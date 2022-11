Même industrie, deux entreprises de plus en plus différentes

Jim Farley, PDG de Ford, à gauche, et Mary Barra, PDG de General Motors Reuters ; Moteurs généraux

DETROIT – “Même industrie. Deux entreprises différentes.” C’est ainsi que Adam Jonas, analyste influent de l’industrie automobile de Morgan Stanley, a récemment décrit Moteurs généraux et Moteur Ford — rivaux acharnés depuis plus d’un siècle. Les deux ont constamment tenté de se surpasser en termes de ventes, de performances et de style de nouveaux véhicules. GM a pris de l’avance ces dernières années grâce à de meilleures finances et à ses premiers pas vers les véhicules électriques et autonomes. GM a récemment annoncé des résultats du troisième trimestre qui, par rapport à Ford, l’ont fait sortir du parc. Les dossiers d’investissement pour les plus grands constructeurs automobiles américains divergent de plus en plus, car les entreprises – séparées par seulement 1 milliard de dollars de valeur marchande – ont adopté différentes approches concernant les véhicules électriques et autonomes. GM s’est diversifié autant que possible autour de ses activités émergentes de batteries et de véhicules autonomes, parallèlement à un plan visant à proposer exclusivement des véhicules électriques d’ici 2035. Ford se lance également dans les véhicules électriques, mais maintient en même temps ses investissements dans ses activités traditionnelles. Ford s’attend à ce qu’au moins 40 % de ses ventes dans le monde soient des véhicules électriques d’ici la fin de cette décennie. (En attendant, les deux sociétés continuent de s’appuyer fortement sur les ventes traditionnelles de camionnettes et de VUS à marge élevée, renouvelant leur concentration sur le segment et mobilisant des milliards de dollars de bénéfices pour augmenter les investissements dans les véhicules autonomes et électriques.) Les analystes de Wall Street disent qu’ils surveillent les segments en plein essor pour savoir quand, ou si, l’un des constructeurs automobiles de Detroit peut se distinguer. “C’est une industrie très compétitive, et ils ont tous tendance à suivre assez rapidement à cet égard”, a déclaré Jeff Windau, analyste d’Edward Jones. “Il devient difficile de vraiment se différencier sur une longue période de temps.” Ford fait l’objet d’une vaste restructuration dans le cadre du plan de redressement du PDG Jim Farley, appelé Ford+. Pendant ce temps, GM a réduit ses coûts il y a des années sous la direction de la PDG Mary Barra. “GM opère définitivement à une vitesse supérieure avec la différence majeure de marges entre les deux sociétés en ce moment”, a déclaré à CNBC l’analyste de Morningstar David Whiston. “GM a déjà traversé beaucoup de cette douleur quelques années auparavant.”

GM n’hésite pas à noter ses différences avec Ford et devrait le faire à nouveau jeudi lors d’un événement pour les investisseurs. Mais le message ne semble jamais s’imposer. Wall Street maintient une note moyenne de “surpondération” sur les deux actions, selon les rapports d’analystes compilés par FactSet. Les deux constructeurs automobiles ont perdu plus de 30% cette année alors que les investisseurs craignent que leurs beaux jours de bénéfices pendant la pandémie de coronavirus soient derrière eux à la lumière de la hausse des taux d’intérêt, de l’inflation et des craintes de récession. Les deux actions ont une capitalisation boursière d’environ 54 milliards de dollars – bien que GM se négocie à environ 40 dollars par action et Ford à près de 14 dollars par action – et se négocient apparemment côte à côte.

Investissements autonomes

À la fin du mois dernier, Ford a annoncé qu’il dissoudre son unité de véhicules autonomes Argo AI en disant qu’elle n’avait pas confiance dans l’entreprise ou son potentiel de monétisation dans un avenir prévisible. “Il est devenu très clair que des véhicules rentables et entièrement autonomes à grande échelle sont encore loin”, a déclaré John Lawler, directeur financier de Ford, aux journalistes le 26 octobre. “Nous avons également conclu que nous n’avons pas nécessairement à créer cette technologie nous-mêmes.”

Un jour plus tôt, le PDG de GM Cruise, Kyle Vogt, avait fait des commentaires optimistes sur la croissance de l’activité robotaxi de son entreprise, y compris une “phase de mise à l’échelle rapide” avec des “revenus significatifs” à partir de l’année prochaine. “Nous constatons une séparation accrue entre les services commerciaux sans conducteur de l’entreprise et ceux qui sont toujours coincés dans le creux de la désillusion”, a déclaré Vogt, préfigurant pratiquement l’annonce par Ford de la dissolution d’Argo. “Ce qui se passe ici, c’est que les entreprises avec le meilleur produit ont pris de l’avance et accélèrent.” Cruise a récemment déclaré qu’il étendait son service de robotaxi pour couvrir la majeure partie de San Francisco. Cela s’est produit des mois après que l’entreprise a lancé commercialement sa flotte de véhicules autonomes pendant des heures limitées la nuit. “GM considère clairement cela comme une opportunité à plus long terme dont ils veulent faire partie”, a déclaré Sam Abuelsamid, analyste principal chez Guidehouse Insights. “Ford dit:” Nous pensons qu’ils finiront par y arriver, mais cela prendra beaucoup plus de temps, et nous avons d’autres poissons à frire en ce moment. “” Les autres “poissons” de Ford comprennent des milliards dépensés pour les véhicules électriques ainsi que des technologies d’assistance à la conduite de moindre capacité telles que le système de conduite mains libres sur autoroute BlueCruise du constructeur automobile.

« Farcir » et vendre