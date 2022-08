Même le grand jour de Biden, il est toujours dans l’ombre de Trump

Mais c’est devenu un fait frustrant et incontournable de la vie à la Maison Blanche que M. Biden a souvent du mal à égaler l’homme qu’il a battu lorsqu’il s’agit de conduire la conversation nationale. Jusqu’à récemment, M. Biden avait assez de mal à communiquer seul son programme et ses succès, et maintenant il se retrouve dans un cycle de nouvelles frénétique dominé par de multiples enquêtes dans plusieurs juridictions impliquant M. Trump et ses alliés.

« Biden ne peut pas se réinventer d’une manière qui surpasse Trump. Ce n’est tout simplement pas dans sa nature et se retournerait contre lui », a déclaré Kevin Madden, un consultant politique républicain. «La meilleure opportunité qu’il a d’offrir le contraste le plus frappant avec Trump est de se concentrer sans relâche sur les problèmes qui suscitent l’anxiété la plus aiguë chez le plus large éventail d’électeurs: l’inflation, le logement, l’emploi et la sécurité financière. Ce sont tous des problèmes où, si Biden peut réinitialiser les lignes de tendance, il peut regagner du capital politique. »

C’est la stratégie que les assistants de M. Biden espèrent employer, faisant valoir que le paquet de politique intérieure qu’il a signé mardi, ainsi que la baisse des prix du gaz et les investissements dans l’industrie des semi-conducteurs et les soins de santé des anciens combattants, séduiront les électeurs plus préoccupés par leur propres portefeuilles que les déboires juridiques de M. Trump.

“Le peuple américain veut que le président Biden se concentre sur les choses qui ont un impact sur leur vie et ce qu’il va faire aujourd’hui, c’est signer un projet de loi qui va faire baisser leurs coûts, la plus grande préoccupation qu’ils soulèvent”, a déclaré Kate Bedingfield, la White directeur de la communication de la Chambre, a déclaré dans une interview avant la cérémonie de signature.