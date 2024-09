Même Jennifer Coolidge ne peut pas sauver ça

En 2006, le scénariste-réalisateur Dito Montiel a fait sensation avec son autobiographie « A Guide to Recognizing Your Saints », inaugurant une nouvelle voix brute. Inspiré par son enfance difficile à Astoria, le film, avec sa construction détaillée de l’univers et ses personnages bien ancrés, a apporté une certaine véracité au genre du drame policier bien connu. D’une manière ou d’une autre, deux décennies et une demi-douzaine de films plus tard, tout ce qui avait fait la fraîcheur de son premier film s’est maintenant évaporé comme du lait périmé avec sa dernière comédie noire « Riff Raff ».

Si Montiel est toujours un excellent « directeur d’acteurs », suscitant des performances solides et parfois merveilleusement mordantes de la part de son casting, le scénario de John Pollono les a laissés coincés dans un film qui ressemble à une copie d’une copie d’une copie de plusieurs meilleurs films. Une scène est même soulignée par une musique qui évoque « After Hours » de Martin Scorsese. Si vous voulez copier quelque chose de manière aussi flagrante, il est probablement sage de ne pas voler quelque chose d’aussi emblématique.

Le film commence dans une cabane isolée où l’adolescent DJ (Miles J. Harvey) tient son beau-père Vincent (Ed Harris, qui répète la plupart des mêmes rythmes physiques que son personnage dans « Love Lies Bleeding », mais comme s’il était sous Xanax) sous la menace d’une arme. En voix off, DJ nous dit qu’il était censé commencer bientôt en tant qu’étudiant de première année à Dartmouth, mais que, s’il commence au début de l’histoire, la raison pour laquelle il tient maintenant cette arme aura du sens. L’histoire se poursuit ensuite dans le passé, où son demi-frère Rocco (Lewis Pullman, qui fait de son mieux pour ajouter des couches à un personnage monotone) fuit une scène de violence avec sa petite amie très enceinte Marina (Emanuela Postacchini). Les deux sont poursuivis par les gangsters Leftie (Bill Murray, avec un superbe accent de Boston, mais fonctionnant en grande partie en pilotage automatique) et Lonny (Pete Davidson). Les amants en fuite finissent par rejoindre le Maine où DJ, son beau-père et sa mère Sandy (Gabrielle Union) sont venus fêter le Nouvel An. Ils ont également emmené avec eux Ruth (Jennifer Coolidge), la mère de Rocco, une femme chaude et agressive, en la droguant et en la harcelant sur les raisons de sa présence là-bas avant que la vérité ne soit révélée.

Le reste du film oscille entre une comédie de mœurs pour cette famille recomposée et une comédie à la Rosencrantz et Guildenstern entre Leftie et Lonny alors qu’ils remontent la côte, et des flashbacks frénétiques et voyants qui complètent les détails de l’exposition. Le but de cette structure est d’intensifier la tension dramatique, mais le résultat est surtout une frustration, car tout le monde et tout ce qui les concerne devient de plus en plus désagréable. Le décor des vacances est également largement sous-exploité, comme si la seule raison de le situer au Nouvel An était d’économiser de l’argent en éclairant le décor avec des sapins de Noël.

L’équilibre entre violence abjecte et humour ne fonctionne que grâce aux prouesses comiques des acteurs, Coolidge étant bien sûr le véritable acteur vedette. Il est donc dommage que son personnage soit si mal développé que, sans l’esprit caractéristique de Coolidge, Ruth ne serait qu’un tas de clichés entassés dans un manteau à imprimé léopard et les cheveux ébouriffés. Sandy, interprétée par Union, est tout aussi sous-développée, bien qu’un flashback à moitié bâclé révélant la bigoterie classique de ses parents lorsqu’elle les a présentés à Vincent tente d’ajouter des couches. Le pire est Marina enceinte, qui est une jeune italienne stéréotypée qui aime les bébés, cuisine quand elle est nerveuse et ne semble pas avoir une seule pensée ou un seul rêve qui lui soit propre. Au lieu de cela, elle est toujours en train de materner DJ ou de discuter du concept de « l’élu » comme si tous les choix de vie étaient ancrés dans la recherche et la conservation de cette personne, quel qu’en soit le prix.

Étonnamment, Michael Covino, dans le rôle de Johnny, le fils de Leftie dont la mort est le catalyseur de toute cette affaire sordide, est celui qui se voit attribuer le plus de complexité, avec une touche véritablement tragique qui se superpose à sa masculinité toxique. Covino est également chargé du rôle le moins comique et excelle à imprégner son personnage de suffisamment de nuances pour être le seul acteur à transcender les stéréotypes du scénario. Il est donc regrettable qu’il ait également le moins de temps à l’écran.

C’est-à-dire, à l’exception de PJ Byrne et Brooke Dillman dans le rôle de deux voisins curieux, qui parviennent à voler une scène entière à Murray et Davidson. Depuis sa percée dans « Babylon », Byrne s’est révélé être un acteur de caractère exceptionnel et dont la présence ajoute une touche de couleur à tout projet dans lequel il se trouve. Leur scène est également l’un des rares moments où le film tente réellement de commenter la distinction de classe qu’elle établit entre la nouvelle vie de Vincent avec Sandy et son ancienne vie avec Ruth. Pourtant, comme presque tout dans le film, ce fil conducteur est largement inexploré, laissé au hasard dans le vent.

La narration de DJ est déployée de manière incohérente et ne parvient pas à ancrer véritablement le film dans sa perspective, ce qui ajoute à son ton incohérent et à son exécution globalement bâclée. Son monologue final tente de dépeindre l’ensemble du film comme une parabole sur les familles désordonnées. Mais en réalité, la seule chose que le final sanglant du film accomplit est d’illustrer à quel point le concept de « l’élu » est violent, littéralement. En fait, cela fonctionne si bien comme punchline qu’il est encore plus bizarre que les cinéastes n’aient pas pris la peine de trouver une meilleure façon de mettre en place la déconstruction de ce concept plus tôt dans leur film.

Malgré les performances de jeu de l’ensemble des acteurs, « Riff Raff » est un raté qui devrait probablement être jeté comme un déchet.

Note : C-

« Riff Raff » a été présenté en première mondiale au Festival international du film de Toronto 2024. Il est actuellement à la recherche d’une distribution aux États-Unis.

