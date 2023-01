Même avec une assurance, les urgences peuvent coûter cher

Mais les réclamations des médecins pour les services d’évaluation et de gestion représentaient la plus grande partie des coûts, s’élevant en moyenne à 1 134 $ par visite. Les procédures et les traitements coûtent plus de 1 100 $ par visite, en moyenne, tandis que la demande d’imagerie moyenne coûte 483 $ et que le coût moyen des travaux de laboratoire est de 230 $.

Plus de la moitié des visites ont généré des réclamations d’imagerie, et environ la moitié des visites comprenaient des réclamations de laboratoire.

Le rapport de la Kaiser Family Foundation a également examiné les coûts de plusieurs diagnostics d’urgence courants. Le diagnostic le plus coûteux était l’appendicite, qui coûtait près de deux fois plus cher que les crises cardiaques, en partie parce qu’elle entraînait souvent une intervention chirurgicale aux urgences. En moyenne, une visite pour une appendicite a coûté 9 535 $, dont 1 717 $ étaient des frais remboursables.

De plus, les chercheurs ont examiné des diagnostics à moindre coût qui ne nécessitent généralement pas d’imagerie ou de traitement approfondi aux urgences. Celles-ci comprenaient les infections des voies respiratoires supérieures (1 535 $ au total, 523 $ en poche), les infections de la peau et des tissus mous (2 005 $ au total, 572 $ en poche) et les infections des voies urinaires (2 726 $ au total, 683 $ en poche).