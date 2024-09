Même Gene Simmons a des idées sur le nouveau chanteur de Linkin Park

Même le prêcheur « le rock est mort », Gene Simmons, a des idées sur la réunion de Linkin Park et leur nouveau chanteur.

Linkin Park a officiellement fait son retour au début du mois, en dévoilant Emily Armstrong de Dead Sara comme nouvelle co-chanteuse aux côtés de Mike Shinoda. La réunion a été le sujet le plus en vogue du rock depuis, pour le meilleur et pour le pire. Les réactions des fans ont été plutôt polarisées, mais Simmons a partagé une perspective positive sur la nouvelle.

« C’est super. J’ai écouté. J’ai vu quelques vidéos. La nouvelle chanteuse, super ! Elle s’intègre parfaitement au groupe. Elle sonne bien et bonne chance à eux », a déclaré Simmons Forbes dans une nouvelle interview, soulignant que la vie est trop courte pour que les groupes ne continuent pas s’ils le souhaitent.

« Il y a des groupes qui font des tournées, Lynyrd Skynyrd, beaucoup de groupes qui n’ont pratiquement aucun membre original ou aucun membre original. Les gens veulent entendre ces chansons », a-t-il ajouté.

La légende de KISS apprécie vraiment que Linkin Park ait engagé une femme pour chanter les parties du regretté chanteur Chester Bennington, principalement parce que cela « enfreint les règles ». Il a mentionné AC/DC, qui a connu un succès encore plus grand après avoir fait appel à Brian Johnson après la mort de Bon Scott, mais qui a ensuite fait appel à Axl Rose de Guns N’ Roses pour remplacer Johnson lorsqu’il avait des problèmes d’audition.

« Van Halen — un groupe que j’étais censé avoir découvert ou trouvé, ils avaient signé avec moi et tout ça — et je préférais personnellement le [David Lee] « L’ère Roth, Van Halen. C’était génial. Il n’y avait personne comme lui, ça a changé la façon dont les chanteurs étaient. Une fois Roth parti, « Oh mon Dieu, c’est la fin ! » Non, en fait, ils sont devenus littéralement plus grands avec Sammy Hagar », a encore souligné Simmons.

« Toutes ces « règles », qui les a établies ? Dans le rock’n’roll, il n’y a pas de règles. »

Le rockeur a ensuite été interrogé sur la controverse entourant les liens d’Armstrong avec la Scientologie, et il a admis qu’il avait lui-même étudié l’œuvre de L. Ron Hubbard. Il ne croit pas en cette théologie, mais pense que les gens devraient pouvoir croire ce qu’ils veulent.

« Donc, s’ils vendent beaucoup de billets pour Linkin Park – et ils le feront – alors le public aura parlé. Fin de l’histoire. Et ils s’en sortiront très bien », a-t-il conclu.