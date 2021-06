Même les jeunes RÉPUBLIQUES se lassent du capitalisme, selon les sondeurs américains — RT USA News

Moins de la moitié des jeunes Américains ont une vision positive du capitalisme, selon un nouveau sondage. Même les jeunes républicains sont de plus en plus sceptiques – mais ne vous attendez pas à ce que l’Amérique devienne complètement socialiste pour l’instant.

Un sondage Axios publié vendredi a révélé qu’aux États-Unis capitalistes, seulement 49% des Américains âgés de 18 à 34 ans soutiennent réellement le capitalisme. Et 51% déclarent avoir une vision positive du socialisme.

Depuis plusieurs années, les sondages ont trouvé un soutien au socialisme croissant parmi les démocrates et les jeunes. En conséquence, les démocrates qui se présentent sur des plateformes explicitement socialistes – comme les membres des Democratic Socialists of America Alexandria Ocasio-Cortez (D-New York) et Rashida Tlaib (D-Michigan) – ont traduit ce mécontentement en succès électoral.





Cependant, le dernier sondage a révélé que les jeunes républicains, généralement des défenseurs infatigables du capitalisme de libre marché, en ont marre du système qu’ils ont l’habitude de défendre. Parmi les républicains âgés de 18 à 34 ans, environ 66% ont désormais une vision positive du capitalisme, contre 81% en 2019. Mais 56% des jeunes républicains souhaitent que le gouvernement se concentre sur la réduction des inégalités de richesse, contre seulement 40% en deux ans. depuis.

Axios attribue cette augmentation au fait que davantage d’Américains voient le « avantages tangibles de niveaux d’intervention gouvernementaux sans précédent » pendant la pandémie de coronavirus. En effet, le président de l’époque, Donald Trump, a critiqué les deux partis au Congrès pour avoir accepté d’envoyer « ridiculement bas » chèques de relance de 600 $ en décembre, au lieu des 2 000 $ qu’il a réclamés – une critique qui aurait été étrangère à un président républicain au cours des dernières décennies. Tout aussi rarement, Ocasio-Cortez et Tlaib étaient tous deux d’accord avec Trump sur la question.

Pourtant, l’abandon par la droite du capitalisme sans entraves est en cours depuis avant que la pandémie ne frappe. L’animateur de Fox News, Tucker Carlson, l’animateur de nouvelles du câble le plus regardé aux États-Unis et une influence sur Trump pendant son mandat à la Maison Blanche, a soutenu les propositions des démocrates visant à briser les monopoles technologiques de la Silicon Valley et a condamné « républicain grand public » se concentrer sur le « religion » de « capitalisme de marché ».

« Nous n’existons pas pour servir les marchés » a-t-il déclaré en 2019. « Tout le contraire. Tout système économique qui affaiblit et détruit les familles n’en vaut pas la peine. Un système comme celui-là est l’ennemi d’une société saine.





Pourtant, la plupart des Américains ne sont pas encore prêts à se déclarer socialistes. Alors qu’une faible majorité de jeunes Américains ont une opinion favorable du terme, seulement 41% de tous les groupes d’âge partagent cette opinion, et 52% déclarent avoir une opinion négative. Carlson se qualifierait probablement de populiste plutôt que de socialiste, et Trump – un autoproclamé « nationaliste » – a souvent pesté contre le socialisme pratiqué au Venezuela, à Cuba et en Union soviétique, tout en faisant passer des réductions d’impôts qui ont largement profité aux riches.

Ce que le sondage révèle, cependant, c’est que les républicains pourraient ne pas pouvoir compter sur l’appel de leurs adversaires « socialistes » comme une couverture péjorative pendant beaucoup plus longtemps. Mis à part le fait que de nombreux démocrates ne contesteraient pas l’étiquette, un nombre restreint mais croissant d’électeurs républicains pourrait également lever les yeux au ciel.

