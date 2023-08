Même dans une démocratie comme le Canada, les journalistes font souvent face à des efforts pour cacher l’information au public

Nous utilisons le blog de cet éditeur pour expliquer notre journalisme et ce qui se passe à CBC News. Tu peux trouver plus de blogs ici .

« Là où commence le secret ou le mystère, le vice ou la fourberie n’est pas loin. »

Ainsi va une citation largement attribuée à Samuel Johnson, l’éminent homme de lettres anglais du XVIIIe siècle.

Quelques siècles plus tard, c’est toujours une ligne significative, un autocollant pour les journalistes du monde entier engagés à faire briller la lumière dans les coins sombres.

Les principes d’ouverture et de transparence sous-tendent les idéaux démocratiques dans le monde entier. Là où il y a de la liberté, il y a des tribunaux ouverts, un gouvernement ouvert, une police transparente, la responsabilité des entreprises, l’accès à l’information et des médias d’information sains et indépendants servant de contrôle sur tous les types de pouvoir.

Informations inaccessibles

Il est facile, dans un pays comme le Canada, de tenir ces principes pour acquis. Pourtant, même ici, les journalistes sont régulièrement confrontés à des tentatives d’obstruction et de dissimulation d’informations au public.

Par exemple, de nombreux experts conviennent que nos régimes d’accès à l’information sont profondément imparfait et inadéquate. Les réponses du gouvernement aux demandes des médias sont souvent réduites à des slogans inutiles et à de vagues points de discussion (même après niveaux absurdes de vérification bureaucratique interne ). L’accès aux documents judiciaires, aux actes d’accusation et aux pièces à conviction peut être une épreuve, nécessitant recours coûteux et chronophages . Les interdictions de publication sont régulièrement imposées d’une manière qui peut étouffer la liberté de la presse, car un certain nombre d’organes de presse s’est disputé récemment devant la Cour suprême du Canada.

La Cour suprême du Canada, présentée à Ottawa le 16 juin, a été chargée de trancher un certain nombre d’affaires concernant la liberté des médias, notamment les interdictions de publication, l’accès à l’information et les procès secrets. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Et à trois reprises au cours des deux dernières années, les médias ont découvert des preuves de procès secrets canadiens – des affaires jugées et conclues sans qu’aucun détail ne soit rendu public – une situation remarquable pour un pays où le principe de la publicité des tribunaux est considéré comme sacro-saint.

À propos de ces procès secrets : La Cour suprême entendra un appel des médias (dont CBC/Radio-Canada) en décembre au sujet d’un soi-disant procès fantôme tenu au Québec impliquant un informateur de la police. Postmedia a récemment perdu un appel pour en savoir plus sur un procès civil secret en Colombie-Britannique . Et le mois dernier, les médias ont été prévenus d’un procès criminel secret en Ontario grâce à une décision inhabituelle de la Cour d’appel dans laquelle le crime, la condamnation, la peine et les noms du contrevenant, des avocats et même du juge ont été tenus secrets.

Notez dans tous les cas ci-dessus le rôle central que jouent les médias d’information dans la découverte de secrets et la lutte pour le droit du public à savoir. Ce travail est un aspect méconnu du journalisme professionnel qui mérite plus d’attention qu’il n’en reçoit – en particulier à une époque où les organes de presse sont sous la contrainte financière et réduisent partout où ils le peuvent.

En termes simples, il en coûte beaucoup de temps et d’argent pour mener ces batailles devant divers cours et tribunaux à travers le Canada, et la volonté des organes de presse de payer les coûts de ces batailles au nom du public ne peut être tenue pour acquise.

Défier le secret

En tant qu’organisation médiatique de service public, CBC News prend très au sérieux sa responsabilité dans ce domaine. Au cours d’une année donnée, nous contestons de manière proactive des dizaines d’ordonnances de confidentialité – des interdictions de publication et des ordonnances de mise sous scellés aux expurgations excessives et à la rétention de documents. Nous formons, dirigeons ou rejoignons souvent de vastes consortiums de médias luttant pour l’accès public. Quelques exemples récents :

Cette histoire sur la façon dont la GRC avait enquêté et recommandé une accusation contre un agent du service de police de Surrey avant sa mort par suicide n’aurait jamais vu le jour sans les efforts extraordinaires de CBC News pour avoir accès aux dossiers judiciaires scellés. La Couronne a refusé de nous fournir des informations sur l’affaire, tandis que plusieurs greffiers ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas aider et ont même refusé de fournir un numéro de dossier. Enfin, après une audience le mois dernier, un juge a rapidement ordonné la publication de versions expurgées des documents, jugeant que les préoccupations relatives à la succession et à la vie privée de la famille de l’officier l’emportaient sur le principe canadien d’ouverture et de transparence des tribunaux.

L’année dernière, le service de police régional d’Halifax a refusé de divulguer toute information sur les plaintes du public contre ses agents. Cela faisait partie de un projet massif dans lequel l’unité d’enquête de l’Atlantique de CBC demandé les données par le biais de demandes d’accès à l’information auprès de 24 services de police de la région. CBC a fait appel de la décision Halifax auprès de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse. Avant qu’un juge puisse entendre l’affaire, un avocat représentant la municipalité a reconnu qu’elle n’avait pas procédé à un examen adéquat des dossiers et convenu d’un règlement négocié avec CBC . L’information a finalement été partagée au cours d’une année.

Fin juin, le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario a statué que le ministère du Solliciteur général de la province devait remettre à CBC News les informations de haut niveau compilées par la Police provinciale de l’Ontario sur les homicides impliquant des partenaires intimes. (Les services de police de la plupart des autres juridictions nous ont finalement communiqué des données similaires, avec divers degrés de transparence.) Le gouvernement de l’Ontario s’est opposé à la divulgation de l’information au motif qu’il s’agirait d’une atteinte injustifiée à la vie privée. Plutôt que de se conformer à l’ordre, le ministère a demandé au commissaire de reconsidérer la décision. Le commissaire a émis une suspension provisoire de l’ordonnance pour examiner la demande.

En avril, CBC News a comparu devant la Cour suprême du Canada pour demander l’accès aux lettres de mandat que le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a remises à ses ministres lors de sa première élection en 2018. Le gouvernement, qui a soutenu que les lettres sont protégées par le privilège du cabinet, se sont battus et ont perdu à chaque niveau — bien qu’il reste à voir comment le plus haut tribunal du Canada statuera.

CBC News conteste une réponse du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) à notre demande de documents liés à la manifestation autochtone de 1995 au parc provincial Ipperwash en Ontario qui a entraîné la mort par balle du manifestant Dudley George. En rejetant la demande, le SCRS a même refusé de reconnaître l’existence de tels documents historiques.

Il y a, bien sûr, une place pour le secret – des questions sensibles de sécurité nationale, de l’art de gouverner et du renseignement militaire, aux interdictions de publication qui protègent l’identité des jeunes délinquants et des victimes de certains crimes, en passant par le travail important des médias avec des sources confidentielles et des lanceurs d’alerte. , pour ne citer que quelques exemples.

Mais le secret doit toujours être l’exception à la règle. Lorsqu’il est mal utilisé ou abusé, CBC News continuera d’être en première ligne pour défendre votre droit d’en savoir plus.