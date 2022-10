Même avec la hausse des prix des aliments, de nombreux Canadiens ont du mal à rompre avec les traditions des repas de l’Action de grâces

C’est une journée mouvementée à The Meat Company, une boucherie en ligne à Winnipeg.

Le jeudi précédant Thanksgiving, Stephen Cross et son équipe coupent de la viande et préparent des commandes qui seront récupérées ou livrées à leurs clients pour leurs gros repas.

“Maintenant que l’épidémie de COVID touche à sa fin, espérons-le, les gens recommencent à se rassembler à la maison. Donc, des repas plus copieux. Donc, nous sommes occupés. C’est agréable. Enfin”, Cross, copropriétaire et chef boucher, a déclaré en coupant un rôti de côte de bœuf désossé.

Cross n’a pu obtenir des dindes congelées que cette année, a-t-il dit, et elles se sont vendues la semaine dernière. Donc, les gens achètent des rôtis.

“Ils font des poitrines sur le fumeur, des mégots de porc sur le fumeur. Donc, un peu différent de la norme”, a-t-il déclaré.

Les deux tiers des Canadiens prévoient de manger le même aliment, selon un sondage

Un récent sondage Angus Reid en ligne auprès de 1 244 Canadiens a révélé que parmi ceux qui célèbrent l’Action de grâces, plus des deux tiers mangeront la même nourriture qu’ils mangent habituellement, même si l’inflation fait grimper le coût de tout, de la dinde aux pommes de terre.

Statistique Canada a déclaré le 20 septembre, l’inflation a augmenté de près de 11 % pour tous les produits alimentaires vendus au détail. L’un des principaux moteurs reste les perturbations de la chaîne d’approvisionnement causées par la pandémie de COVID-19, compliquées par les pénuries de main-d’œuvre. Un autre facteur est la guerre de la Russie en Ukraine, qui a fait grimper les prix des matières premières.

Mais certaines traditions sont difficiles à briser.

« La majorité des Canadiens s’en tiennent aux traditions. S’ils ont l’intention d’accueillir, ils auront probablement une dinde », a déclaré Sylvain Charlebois, directeur du laboratoire d’analyse agroalimentaire de l’Université Dalhousie à Halifax, qui s’était associé à Angus Reid pour la enquête. Elle a été réalisée en septembre avec une marge d’erreur de +/- 3,1 %, 19 fois sur 20.

Pourtant, environ un quart des Canadiens feront des ajustements de repas, selon le sondage. Sylvain a noté que les ménages à faible revenu, qui gagnent moins de 50 000 $ par année, font presque certainement des changements en raison de la hausse des prix des aliments.

REGARDER | Le prix de la nourriture monte en flèche : Le prix des denrées alimentaires augmente au rythme le plus rapide depuis 40 ans Le taux d’inflation du Canada a chuté à 7 % en août, selon Statistique Canada. Alors que l’essence est devenue moins chère en août, les prix des aliments ont poursuivi leur hausse – le coût des produits d’épicerie a augmenté de 10,8 % au cours de la dernière année.

Charlebois a déclaré que le prix du kilo de dinde a augmenté d’environ 16 % par rapport à la même époque l’an dernier. Les pommes de terre sont 22 % plus chères. Le bacon, le jambon et le poulet coûtent environ 10 % de plus.

“Les gens peuvent décider d’opter pour un oiseau plus petit. Ils peuvent décider d’opter pour une source de protéines moins chère comme le poulet ou le jambon”, a-t-il déclaré. “Peut-être que les gens opteront pour un autre côté au lieu de pommes de terre.”

“Ils planifieront à l’avance et ils essaieront d’étirer leur dollar”, a déclaré Charlebois.

“C’est bien d’avoir une dinde”

Lors d’une foire alimentaire de Winnipeg, le client Jerry Brown dit qu’il recherche toujours l’oiseau traditionnel.

“C’est seulement une fois par an ou deux si vous comptez Noël. C’est bien d’avoir une dinde”, a-t-il déclaré.

Le prix des dindes a augmenté d’environ 16 % depuis la même période l’an dernier, mais Jerry Brown, photographié à une foire alimentaire de Winnipeg, dit qu’il aura toujours un oiseau rôti sur sa table de Thanksgiving. (Travis Golby/CBC)

D’autres réduisent leur consommation, comme Ciara Maffiola, qui a déclaré : “Je n’achète pas une dinde entière. J’achète juste une petite poitrine de dinde.”

Le propriétaire de Food Fair, Munther Zeid, a déclaré qu’il avait remarqué que la plupart des gens ne dépensaient pas moins, mais qu’ils dépensaient différemment. Par exemple, au lieu de servir une grosse dinde plus un jambon ou un rôti, certains optent pour des versions plus petites de chacun.

“Je n’ai jamais vu d’augmentations comme celle-ci de toute ma vie. Je travaille dans ce métier avec mon père depuis que je suis enfant. J’ai commencé à travailler à temps partiel en 1983 et je n’ai jamais vu ce que nous voyons en ce moment”, a-t-il dit.

Le propriétaire de Winnipeg Food Fair, Munther Zeid, affirme qu’un dîner traditionnel de l’Action de grâce coûtera plus cher cette année en raison d’augmentations de prix comme il n’en a jamais vues auparavant. (Travis Golby/CBC)

Traditionnel ne veut pas dire dinde

Pour d’autres, ce sera de la nourriture traditionnelle sur la table, mais pas de dinde ou de jambon.

Ils préparent une tempête au restaurant philippin de Winnipeg Jeepney, qui propose un spécial de Thanksgiving à emporter mettant en vedette leurs plats de porc les plus populaires – Bagnet Kare-Kare et Crispy Pata – ainsi que du poulet grillé Inasal et Shanghai Lumpia – des rouleaux de printemps frits.

“Je sais que la Turquie est généralement le point culminant de Thanksgiving, mais nous avons essayé de trouver la voie philippine”, a déclaré la propriétaire Chantilly Guerrero-Agustin.

Chantilly Guerrero-Agustin, propriétaire du restaurant philippin de Winnipeg Jeepney, tient un plat de lumpia de Shanghai, l’un des plats de son populaire plat à emporter de l’Action de grâces. Elle dit que les repas en famille sont importants à Thanksgiving et qu’elle fait ce qu’elle peut pour étirer les budgets alimentaires de ses clients. (Karen Pauls/CBC)

Ses coûts ont également grimpé en flèche. Par exemple, l’huile de cuisson est le double de ce qu’elle était l’année dernière. Mais pour elle, c’est une façon d’étirer les budgets alimentaires de Thanksgiving de ses clients.

“Tout a vraiment augmenté, alors nous essayons toujours de le rendre très abordable, mais sans compromettre la qualité de la nourriture que nous servons.”

Guerrero-Agustin a déclaré que peu importe la tradition, ce week-end consiste à se rassembler autour de la table et à remercier.

“Particulièrement dans notre communauté, la nourriture est toujours très importante. Peu importe à quel point la vie est difficile.”