Même le géant de la NFL peut bénéficier de « l’effet Taylor Swift »

Si vous cherchez à mesurer l’effet de Taylor Swift sur les fans de la NFL, commencez par ce chiffre : 24,7 millions.

C’est le nombre de personnes qui ont regardé Kansas City écraser les Bears de Chicago dimanche dernier. Certes, vous devez admettre que certaines personnes ont peut-être regardé le match pour voir si les Bears sont vraiment aussi mauvais qu’annoncé. Si vous en croyez le score – Kansas City 41, Chicago 10 – ils sont encore pires. Au milieu du deuxième quart-temps, le seul véritable attrait du match pour les fans inconditionnels résidait dans la possibilité que Kansas City puisse tout mettre en œuvre contre la défense anémique de Chicago et tenter de dépasser les 70 points que Miami avait inscrits plus tôt dans l’après-midi.

Ce scénario me décrit , un fan de longue date des Bears, et un nombre important d’autres téléspectateurs dimanche, mais nous n’étions certainement pas 24,7 millions. La plupart des autres, nous le savons maintenant, étaient moins préoccupés par l’action sur le terrain que par la disposition des sièges dans la loge de luxe, où la mégastar de la musique pop Taylor Swift partageait l’espace avec les amis et la famille de Travis Kelce, l’ailier rapproché de Kansas City, qu’elle peut ou non sortir ensemble.

Prenons donc un autre chiffre : 17,5 millions.

Il s’agit de l’audience télé moyenne des matchs de la NFL au cours des deux premières semaines de la saison régulière, et cela représente une augmentation de 2 % par rapport à l’année dernière, et l’audience télé moyenne la plus élevée depuis 2018. Si une apparition de Taylor Swift et la perspective d’une romance entre une star du sport et une icône de la musique pop a fait passer les audiences télévisées de faibles à respectables, nous comprendrions tous. Mais savoir que Swift, 12 fois lauréat d’un Grammy Award, a contribué à propulser les chiffres de la télévision de haut à stratosphérique suscite une discussion différente.

Les fans et les médias de la NFL ont réagi en se lançant à fond dans Swiftie, ce que je comprends – jusqu’à un certain point.

Peu de noms sur terre sont aussi optimisés pour les moteurs de recherche que Taylor Swift. Toute mention provoque une avalanche de trafic vers votre site Web, ce qui engendre une plus grande couverture de Taylor Swift, ce qui engendre plus de lecteurs et d’engagement, ce qui engendre… vous comprenez. Il y a une raison pour laquelle, même si les journaux traditionnels diminuent, le Nashville Tennessean a ajouté un rythme de Taylor Swift .

Pour les médias traditionnels, exploiter l’énorme base de fans de Swift – elle compte 273 millions de followers sur Instagram – est une question de survie. Et pour ceux qui couvrent la NFL, c’est un changement de rythme amusant de voir l’une des plus grandes pop stars de la planète passer un après-midi.

Mais ayez un peu de fierté, s’il vous plaît.

Si Swift s’était présenté à un match de boxe, à une compétition d’athlétisme ou à un match de hockey, je l’aurais compris. Sur le marché américain, ces sports sont tous des produits de niche avec des ambitions grand public, chacun suintant sa propre marque de désespoir Please Like My Sport. Chaque fois que les cool kids viennent s’asseoir à leur table de déjeuner, ils se sentent justifiés.

Mais la NFL ?

Ils sont les enfants cool. Heureux de les voir reconnaître que quelqu’un d’autre est plus cool, même si la flatter ne leur convient pas.

Le marketing biologique est payant

Mais la plus grande leçon est encore plus rafraîchissante. Les équipes et les ligues peuvent investir de l’argent et des efforts dans des groupes de discussion, des campagnes publicitaires et des événements de nouveauté, mais les victoires marketing les plus importantes et les plus satisfaisantes sont souvent organiques.

Blender Sunglasses, par exemple, n’aurait pas pu prévoir une meilleure activation pour leur partenariat avec Deion Sanders, la légende de la NFL devenue entraîneur de football de l’Université du Colorado, que le son spontané de l’entraîneur de l’État du Colorado, Jay Norvell, lors de la course. jusqu’à un match à la mi-septembre contre les Buffaloes.

« Quand je parle aux adultes, j’enlève mon chapeau et mes lunettes », a déclaré Norvell, en référence au penchant de Sanders pour les casquettes de baseball et les lunettes de soleil.

En une journée, Sanders avait remis des lunettes Blender à tous les membres de son équipe et, apparemment, à toutes les célébrités venues le soutenir le jour du match. Mélangeur signalé 1,2 million de dollars de ventes au détail dans la journée suivant le vaccin de Norvell à Sanders.

Développer de nouveaux marchés

Voici maintenant la NFL, un mégalithe d’une ligue sportive avec des objectifs de revenus agressifs et une base de fans nationaux aussi proche que possible du maximum. Selon SponsorPulse, 70 pour cent des hommes américains et 53 pour cent des femmes s’engagent déjà dans la NFL, donc atteindre le reste est le défi actuel.

Pour développer de nouveaux marchés, la NFL emmène ses matchs à l’étranger. Ce dimanche, les Falcons et les Jaguars donneront le coup d’envoi au stade de Wembley à Londres. Début novembre, Kansas City (avec Swift ? Peut-être ? Espérons-le ?) se rendra en Allemagne pour affronter les Dolphins de Miami.

La ligue cultive également des fans plus jeunes en s’associant à Nickelodeon et Disney pour produire des émissions alternatives adaptées aux enfants, même si un décalage attend de se produire. Si vous pouvez imaginer comment Bob l’éponge et Patrick Star réagiraient en temps réel au tendon d’Achille d’Aaron Rodgers qui claquait comme une corde de guitare, ou au genou de Nick Chubb qui se déchirait à 90 degrés dans la mauvaise direction, alors vous pouvez voir les limites de cette tentative de croisement.

Entrez Swift, dont la tournée la plus récente a peut-être rapporté plus de 2 milliards de dollars américains de ventes de billets avec sa méthode infaillible pour attirer de nouveaux fans.

Présentez-vous et applaudissez.

Au cours de l’été, Kelce et son frère Jason, qui joue au centre des Eagles de Philadelphie, ont vérifié le nom de la pop star sur leur podcast, et un flirt public s’est ensuivi. Avance rapide jusqu’à la semaine dernière, et elle était là, postée à côté de la mère de Kelce, applaudissant comme un fan du premier jour alors que Kansas City montrait aux Bears à quoi le football de la NFL est censé ressembler.

Et Swift, comme l’offensive de Kansas City lorsqu’elle est en rythme, affiche de gros chiffres.

Cette publication Instagram , où elle taquine une interview du magazine Vogue discutant de son soutien à Joe Biden en 2020, a accumulé trois millions de likes. Plus d’un commentateur a postulé, avec un visage impassible, que Swift pouvait faire basculer les élections de 2024 .

Effets d’entraînement

Premier effet d’entraînement de son apparition dans une boîte de luxe : des audiences télévisées au niveau des séries éliminatoires pour un match de saison régulière à sens unique.

La deuxième? La société de marchandises Fanatics a signalé un Augmentation de 400 pour cent dans les ventes de maillots Travis Kelce.

Avant d’accuser Kelce, avec un salaire de base de 11,25 millions de dollars cette saison , d’utiliser cette relation pour s’enrichir (plus) grâce aux ventes de maillots, rappelez-vous que l’argent des marchandises ne va pas aux joueurs individuels. Tout cela fait partie des « revenus liés au football » que la ligue et le syndicat se sont partagés lors de négociations collectives, de l’argent qui restitue aux joueurs sous forme de salaire. Lorsque les revenus liés au football augmentent, le plafond salarial augmente également.

Mais si Swift continue d’apparaître et que les ventes de maillots continuent d’augmenter, qui sait ce qui pourrait arriver ? Peut-être qu’elle aide à déplacer suffisamment de matériel Kelce pour augmenter le plafond de la masse salariale.

Par la suite, nous pourrons l’ajouter à son curriculum vitae déjà impressionnant.

Quarante fois lauréat d’un American Music Award.

Influenceur de l’élection présidentielle.

Un plan de relance économique porté par une seule femme.