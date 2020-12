Alors que 2020 a été une année douloureuse que la plupart d’entre nous aimeraient oublier, nous voulons toujours nous souvenir de ces vêtements.

Lorsque la pandémie de coronavirus a frappé les États-Unis, elle a rapidement posé de sérieux défis et nous a volé de nombreuses choses que nous avions tenues pour acquises – étreindre votre grand-parent, faire un voyage, dîner avec des amis, marcher dans les allées d’une épicerie sans avoir à porter de masque. Faire pratiquement n’importe quoi sans avoir à porter de masque. Alors que se couvrir la bouche et le nez est devenu la norme cette année, la volonté de s’habiller chaque jour s’est estompée à mesure que les situations de travail de plus en plus de gens changeaient ou disparaissaient complètement. Avec chaque jour qui passait, la routine de mettre des vêtements devenait plus une lutte criblée de spandex. Occasions spéciales et leurs tenues fantaisie? Adieu.

En dehors du confort de nos canapés, les amateurs de mode ont dit au revoir à leurs événements préférés alors que les premières sur le tapis rouge s’arrêtaient et que le gala annuel du Met était inévitablement annulé. Mais, avec le temps, une nouvelle normalité (oui, une phrase que nous voulons aussi oublier) a été trouvée et Hollywood s’est adapté, suscitant des remises de prix virtuelles sans précédent et des défilés de mode obligatoires pour les masques faciaux. Dans les mots persistants de Tim Gunn, l’industrie l’a fait fonctionner – et le style l’a fait ne pas fin.