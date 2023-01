Même le législateur du Mississippi ressent la pression des problèmes d’eau de Jackson

JACKSON, Mississippi (AP) – Dans la capitale du Mississippi, où les périodes intermittentes sans eau courante sont devenues une réalité pour les résidents, une nouvelle perturbation du système d’approvisionnement en eau longtemps perturbé persiste quelques jours avant l’arrivée des législateurs pour l’état. Session législative 2023.

Au milieu d’un temps glacial qui a bouleversé les infrastructures dans le Grand Sud, les tuyaux de Jackson se sont rompus et le système de distribution d’eau de la ville n’a pas réussi à produire une pression adéquate. Les équipages ont passé des jours à travailler pour identifier les fuites, mais la pression n’a toujours pas été complètement rétablie et un avis d’ébullition de l’eau est resté en place vendredi.

Les dirigeants de la ville ont déclaré que le système d’approvisionnement en eau reste vulnérable aux perturbations liées aux conditions météorologiques et que les législateurs de la région de Jackson sont confrontés à la perspective de rentrer chez eux depuis le bâtiment du Capitole chaque soir sans accès à l’eau dans leurs maisons.

Le représentant de l’État démocrate Ronnie Crudup Jr., qui représente le sud de Jackson depuis 2019, se préparait pour le prochain retour en session de l’Assemblée législative le 3 janvier. la ville d’environ 150 000 habitants sans eau pour boire, cuisiner, se laver et tirer la chasse d’eau – c’est encore arrivé.

La veille de Noël, après que la dernière eau courante de Crudup soit tombée dans les égouts, son esprit s’est effondré avec elle.

“Je suis normalement très optimiste dans presque toutes les situations, mais cette dernière situation liée à l’eau prend le dessus sur moi”, a écrit Crudup dans un article publié le 26 décembre sur les réseaux sociaux. « Vous priez tous pour moi et mes voisins de Jackson. Je sais que si je me bats, d’autres le sont aussi.

Les responsables locaux sont aux prises avec un “ancien système en ruine qui continue d’offrir défi après défi”, a déclaré le maire de Jackson, Chokwe Antar Lumumba. Les derniers problèmes d’eau de la ville font suite à une tempête hivernale de 2021 qui a laissé les gens sans eau courante pendant des jours après le gel des tuyaux. Le système d’approvisionnement en eau s’est de nouveau partiellement effondré fin août après que des inondations ont submergé l’une des usines de traitement des eaux de la ville.

Début septembre, Crudup aurait souvent été vu en train de distribuer des caisses d’eau en bouteille alors que le soleil de la fin de l’été cuisait le parking de l’église New Horizon, que son père, le révérend Ronnie Crudup Sr., a fondée en 1987. Son t-shirt de choix au cours de ces longs après-midi était orné de la devise qu’il appliquait à la tâche à accomplir : “Embrassez la mouture”.

Le 15 septembre, la pression de l’eau a été rétablie dans la majeure partie de la ville et l’avis d’ébullition de l’eau à l’échelle de la ville a été temporairement levé, uniquement pour que les problèmes reprennent trois mois plus tard. Crudup a commencé à ressentir le fardeau des périodes successives au cours desquelles une nécessité de base est devenue une ressource rare pour sa famille et ses électeurs.

«En tant qu’homme, comment dois-je prendre soin de ma famille au milieu de cela? En tant que leader politique, comment puis-je servir mes électeurs ? Tous mes sentiments étaient intériorisés et je n’avais aucune méthode pour faire sortir tout cela », a déclaré Crudup à l’Associated Press.

Après que le frère de Crudup ait vu sa publication sur les réseaux sociaux du 26 décembre, il a décroché le téléphone avec une série de questions.

« Pourquoi es-tu frustré ? Pourquoi te sens-tu ainsi ? Crudup raconte que son frère a demandé. “En lui posant les bonnes questions, j’ai pu m’exprimer.”

Crudup a déclaré qu’il souhaitait que les habitants de Jackson, dont certains ont passé les vacances de Noël à chercher un endroit pour se doucher, évitent ce qu’il a appelé “l’intériorisation du fardeau”. À New Horizon Church, Crudup travaille en étroite collaboration avec son père, et ensemble, ils ont traversé la tension de voir leurs voisins à la merci d’un système d’eau peu fiable.

«Vous avez beaucoup d’enfants qui ne se brossent pas les dents et toutes ces autres choses. En particulier, traiter avec beaucoup des plus petits d’entre eux qui n’ont pas le genre de ressources que lui ou moi, ou d’autres personnes ont, cela lui pèse », a déclaré Crudup Sr. “Et nous en parlons.”

Les 600 millions de dollars d’argent fédéral que Jackson est sur le point de recevoir pour son système d’eau ont le potentiel de “revitaliser un grand nombre de circonstances économiques”, qui ont entravé les réparations structurelles nécessaires, a déclaré Crudup Sr.

Ted Henifin, le directeur nommé par le ministère américain de la Justice pour aider à réparer le système d’approvisionnement en eau, a déclaré qu’il avait l’intention de faire des progrès substantiels sur une période d’un an sur une liste de projets qui protégeront la ville des perturbations futures.

Alors que l’attente d’un système fiable se poursuit, Crudup Jr. a déclaré qu’il encouragerait les habitants de Jackson à parler de leurs frustrations les uns avec les autres.

“Les gens interviennent vraiment pour aider leurs voisins, non seulement physiquement mais mentalement”, a-t-il déclaré. “Nous savons qu’il y aura de meilleurs jours à venir, il s’agit simplement de passer ce dernier point.”

___

Michael Goldberg est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez-le sur Twitter à twitter.com/mikergoldberg.

Michael Goldberg, l’Associated Press