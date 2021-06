Même battage médiatique, jour différent ? Pékin dit qu’un journaliste américain poussant la théorie des fuites de laboratoire de Covid a également alimenté le récit démystifié des ADM en Irak

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a visé Michael R. Gordon, correspondant à la sécurité nationale du Wall Street Journal et l’un des auteurs du rapport qui a alimenté les spéculations sur l’origine du laboratoire de Covid-19.

« Il n’y a pas si longtemps, Michael R. Gordon, un journaliste américain, en citant un soi-disant » rapport du renseignement américain non divulgué « , a laissé entendre [at] un lien tiré par les cheveux entre les «trois malades» du laboratoire de Wuhan et l’épidémie de Covid-19 », Wang a déclaré lors d’un briefing vendredi.

Les gens qui exagèrent le #Wuhan l’hypothèse de fuite de laboratoire est les mêmes personnes qui ont fabriqué les fausses informations sur #Irak« tentative d’acquérir des armes nucléaires » il y a 19 ans. pic.twitter.com/5tfbRioB2D – Porte-parole发言人办公室 (@MFA_China) 4 juin 2021

« Il y a dix-neuf ans, c’est ce même journaliste qui a concocté de fausses informations en citant des sources non fondées sur la ‘tentative d’acquisition d’armes nucléaires’ par l’Irak, qui a directement conduit à la guerre en Irak. a-t-il accusé, faisant référence à l’invasion américaine de 2003.

L’article du WSJ, publié le 23 mai, cite « un rapport de renseignement américain non divulgué auparavant » disant que trois chercheurs de l’Institut de virologie de Wuhan sont tombés gravement malades en novembre 2019 avec des symptômes « cohérent » avec le Covid-19 ainsi qu’une grippe saisonnière.

Le rapport a été repris par d’autres médias grand public, qui ont récemment commencé à modifier leur couverture sur les origines de Covid-19, passant du rejet pur et simple des théories selon lesquelles le virus était d’origine humaine à l’admission qu’une fuite de laboratoire reste une possibilité.

Trois jours après la « bombe » du WSJ, le président américain Joe Biden a demandé à la communauté du renseignement de « redoubler d’efforts » collecter et étudier les informations susceptibles de faire la lumière sur l’origine du virus, notamment s’il est issu d’un accident de laboratoire.

Avant de rejoindre le Journal, Gordon a travaillé comme correspondant militaire et diplomatique pour le New York Times pendant plus de 30 ans. C’est à cette époque que Gordon a suscité une controverse majeure en devenant le premier à alléguer l’existence d’un programme d’armes nucléaires irakiennes.

L’article du 8 septembre 2002 – co-écrit par Gordon et Judith Miller et intitulé « US Says Hussein Intensifies Quest For A-Bomb Parts » – citait des responsables anonymes affirmant que l’Irak avait « s’est lancé dans une chasse mondiale aux matériaux pour fabriquer une bombe atomique » et a cherché à se procurer « milliers » des composants des centrifugeuses utilisées pour enrichir l’uranium. Le Times a par la suite cité l’article comme un exemple de la « problématique » couverture qui a poussé le récit des ADM en Irak tout en s’appuyant sur des informations fragmentaires provenant de sources anonymes.

Wang a fait valoir que le même modèle est utilisé pour promouvoir la théorie des fuites de laboratoire de Wuhan, propulsant l’hypothèse marginale jusqu’à récemment dans le courant dominant.

Maintenant, cette même personne, avec des moyens similaires de citer faussement des informations anonymes, exagère l’hypothèse du laboratoire de Wuhan qui a étiré tout semblant de crédibilité

La réprimande de Pékin intervient alors que le Dr Anthony Fauci, conseiller médical en chef de la Maison Blanche et principale autorité du gouvernement américain sur Covid-19, a appelé la Chine à publier les dossiers médicaux des trois scientifiques qui seraient tombés malades à l’automne 2019.

« Sont-ils vraiment tombés malades, et si oui, avec quoi sont-ils tombés malades ? » s’est enquis Fauci, cité par le Financial Times. Il a également demandé des informations sur six mineurs, qui seraient tombés malades en 2012 après avoir visité une grotte de chauves-souris. La grotte aurait également été visitée par les chercheurs de Wuhan. « Il est tout à fait concevable que les origines de Sars-Cov-2 se trouvent dans cette grotte et qu’elles aient commencé à se propager naturellement ou soient passées par le laboratoire », a-t-il déclaré jeudi au Financial Times.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!