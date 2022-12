Même Lady Gaga fait la danse virale de Netflix Hit ‘Wednesday’

Ajoutez Lady Gaga aux rangs des TikTokers faisant la danse virale loufoque inspirée par Mercredi Addams dans la série à succès Netflix Mercredi.

Jeudi, Gaga a posté une vidéo d’elle-même – vêtu de noir avec des cheveux tressés, comme mercredi Addams l’est toujours – canalisant les mouvements gothiques du personnage de l’épisode 4 du spin-off de la famille Addams de Tim Burton.

La routine consiste à rejeter la tête en arrière, à regarder vers le haut avec de grands yeux fixes et à balancer les bras d’un côté à l’autre et de haut en bas comme un C-3PO détraqué. La danse du mercredi a pris le dessus sur TikTok, où vous trouverez de nombreuses variations, dont une réalisée en patins à glace et une autre dans le style d’une danse classique indienne.

De nombreuses versions présentent la chanson de Gaga Bloody Mary (“Je vais danser danser danser avec mes mains mains mains”), et le lauréat de 13 Grammy Awards opte naturellement pour cette bande originale aussi. Les paroles correspondent aux mouvements de main stylisés de la danse, tout en faisant un signe de tête au fidèle ami de mercredi, Thing, une main désincarnée qui joue un rôle central dans l’émission Netflix et également des stars invitées dans un certain nombre de danses TikTok.

Dans l’émission, Wednesday (joué par Jenna Ortega, qui a chorégraphié les mouvements dans la vraie vie) danse sur la chanson de 1981 Goo Goo Muck de The Cramps. La chanson a vu un grosse bosse de popularité depuis la diffusion de la scène, marquant The Cramps leur premier Billboard n ° 1.

Comme le rapporte ma collègue de CNET, Joan E. Solsman, mercredi est la cinquième émission la plus regardée de Netflix, dans toutes les langues, et la danse de Gaga a été vue 4,5 millions de fois à ce jour. Si vous aussi, vous voulez danser comme tout le monde regarde, vous pouvez étudier la scène originale du mercredi ci-dessous. Mais quoi que vous fassiez, ne clignez pas des yeux.