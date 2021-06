Une équipe de spécialistes de l’intelligence artificielle de l’Université Griffith dans le sud-est du Queensland a travaillé sur des caméras de haute technologie qu’elle prévoit d’installer aux passages de koala sur la côte est de l’Australie. Leur objectif est de former l’équipement à utiliser la technologie de «reconnaissance faciale» sur les animaux, afin de mieux comprendre les schémas des koalas, le cas échéant, lorsqu’ils traversent les routes.

L’étude prévoit de défier leur équipement d’IA non seulement pour distinguer les koalas des autres animaux, mais pour être « assez puissant » pour déterminer les koalas individuels. Pour créer des modèles de reconnaissance, les chercheurs feront équipe avec des groupes de conservation des koalas et des sanctuaires de la région, qui peuvent décrire certaines apparences et mouvements des koalas.

Le gouvernement local a alloué 90 000 dollars australiens au projet, qui verra un réseau d’appareils avec caméras, capteurs de mouvement, modules Internet et panneaux solaires placés sur les routes. Dans le cadre de l’étude pilote, 20 caméras seront installées sur les routes près de Brisbane d’ici la fin juillet.

« Le mouvement des animaux déclenchera la capture d’images, les images étant transférées vers un serveur de l’Université Griffith. Des systèmes de vision par ordinateur et d’apprentissage automatique seront utilisés pour traiter les images, permettant la détection et la reconnaissance automatiques des koalas individuels », a déclaré Jun Zhou, professeur agrégé de l’École des technologies de l’information et de la communication de Griffith, qui dirige l’étude.

Les spécialistes disent qu’ils analyseront ces données pour essayer de comprendre comment les créatures câlines se déplacent à travers les habitats et si elles ont besoin d’aide pour traverser les routes en particulier. « L’objectif de ce projet est de mettre en place une installation de surveillance basée sur l’IA pour surveiller les comportements des koalas en traversant la route, afin que nous puissions analyser combien de koalas utilisent les installations pour traverser la route en utilisant des voies souterraines ou les traversées au-dessus de la route. , « dit Zhou.

L’Australie suit ses koalas depuis des années, en utilisant diverses balises et capteurs GPS, pour aider à préserver la population en déclin. Vivant principalement le long de la côte est du pays, les koalas ont été vulnérables aux accidents de la route et à la perte d’habitats naturels et artificiels. Plus de 60 000 koalas ont été tués ou blessés dans des feux de brousse dévastateurs en 2019, le Fonds mondial pour la nature-Australie ayant averti que l’espèce pourrait y être éteinte d’ici 2050.

L’Australie, membre de l’alliance Five Eyes, possède déjà l’un des réseaux de surveillance de masse les plus avancés, et Sydney a récemment fait partie de la liste des 10 meilleurs « les villes les plus surveillées au monde » hors de Chine.

