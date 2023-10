Nous pourrions automatiquement associer l’audition de voix à des troubles neurologiques comme la schizophrénie. Il s’avère maintenant que la plupart des cerveaux peuvent être amenés à entendre des voix qui n’existent pas, dans de bonnes conditions.

Des chercheurs de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) en Suisse et de l’Université Savoie Mont Blanc en France ont voulu étudier comment hallucinations auditives-verbales (AVH) peut être déclenché dans l’esprit : c’est là que nous entendons une voix, mais aucun locuteur n’est présent.

Des études antérieures suggèrent que ces hallucinations sont causées soit par une incapacité à se distinguer de son environnement, ou par des croyances fermement ancrées ou des hypothèses antérieures qui l’emportent sur tout ce qui est qui se passe réellement dans un environnement. L’équipe a voulu tester les deux hypothèses.

“Ici, nous avons développé une nouvelle méthode pour induire l’AVH dans un environnement de laboratoire contrôlé en intégrant des méthodes de perception vocale avec une stimulation sensorimotrice, ce qui nous permet d’étudier la contribution des deux principaux comptes AVH.” les chercheurs écrire dans leur article publié.

L’équipe a adapté une technique ils avaient utilisé avant où lorsque les participants appuyaient sur un bouton devant eux, un bras robotique les poussait dans le dos. Dans cette nouvelle expérience impliquant 48 participants, le délai de poke était variable et les volontaires portaient des écouteurs diffusant un mélange de cascades.bruit rose‘, et parfois des extraits de voix – la leur et celle des autres.

Comme lors du précédent test de bouton-poussoir, les participants ont déclaré avoir ressenti une présence derrière eux à cause des coups, mais certains d’entre eux ont également déclaré avoir entendu des voix qui n’étaient pas présentes dans les écouteurs.

Le phénomène d’audition de voix était plus fréquent si les volontaires entendaient la voix de quelqu’un d’autre avant la leur et s’il y avait un décalage entre l’actionnement du bouton et l’actionnement du bras. C’était comme si les personnes impliquées dans le test inventaient une voix pour accompagner la sensation de quelqu’un se tenant derrière elles.

Selon les chercheurs, ces résultats sont suffisamment pour suggérer que les deux théories déclenchant les hallucinations sont correctes : les participants ne parvenaient pas à surveiller correctement leur environnement, et étaient influencés par de fortes convictions sur ce qui se passait autour d’eux.

Notamment, la fréquence des voix hallucinées augmentait avec la durée des tests, de sorte que les participants étaient plus susceptibles d’entendre les sons fantômes vers la fin de la session expérimentale.

En fin de compte, il est important de savoir comment ces hallucinations peuvent être déclenchées pour comprendre leur lien avec les conditions. comme la maladie de Parkinson. C’est également une indication que si vous entendez une voix dans votre tête, cela n’est peut-être pas une cause d’alarme immédiate (bien que si vous êtes inquiet, il est préférable de consulter un médecin).

“Outre la nouveauté et l’impact méthodologique important, ces résultats jettent un nouvel éclairage sur la phénoménologie de l’AVH, fournissant un support expérimental aux deux récits importants, bien qu’apparemment opposés, décrivant l’AVH comme un hybride entre des déficits d’auto-surveillance et des a priori hyper-précis.” écrire les chercheurs.

La recherche a été publiée dans Médecine Psychologique.