Même de légers symptômes d’insomnie peuvent prédire une consommation future d’alcool chez les adultes

Une étude récente publiée dans la revue Alcool, recherche clinique et expérimentale a trouvé un lien entre les troubles du sommeil et la consommation d’alcool chez les adultes. La recherche révèle que même les symptômes subcliniques de l’insomnie peuvent prédire une augmentation future de la consommation d’alcool. Cette étude se démarque comme la première à explorer si des mesures objectives des rythmes circadiens peuvent prédire le comportement futur en matière de consommation d’alcool chez les adultes.

Bien que des études antérieures aient suggéré un lien entre les troubles du sommeil et la consommation d’alcool, la plupart se sont appuyées sur des données autodéclarées et se sont concentrées principalement sur les adolescents et les jeunes adultes. Compte tenu des variations dans les habitudes de sommeil et de consommation d’alcool selon les différents groupes d’âge, les chercheurs ont cherché à étudier ces associations dans un échantillon d’adultes plus diversifié en utilisant des mesures objectives du sommeil et des rythmes circadiens.

L’étude a porté sur 78 adultes âgés de 21 à 42 ans, classés en fonction de leurs habitudes de consommation d’alcool en buveurs légers ou gros. Les buveurs légers ont été définis comme ceux qui consomment 1 à 5 boissons alcoolisées standard par semaine avec moins de trois épisodes de consommation excessive d’alcool au cours de l’année écoulée. Les gros buveurs étaient ceux qui consommaient au moins dix boissons alcoolisées standard par semaine avec au moins un épisode de beuverie par semaine. Les participants étaient relativement en bonne santé, sans problèmes de santé physique ou mentale importants.

L’étude a commencé par une semaine de surveillance à domicile. Pendant cette période, les participants portaient des moniteurs d’actigraphie au poignet, qui sont des appareils qui mesurent les mouvements et fournissent des estimations objectives des habitudes de sommeil, notamment la durée du sommeil, la durée totale du sommeil et l’efficacité du sommeil. Les participants ont également tenu un journal quotidien pour enregistrer leurs habitudes de sommeil, leur consommation de caféine et d’alcool et leur consommation de médicaments. Cette surveillance complète a fourni une base de référence détaillée sur le comportement de sommeil de chaque participant.

Après la semaine de surveillance à domicile, les participants ont assisté à une séance de laboratoire de 9 heures. En laboratoire, les participants ont subi diverses évaluations, notamment des alcootests pour confirmer leur abstinence récente d’alcool, et ont rempli plusieurs questionnaires. Ces questionnaires évaluaient la gravité de l’insomnie, les préférences circadiennes, le décalage horaire social, les symptômes dépressifs et anxieux et les effets anticipés de l’alcool.

La séance comprenait également un test d’apparition de la mélatonine dans une faible luminosité (DLMO), qui est une mesure de référence pour évaluer les rythmes circadiens en suivant le début de la production de mélatonine dans des conditions de faible luminosité. Ce test a fourni des données objectives sur le timing circadien de chaque participant.

Pour mieux comprendre la relation entre le sommeil, les rythmes circadiens et la consommation d’alcool, les chercheurs ont suivi les participants tous les trois mois pendant un an. Au cours de ces suivis, les participants ont rempli des questionnaires en ligne détaillant leur consommation d’alcool au cours des 30 derniers jours et ont répété certaines des évaluations de base.

Les chercheurs ont constaté que les participants présentant une gravité d’insomnie de base plus élevée ont signalé une consommation d’alcool accrue et des épisodes de consommation excessive d’alcool plus fréquents au cours de la période de suivi. Cette découverte indique que même des niveaux subcliniques d’insomnie peuvent avoir un impact significatif sur le comportement de consommation d’alcool, soulignant l’importance de s’attaquer aux troubles du sommeil en tant que stratégie potentielle pour réduire l’abus d’alcool.

« Il est à noter que la gravité des symptômes de l’insomnie était en moyenne relativement faible dans notre échantillon et pourtant toujours prédictive de la consommation d’alcool », ont écrit les chercheurs.

Fait intéressant, l’étude a également révélé qu’une durée totale de sommeil plus longue, mesurée par actigraphie, était associée à une plus grande consommation d’alcool. Cette découverte surprenante contraste avec les recherches antérieures, qui associent généralement une durée de sommeil plus courte à une consommation d’alcool plus élevée, en particulier chez les populations plus jeunes. Les chercheurs ont émis l’hypothèse que ce résultat inattendu pourrait être dû aux caractéristiques uniques de leur échantillon ou aux méthodes de mesure objectives utilisées.

Ils ont expliqué que « les gros buveurs de notre échantillon dormaient en moyenne environ 30 minutes de plus par nuit que les buveurs légers, ce qui était principalement dû à une heure de réveil plus tardive chez les gros buveurs. Ainsi, la durée totale de sommeil plus longue peut simplement être corrélée à une consommation d’alcool plus importante. Quoi qu’il en soit, cette conclusion doit être interprétée avec prudence.

En termes de mesures circadiennes, l’étude a révélé qu’aucune des mesures circadiennes objectives, y compris le DLMO et le désalignement circadien, ne permettait de prédire de manière significative la consommation future d’alcool. Cela suggère que les facteurs circadiens influençant la consommation d’alcool peuvent différer entre les adolescents et les adultes.

Par exemple, les personnes plus jeunes connaissent souvent des changements importants vers un rythme circadien plus tardif, ce qui peut influencer leur comportement en matière de consommation d’alcool. En revanche, les adultes peuvent avoir des schémas circadiens plus stables et un plus grand contrôle sur leurs horaires de sommeil, réduisant ainsi l’impact du désalignement circadien sur la consommation d’alcool.

De plus, les chercheurs ont noté une tendance indiquant que les participants qui s’attendaient à des effets plus gratifiants de l’alcool au cours du suivi de six mois étaient plus susceptibles d’augmenter leur consommation d’alcool. Bien que ce résultat ne soit pas statistiquement significatif, il suggère que les effets positifs attendus de l’alcool pourraient jouer un rôle médiateur en partie dans la relation entre l’insomnie et la consommation future d’alcool. Ce mécanisme potentiel mérite des recherches plus approfondies pour mieux comprendre comment les attentes concernant les effets de l’alcool influencent le comportement de consommation d’alcool.

« En conclusion, les présents résultats s’appuient sur notre article précédent faisant état des caractéristiques du sommeil et des caractéristiques circadiennes liées à la consommation d’alcool, rapportant dans ce cas qu’une gravité plus grave des symptômes de l’insomnie et une durée totale de sommeil plus longue dérivée de l’actigraphie prédisent une plus grande fréquence des épisodes de consommation d’alcool et de frénésie au cours des années suivantes. 12 mois », ont écrit les chercheurs.

« Bien que les résultats inattendus sur la durée totale du sommeil doivent être reproduits avant d’être examinés de manière plus approfondie, les résultats sur l’insomnie sont cohérents avec la littérature existante et soulèvent des questions quant à savoir si les symptômes de l’insomnie peuvent être une cible modifiable pour réduire le risque d’abus d’alcool. »

