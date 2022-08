Même les employés des compagnies aériennes ont du mal à trouver un siège depuis l’Europe cet été

Les compagnies aériennes veulent que les voyageurs se rendent en Europe cet été. Leurs employés ? Pas tellement.

Les transporteurs découragent leur personnel d’utiliser leurs avantages sociaux pour voyager vers et depuis certains des plus grands aéroports d’Europe, avertissant qu’il sera difficile d’obtenir un siège à la maison.

Ces mesures interviennent alors que les pénuries de main-d’œuvre dans les aéroports et les grèves de l’industrie ont rendu les voyages d’été en Europe difficiles, tout comme les compagnies aériennes espéraient capitaliser sur des réservations plus élevées après une crise pandémique de plus de deux ans.

American Airlines a interdit au personnel d’utiliser leurs avantages de vol pour des voyages personnels à destination et en provenance de Londres Heathrow jusqu’au “au moins” 11 septembre et a temporairement interdit l’utilisation de ces avantages depuis Amsterdam jusqu’au 31 juillet. United Airlines a interdit l’utilisation de copains pass – vols à prix très réduits pour les amis et la famille – sur les voyages à travers Londres Heathrow jusqu’à au moins fin août.

United informe également le personnel des défis liés aux voyages à l’étranger cet été et donne la priorité aux clients, a déclaré un porte-parole.

Ces décisions sont intervenues après que l’aéroport le plus fréquenté de Grande-Bretagne a établi des plafonds de passagers au départ dans le but de réduire la congestion cet été.

Les billets gratuits et à prix très réduits sont un argument de vente pour les compagnies aériennes qui cherchent à se doter de personnel pour faire face à une augmentation des réservations. Mais les transporteurs veulent également occuper autant de sièges que possible avec des clients payants. L’utilisation de ces avantages de voyage pour le personnel en tant que soi-disant passager sans retour ou sans revenu signifie voler en attente, par rapport à l’espace confirmé d’un voyageur payant.

Bien qu’obtenir un siège gratuit ou à prix réduit soit souvent un pari pendant les périodes de pointe, cet été s’avère particulièrement difficile pour le personnel des compagnies aériennes qui rêve de vacances européennes bon marché.

“De nombreux aéroports européens connaissent une surpopulation, des retards importants et des plafonds de passagers, ce qui limite considérablement la disponibilité des départs sans rotation”, a déclaré American Airlines dans un message au personnel le 5 août.

Le message indiquait que seule “une poignée” de voyageurs essayant récemment d’utiliser des laissez-passer pour des vols de retour vers les États-Unis ont été accueillis, et que ceux qui essaient d’utiliser les laissez-passer seraient probablement bloqués en Europe pendant une période prolongée.

Les tensions dans certains aéroports européens pourraient persister après la haute saison estivale des voyages. Plus tôt ce mois-ci, Amsterdam Schiphol a annoncé qu’il plafonnerait les départs de passagers en octobre.

“Le but de fixer un maximum est d’assurer la sécurité des passagers et des employés et de créer un processus fiable à l’aéroport”, a déclaré l’aéroport dans un communiqué.

Les problèmes ne se limitent pas à l’Europe. JetBlue Airways a suspendu les voyages en attente, y compris pour le personnel, entre l’aéroport international John F. Kennedy de New York et l’aéroport Guayaquil Jose Joaquin De Olmedo en raison de “vols lourds et de charges de bagages” dans l’aéroport équatorien, selon une note d’employé vue par CNBC.