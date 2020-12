La saga Facebook vs Apple se transforme en un cauchemar de relations publiques pour le géant des médias sociaux. Tout le contraire de la façon dont Facebook l’aurait envisagé lorsqu’il a décidé d’être vu défendre la cause des petites entreprises à travers le monde. Dans une série de publicités sur plusieurs supports, y compris la presse écrite aux États-Unis, Facebook s’est lancé dans une guerre contre la politique de confidentialité à venir d’Apple avec iOS 14 pour les utilisateurs d’iPhone. Au centre de l’argument se trouve la fonction de transparence du suivi des applications qui mettra au premier plan un contrôle qui permettrait aux utilisateurs d’empêcher les applications de les suivre à travers les applications et les sites Web sur leur iPhone ou iPad. Facebook n’est pas content, ce qui est assez déroutant. Il s’avère que même les employés de Facebook ne croient pas que Facebook défend vraiment les petites entreprises et qualifient d’hypocrisie la critique de la politique de confidentialité d’Apple.

Voilà comment cela a commencé. La fonction de transparence du suivi des applications fonctionnera: lorsque vous ouvrez une application sur votre iPhone, pour la première fois ou après une mise à jour, il vous sera demandé: «Autoriser XYZ à suivre votre activité sur les applications et les sites Web d’autres entreprises?» Les deux options dont vous disposerez à ce stade seraient «Demander à l’application de ne pas suivre» ou «Autoriser». Le changement devait être déployé avec la mise à jour iOS 14.3 qui a été publiée plus tôt ce mois-ci, mais Apple l’a reporté au début de l’année prochaine pour une version plus large afin de laisser aux développeurs d’applications plus de temps pour se préparer. La fonction Transparence du suivi des applications fera partie du menu Confidentialité de l’application Paramètres. Un utilisateur d’iPhone pourra désormais choisir s’il souhaite autoriser ou empêcher une application de suivre ses tendances de navigation et d’utilisation des applications.

L’idée est simple: divulgation et choix. Le manque de divulgation et de choix est ce sur quoi Facebook a beaucoup misé au fil du temps, en suivant ce que vous recherchez, achetez et utilisez des applications, sur votre téléphone, tablette, PC et à peu près n’importe quel appareil informatique dans votre flux de travail. Sinon, comment pensez-vous obtenir ces publicités étrangement bien ciblées au bon moment sur votre flux Facebook ou Instagram? Les nouvelles mesures de confidentialité s’appliqueront à toutes les applications de votre iPhone et de l’App Store d’Apple.

Apple a simplement déclaré que la nouvelle fonctionnalité n’exigeait pas que Facebook modifie son modèle commercial ou son approche de la collecte de données utilisateur pour diffuser des publicités personnalisées, il lui suffit de demander l’autorisation et d’être transparent sur les données collectées. Cela sera vrai pour toutes les applications Facebook, y compris Instagram. «Nous pensons que les utilisateurs devraient avoir le choix entre les données collectées à leur sujet et la manière dont elles sont utilisées. Facebook peut continuer à suivre les utilisateurs à travers les applications et les sites Web comme auparavant, la transparence du suivi des applications dans iOS 14 exigera simplement qu’ils vous demandent d’abord votre autorisation », a déclaré le PDG d’Apple, Tim Cook, dans un tweet.

Le tweet est venu en réponse à ce qui ressemble à un plaidoyer émotionnel pour la cause des petites entreprises du monde entier, dans le cadre de la campagne Facebook «Speak Up for Small Businesses». Une annonce dans un journal dit: «Apple prévoit de déployer une mise à jour logicielle forcée qui changera Internet tel que nous le connaissons – pour le pire. Prenez vos sites de cuisine préférés ou vos blogs sportifs. La plupart sont gratuits car ils affichent des publicités. Le changement d’Apple limitera leur capacité à diffuser des publicités personnalisées. Pour joindre les deux bouts, beaucoup devront commencer à vous facturer des frais d’abonnement ou à ajouter davantage d’achats intégrés, ce qui rendra Internet beaucoup plus cher et réduira le contenu gratuit de haute qualité. »

Et bien non. Rien de tout cela ne se produirait alors que le scénario apocalyptique de Facebook sur Internet est vendu aux utilisateurs. Tout ce qui changera, c’est que Facebook et d’autres applications ne pourront pas vous suivre pendant que vous parcourez le World Wide Web, à moins que vous ne leur donniez une autorisation spécifique de le faire. Jusqu’à présent, ils n’ont jamais vraiment demandé d’autorisation ou de consentement. Il est également intéressant de voir comment Facebook semble parler de cela comme une cause sociale et ne parle pas vraiment de la manière dont ils ont collecté des données jusqu’à présent et de l’impact des exigences de confidentialité plus strictes.

L’élément marquant de ce désastre des relations publiques doit être que les employés de Facebook dénoncent l’hypocrisie de leur entreprise autour de ce coup. Un rapport cinglant de Actualités Buzzfeed suggère que certains employés croient qu’il s’agit d’une «campagne intéressée qui frise l’hypocrisie». Il est rapporté que Facebook a l’intention d’avoir une conversation interne avec les employés sur les changements attendus dans leur modèle d’entreprise, mais les questions les plus populaires soumises à un vote positif tournent autour des préoccupations de ce que cette campagne de relations publiques fera pour l’image de Facebook. «Les gens veulent« l’intimité ». L’objection de FB ici sera considérée avec cynisme. Savions-nous que ce serait de mauvaises relations publiques et avons-nous décidé de publier quand même? » en est un exemple. Cela vous en dit long.

Il y aurait un autre message d’un autre employé de Facebook sur les babillards internes de l’entreprise, autour des discussions sur la confidentialité. Le message se lit comme suit: «La seule chose que j’entends, encore et encore, c’est« c’est mauvais pour les entreprises », et j’aimerais vraiment que quelqu’un au sommet dise explicitement:« Les gens sont mieux s’ils ne le font pas » t savoir ce que nous faisons, si nous n’avons pas à nous expliquer à eux, s’ils n’ont pas le choix d’accepter ou de refuser nos pratiques, si nous les obscurcissons autant que possible derrière des fonctionnalités intéressantes et puis demandez-leur d’accepter le suivi clandestin sur le back-end tant que nous le minimisons. » Cela ne résume-t-il pas assez bien ce que Facebook a fait pendant tout ce temps?

Un peu d’histoire ici. C’est en 2018 que Tim Cook avait souligné comment Facebook tirait parti des données de ses utilisateurs, tout en s’exprimant lors d’un événement organisé par Chris Hayes de MSNBC et Kara Swisher de Recode. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il ferait s’il était à la place de Zuckerberg, Cook a répondu: «Que ferais-je? Je ne serais pas dans cette situation. Mark Zuckerberg avait riposté en disant: «Vous savez, je trouve cet argument, que si vous ne payez pas cela d’une manière ou d’une autre, nous ne pouvons pas nous soucier de vous, être extrêmement désinvolte. Et pas du tout aligné avec la vérité. La réalité ici est que si vous voulez créer un service qui aide à connecter tout le monde dans le monde, alors il y a beaucoup de gens qui n’ont pas les moyens de payer. C’était à un moment où Facebook faisait l’objet de critiques pour le scandale des données de Cambridge Analytica.