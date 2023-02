Même le botteur des 49ers jette de l’ombre sur Jalen Hurts, Eagles

Le botteur des 49ers de San Francisco, Robbie Gould, a expliqué pourquoi il pense que les Chiefs de Kansas City ont l’avantage sur les Eagles de Philadelphie et le quart-arrière Jalen Hurts au Super Bowl 57.

En ce qui concerne les 49ers de San Francisco, ils ont exprimé très clairement leurs réflexions sur les Eagles de Philadelphie et sur la façon dont le match de championnat NFC s’est déroulé. Le receveur large Brandon Aiyuk a déclaré que l’offensive de dépassement des Chiefs de Kansas City “exposerait” la défense de Philadelphie. Le porteur de ballon Christian McCaffrey a déclaré qu’il souhaitait que l’équipe ait une autre chance contre les Eagles avec un quart-arrière en bonne santé pour un match complet. Maintenant, le dernier joueur des 49ers à partager ses réflexions sur les Eagles est le botteur Robbie Gould.

Tout en parlant avec le commentateur sportif Trey Wingo de la 33e équipe, Gould a expliqué pourquoi il aimait les chances des Chiefs contre les Eagles. Tout en mentionnant l’expérience des Chiefs dans le Super Bowl sous la direction de l’entraîneur-chef Andy Reid et leur vitesse en attaque comme raison pour laquelle il donne l’avantage aux Chiefs, un aspect qui, selon lui, peut mener Kansas City à la victoire est “s’ils font jouer le quart-arrière de Jalen Hurts”. .” Comme dans, faites-lui faire des lancers depuis la poche.

“Si vous faites jouer Jalen Hurts au quart-arrière, vous passerez probablement une journée assez solide en défense.”@RobbieGould09 sur quelle équipe a l’avantage dans le #Super Bowl – La 33e équipe (@The33rdTeamFB) 9 février 2023

Robbie Gould aime les chances des Chiefs au Super Bowl “s’ils font jouer le quart-arrière de Jalen Hurts”

“Par expérience et talent, j’aime Kansas City plutôt que Philadelphie, et je n’enlève rien à Philly”, a déclaré Gould. “Je pense que c’est une très bonne équipe de football. De toute évidence, ils doivent être une bonne équipe de football pour y arriver, et ils l’ont fait de manière assez convaincante. Ils n’ont encore jamais eu à jouer un match complet en séries éliminatoires, n’est-ce pas? Donc, vous entrez dans un jeu où ils sont à terre… Si Kansas City se lève tôt, cela pourrait les sortir un peu de leur jeu avec le plan de course, que je suppose qu’ils essaient de démarrer en premier pour obtenir Jalen Hurts va. Mais si vous faites jouer Jalen Hurts comme quart-arrière, vous allez probablement passer une journée assez solide en défense.

Les commentaires de Gould pourraient ne pas être très appréciés des fans des Eagles.

Le botteur a de l’expérience dans les deux équipes lors de grands matchs ces dernières années. Non seulement il a affronté les Eagles lors du match de championnat NFC l’année dernière, mais aussi contre les Chiefs lors du Super Bowl 54 il y a trois ans. En fait, Gould mentionne dans le clip ci-dessus qu’il se souvient que les Chiefs faisaient du jogging pendant les échauffements que c’était comme s’ils conservaient leur énergie.

Faire mal quand il est en bonne santé s’est avéré changer la donne pour les Eagles. Il a la capacité de faire des lancers vers ses principales cibles à AJ Brown, DeVonta Smith et Dallas Goedert, et de faire des jeux avec ses jambes.

Cette saison, Hurts a disputé 15 matchs de saison régulière, en ratant deux en raison d’une entorse à l’épaule. Dans les matchs auxquels il a joué, Hurts a lancé pour 3 701 verges, 22 touchés et six interceptions tout en complétant 66,5% de ses passes. Hurts a également couru pour 760 verges et 13 touchés en 165 courses.

Hurts a la chance de prouver davantage que ses détracteurs ont tort en menant les Eagles à leur deuxième titre du Super Bowl et en battant le quart-arrière des Chiefs Patrick Mahomes.