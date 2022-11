Même dans la défaite, Batavia embrasse le voyage vers Champaign “Nous aimons ces enfants et nous les transformons en joueurs de football” – Shaw Local

CHAMPAIGN – Ryan Whitwell a fondu en larmes alors qu’il réfléchissait à l’avenir du football de Batavia, et son ami et collègue senior Tyler Jansey a fait de même.

Ce n’étaient pas des larmes de déception.

C’était triste que pour les seniors de Batavia, leur voyage soit terminé. Les enfants qui avaient joué ensemble depuis le collège ne joueraient plus jamais.

Pour l’entraîneur de Batavia Dennis Piron, il connaît beaucoup de ces garçons depuis la première ou la deuxième année. Certains, plus longtemps.

Il n’était pas prêt que ça se termine.

“Ryan, j’ai probablement vu quelques jours après sa naissance, je ne plaisante pas parce que je connais son père depuis si longtemps”, a déclaré Piron. « C’est une autre sorte de chose. Ce sont les gars que nous obtenons à Batavia. Nous les aimons et nous les transformons en joueurs de football du mieux que nous pouvons.

De sacrés bons, en fait.

Piron est entraîneur de football dans son alma mater depuis 34 ans. Il a construit toute une culture dans sa ville natale, et cela montre la victoire ou la perte. C’était la troisième fois qu’il emmenait Batavia au match de championnat depuis qu’il avait pris ses fonctions d’entraîneur-chef en 2011.

Joe Lewnard / jlewnard@dailyherald.com Charlie Whelpley (4) de Batavia célèbre un touché avec ses coéquipiers, dont Nick Ruiz, à gauche, et Jackson Nekolny lors du match pour le titre de football de classe 7A contre le mont Carmel au Memorial Stadium de Champaign le samedi 26 novembre , 2022. (Joe Lewnard)

Cela ne s’est pas terminé de la même manière que les deux premiers, une défaite de 44-20 contre Mount Carmel lors de la finale de classe 7A de samedi, mais il n’a pas fallu longtemps à Piron pour voir la situation dans son ensemble.

“Toute la saison, en général, a été merveilleuse pour notre équipe et notre communauté, mais vraiment pour ces gars-là”, a déclaré Piron. « C’est tellement difficile d’être entraîneur-chef d’un programme et d’avoir des gars que l’on connaît depuis une grande partie de leur vie. La tristesse n’est pas le jeu. Ils ont joué leurs mégots. Mais c’est que nous avons fini. Nous sommes tristes, c’est tout. Ça allait être triste de toute façon.

Ce match n’est pas parti du bon pied.

Mount Carmel menait 28-0 en un clin d’œil, marquant des touchés sur ses quatre premières possessions au cours des 15 premières minutes du match.

Semblable à sa défaite de la semaine 2 contre Lincoln-Way East, Batavia a refusé de plier sa tente et de rentrer chez lui.

Whitwell a marqué sur une course de touché de 3 verges et Ryan Boe a lancé une passe de touché de 12 verges à CJ Valente pour clôturer à 31-12 à la mi-temps.

Ce genre de combat est ce que les Bulldogs ont montré tout au long de l’année, même après un début de saison 1-2. Même après une défaite déchirante en double prolongation contre St. Charles North pour mettre fin à la saison régulière.

«Cela montre que nous avons tous du cœur. C’est quelque chose qui se construit pendant l’intersaison, le broyage », a déclaré Jansey. « C’est évident depuis le début de la saison que nous n’abandonnons pas. Contre Lincoln-Way East, nous étions menés 31-0, et en deuxième mi-temps, nous les avons exclus. Cela montre que nos mecs ont du courage. Nous allons nous battre les uns pour les autres jusqu’à notre mort.

Joe Lewnard / jlewnard@dailyherald.com Ryan Whitwell de Batavia, à droite, reçoit une tape sur la poitrine de son coéquipier Jimmy Zitkus après avoir marqué un touché au deuxième quart lors du match pour le titre de football de classe 7A au Memorial Stadium à Champaign le samedi 26 novembre , 2022. (Joe Lewnard)

En effet, Boe a pris un énorme coup en essayant d’exécuter une option à la fin du premier trimestre. Mais le quart-arrière junior s’est relevé et a lancé pour 148 verges et un touché.

« Tu vas faire tout ce que tu peux pour tes frères. Vous devez continuer », a déclaré Boe. « Je ne voulais pas les laisser tomber. Je sais que chaque fois qu’ils prendraient un gros coup, ils se relèveraient pour moi. Je voulais faire la même chose pour eux.

Cela n’a pas aidé les choses pour l’attaque de Boe et Batavia que l’un de ses plus grands meneurs de jeu, Drew Gerke, ait été perdu au début de la première mi-temps.

Il n’est pas revenu, mais les enfants de Batavia ont refusé de s’appuyer sur sa perte comme excuse.

« Un joueur ne fait pas une équipe. Vous allez perdre des joueurs. Nous en avons perdu quatre aujourd’hui », a déclaré le secondeur principal de Batavia, Jack Sadowsky. «C’était le suivant. Les deuxièmes cordes ont joué tout aussi fort.

Tout comme le prochain groupe d’enfants de Batavia jouera sûrement aussi fort. C’est ce qu’ils font.

Whitwell a hâte d’en faire partie, même s’il a porté l’uniforme pour la dernière fois samedi soir à Champaign.

«Après avoir perdu contre Mount Carmel au deuxième tour l’année dernière, nous nous entraînions tous les jours avec les gars plus âgés. Ce sera la même chose cette année », a déclaré Whitwell. “Ces deux gars [Jansey and Sadowsky] vont être diplômés plus tôt, mais je vais être dans la salle de musculation tous les matins avec mes monteurs de lignes qui travaillent. parce que j’aime ça.

« C’est la grande chose à propos de Batavia. Nous nous connaissons depuis toujours. Je ne sais pas si Mount Carmel peut dire cela. Nous jouons ensemble depuis la sixième, septième année. Nos souvenirs ne se font pas dans les jeux. Nos souvenirs sont faits sur ce terrain tôt le matin, moi et Jansey faisant des exercices tout seuls. C’est là que les souvenirs se créent.