le joueur peut les développer au club, mais les membres de la famille peuvent avoir du mal à le faire. faire de même. L’adaptation des joueurs et de leurs familles à une nouvelle langue et à un nouveau pays est éprouvante dans le meilleur des cas, mais ajoute l’émotion et l’isolement d’une pandémie, ainsi que la pression du sport d’élite, et cela peut sans aucun doute être assez intense.

«« Joueur d’abord, athlète ensuite »est quelque chose dont nous entendons parler les gens. Certains joueurs sont capables de bloquer les problèmes personnels lorsqu’ils [step on to the pitch], mais en règle générale, plus la vie d’un joueur est heureuse en dehors du terrain, plus il aura de chances de jouer dessus. «

Avec les joueurs européens capables de voyager et de rejoindre leurs équipes nationales cette semaine, de nombreux clubs ont un contingent inhabituellement important de joueurs sud-américains et africains confinés et ayant besoin d’une routine d’entraînement alors que le personnel apprécie généralement l’occasion, pendant les quatre pauses internationales. chaque calendrier de la FIFA, pour profiter des temps d’arrêt indispensables. Mais il y a aussi un sentiment de soulagement au sein des clubs que de nombreux joueurs ne voyageront pas au-delà de l’Europe. Tout au long de cette saison, les taux d’infection au COVID-19 ont augmenté dans le football après chaque pause internationale, ce qui a incité le manager de Manchester City Pep Guardiola à avertir le mois dernier que « dès que vous commencez à prendre des avions et à vous déplacer, tout peut arriver ».

« Plus tôt cette saison, nous avions des joueurs représentant les plus petites nations et ils reviendraient sur Easyjet, avec le grand public, et reviendraient directement sur le terrain d’entraînement », a déclaré le responsable des soins aux joueurs. « Si vous renvoyez un joueur avec une grande équipe nationale, vous savez qu’ils ont les ressources pour gérer correctement les protocoles, mais vous ne savez tout simplement pas à quel point les mesures sont strictes. Nous aurions des joueurs testés positifs, tomber malades et se retrouvant coincés dans le pays dans lequel ils jouaient, alors comment les ramener à la maison?

« À une occasion, notre club a essayé de faire en sorte que d’autres équipes contribuent à un avion privé pour ramener tous les joueurs testés d’un match en Europe, mais nous n’avons pas pu obtenir l’accord, alors ils ont volé avec British Airways, Easyjet ou n’importe qui, et vous obtiendriez tous les tests positifs. «

Alors que les voyages internationaux se sont presque arrêtés au cours des premiers mois de 2021, il est peu probable que de telles échappatoires apparaissent pendant cette pause internationale, épargnant potentiellement le football d’un autre pic d’infections. Mais pour ces joueurs coincés dans un pays étranger, incapables de voir leurs amis et leur famille chez eux, ce sera une très longue, et parfois solitaire, deux semaines.